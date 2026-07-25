هلالاحمر در تمام مسیر در کنار زائران اربعین است
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: ۱۲۰هزار نفر در داخل ایران و ۸۵۰ نفر در کشور عراق در حال خدماترسانی به زائران اربعین هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرحسین کولیوند در برنامه روی خط خبر اظهار داشت: امدادگران هلالاحمر اربعین حسینی همهجا همراه زائران اربعین هستند.
کولیوند افزود: در داخل کشور ۱۲۰هزار نفر و در کشور عراق ۸۵۰۰ امدادگر آماده خدماترسانی به زائران هستند. در داخل کشور فقط وظیفه امداد و نجات برعهده هلالاحمر است و بعد از مرز عراق هم امدادونجات هم خدمات سلامتی زائران بر عهده هلالاحمر است.
وی با اشاره به وضعیت حضور نیروهای امدادی در مناطق جنگی، بهویژه استانهای جنوبی، ادامه داد: آمادگی جمعیت هلالاحمر در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و نهتنها در مناطق درگیر، بلکه در سراسر کشور برای هر سناریوی احتمالی برنامهریزی و پلنهای مختلفی تدوین شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: با وجود تیمهای واکنش سریع که آموزشدیده و به تجهیزات لازم مجهز شدهاند، همچنین از نظر انبارها، خودروهای لجستیکی و امکانات جستوجو و نجات، شرایط ما حتی نسبت به دوران جنگ رمضان نیز بهتر شده است.