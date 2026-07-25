گسترش آتشسوزی و تخلیه صدها هزار نفر
بیش از ۲۰۰هزار نفر در فرانسه و اسپانیا به علت آتشسوزیهای بیسابقه جنگلی در نزدیکی مادرید و بوردو تخلیه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسجمهور فرانسه روز جمعه پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، از ارتش خواست تا برای مهار بدترین آتشسوزی جنگلی که این کشور تاکنون شاهد آن بوده، بسیج شود.
این در حالی است که یک مقام محلی هشدار داده آتشسوزی به سمت شهر توریستی بوردو در حرکت است.
حدود ۴۴هزار نفر از شبهجزیره کاپفرت در جنوب بوردو در ساحل اقیانوس اطلس گریختهاند و در حالی که تنها جاده این جزیره در معرض خطر شعلههای آتش قرار دارد.
صدها نفر با استفاده از قایق از این شبهجزیره که بهخاطر اقامتگاههای لوکس آن معروف است، خارج شدهاند در حالی که بیش از ۵۰ خانه بهدلیل آتشسوزی ویران شده است.
مقامات فرانسوی و اسپانیایی اعلام کردند که حداقل ۱۴۱هزار نفر در جنوبغربی فرانسه و ۲۵هزار نفر در منطقه مادرید تخلیه شدهاند که در میان آنها بیش از ۱۲۰۰ نفر سالمند و معلول وجود دارد.
مادرید و پاریس برای کنترل شرایط و خاموشکردن آتش از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردهاند.
لوران نونز وزیر کشور فرانسه گفت که این کشور هرگز چنین آتشسوزی را در این مقیاس ندیده بود و متعهد شد که «همه تلاش خود» را برای محافظت از بوردو انجام دهد.
کارلوس نوویلو رئیس مدیریت اضطراری دولت منطقهای مادرید نیز گفت که آتشسوزی جنگلی در نزدیکی پایتخت «در اوج خود است و در حال حاضر آتشنشانان نمیتوانند آن را مهار کنند.»
پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا اوایل روز شنبه برای بازدید از مرکز هماهنگی اضطراری به منطقه خواهد رفت.
سباستین لکورنو همتای فرانسوی سانچز اواخر روز جمعه با مقامات ارشد دولتی یک جلسه اضطراری برگزار کرد و گفت که در مجموع یکهراز نیروی نظامی برای مقابله با شعلههای آتش که تاکنون ۲۲هزار هکتار را نابود کردهاند، اعزام خواهند شد.
مقامات اعلام کردند که حدود ۴۰ نفر از یکهزار آتشنشانی که در حال مبارزه با آتشسوزی کاپفرت هستند، زخمی شدهاند.
سه آتشنشان نیز در آتشسوزیهای جنگلی این هفته در فرانسه و ایتالیا جان خود را از دست دادهاند.
مقامات اعلام کردند که سه آتشسوزی بزرگ جنگلی در غرب مادرید تبدیل به یک آتشسوزی شدهاند و یک شهر حومهای را تهدید میکنند.
برخی مناطق اروپایی از ماه مه حداقل دو موج گرما را تجربه کردهاند.
در مطالعهای که این هفته منتشر شد، گروه «انتساب آب و هوای جهان» اعلام کرد خشکسالی تهدید آتشسوزیهای جنگلی در سال جاری را افزایش داده است.
پناهگاههای اضطراری در مدارس و سالنهای ورزشی در جنوبغربی فرانسه برای گردشگران و ساکنان محلی ایجاد شده است.