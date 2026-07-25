آتشسوزی مهیب در مجتمع صنعتی
آتشسوزی مهیب در یک مجتمع صنعتی در نزدیکی لندن، منجر به انفجار کودهای ذخیرهشده در یکی از انبارهای این مجموعه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آتشسوزی گسترده در یک مجتمع صنعتی واقع در منطقه «سوسکس» (Sussex) در نزدیکی لندن منجر به انفجار کودهای ذخیرهشده در یکی از انبارهای این مجموعه گردید.
براساس این گزارش، شعلههای آتش به چندین انبار و نیز زمینهای کشاورزی مجاور سرایت کرد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان آتشنشانی منطقه، حدود ۱۰۰ امدادگر در عملیات مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند.
مقامات محلی، این واقعه را یک «حادثه بزرگ» طبقهبندی کردند و به ساکنان توصیه نمودند که بهدلیل دودهای متصاعدشده، دربها و پنجرههای خانههای خود را بسته نگه دارند.
منابع آتشنشانی از کنترل آتشسوزی در این منطقه خبر دادند. این در حالی است که همچنان چندین کانون آتشسوزی فعال در منطقه وجود داشت. تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مصدومیت یا تلفات انسانی منتشر نشده است. در پی این آتشسوزی، ساکنان منطقه تخلیه شدند.