معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر عزم جدی دولت برای توسعه نظام ارجاع و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام، از گسترش تدریجی این برنامه در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدسجاد رضوی در نشست معاونان درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی که به‌صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به روند اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: این برنامه که از سال گذشته به‌صورت آزمایشی در چند شهر آغاز شده، اکنون با شتاب بیشتری در حال توسعه است و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان شهریور امسال بیش از ۶۴ شهر تحت پوشش پزشکی خانواده قرار خواهند گرفت.

رضوی با تأکید بر نقش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در اجرای این برنامه افزود: تمامی شهرهای منتخب براساس اعلام آمادگی و پیشنهاد خود دانشگاه‌ها انتخاب شده‌اند و وزارت بهداشت نیز با تمام توان از اجرای این طرح حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی این برنامه، اسناد پویا و قابل به‌روزرسانی هستند و پیشنهادهای دانشگاه‌ها به‌طور مستمر بررسی شده و در صورت نیاز در دستورالعمل‌ها اعمال خواهد شد تا برنامه متناسب با شرایط بومی کشور تکامل یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: این الگو امروز در بیش از ۱۳۵ کشور جهان اجرا می‌شود و به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نظام‌های ارائه خدمات سلامت شناخته شده است. وزارت بهداشت نیز با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و متناسب‌سازی آن با شرایط کشور، اجرای گام‌به‌گام این برنامه را دنبال می‌کند.

رضوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش فشار هزینه‌های درمان بر مردم افزود: این برنامه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و کاهش پرداخت از جیب مردم در حال انجام است تا خدمات درمانی باکیفیت و با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در تشریح چالش‌های این طرح اظهار داشت: تأمین بموقع منابع مالی، تکمیل ظرفیت و زیرساخت‌های الکترونیکی در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز دانشگاهی از چالش‌های اجرای این برنامه است.