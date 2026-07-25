مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش گفت: مشارکت‌های مردمی باید پس از بازگشایی مدارس و با واریز به حساب‌های رسمی انجام شود تا شفافیت و نظارت پذیری کامل وجود داشته باشد.

به گزارش آموزش‌وپرورش، رضا روستایی در جلسه ستاد پروژه مهر استان همدان با تأکید بر تسهیلگری در ثبت‌نام و ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبت نام، اظهار داشت: نظارت دقیق بر عملکرد مدارس، تقویت روحیه امید در دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس دستاورد‌های نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

روستایی با تأکید بر ممنوعیت دریافت هر‌گونه وجه در زمان ثبت‌نام، افزود: دریافت وجه به عنوان شرط ثبت‌نام، خلاف شأن معلم و آموزش‌وپرورش است و مشارکت‌های مردمی باید پس از بازگشایی مدارس و با واریز به حساب‌های رسمی مدرسه انجام شود تا شفافیت و نظارت‌پذیری کامل وجود داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع مدارس هیئت امنایی، گفت: این مدارس تا زمان تصویب نهایی در شورای عالی آموزش‌وپرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما موظفند در محدوده جغرافیایی خود ثبت‌نام انجام دهند و اجازه برگزاری آزمون، مصاحبه و دریافت شهریه در زمان ثبت‌نام را ندارند.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات آموزش‌وپرورش با اشاره به سه حوزه تخصصی ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی و پاسخگویی ادامه داد: در حوزه ارزیابی، براساس برنامه توسعه هفتم موظف به رعایت تراکم حداکثر ۳۵ نفر در کلاس‌ها هستیم و این شاخص مورد ارزیابی مجلس و سازمان اداری و استخدامی قرار خواهد گرفت.

روستایی با اشاره به موضوع مدارس هیئت امنایی، اظهار داشت: این مدارس تا زمان تصویب نهایی در شورای عالی آموزش‌وپرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما موظفند در محدوده جغرافیایی خود ثبت‌نام انجام دهند و اجازه برگزاری آزمون، مصاحبه و دریافت شهریه در زمان ثبت‌نام را ندارند.