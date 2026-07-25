جریمه 5 برابری تعزیرات در انتظار متخلفان سبدفروشی دارو به داروخانهها
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق ماده 64 قانون نظام صنفی کسانی که اقدام به سبدفروشی دارو میکنند، ضمن پرداخت خسارت به مشتریان به جریمه پنج برابری محکوم میشوند.
به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی روز شنبه با اشاره به گزارشها و شکایتهای مطرحشده درباره پدیده موسوم به سبدفروشی در شبکه پخش دارو، افزود: سازمان تعزیرات به موضوع ورود کرده و هرگونه مشروطکردن فروش داروهای موردنیاز داروخانهها به خرید اجباری سایر اقلام را در چارچوب مقررات، مصداق فروش اجباری تلقی میکند.
رایگانی با اشاره به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، اظهار داشت: فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی، یعنی عرضه داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید سایر داروها، ممنوع است؛ بهویژه اگر این رویه موجب تبعیض میان داروخانهها در دسترسی به داروهای مورد نیاز شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالا یا خدمت دیگر، تخلف محسوب میشود و در صورت احراز، متخلف علاوه بر الزام به پسگرفتن کالای تحمیلی یا جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا مبلغ خدمت اجباری محکوم خواهد شد.
سخنگوی تعزیرات با تأکید بر اینکه تخلفات حوزه توزیع دارو با توجه به آثار مستقیم آن بر نظام سلامت و حقوق داروخانهها و بیماران، از حساسیت ویژهای برخوردار است، گفت: هرگونه اقدام شرکتهای پخش در تحمیل خرید اقلام غیرضروری به داروخانهها، قابل اغماض نیست و در صورت وصول شکایت و احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
رایگانی در تشریح روند رسیدگی به این پروندهها بیان داشت: بر پایه ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را بررسی و اعلامنظر کند و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
وی با اشاره به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران با مدیران عامل شرکتهای پخش، اظهار داشت: در این نامه نیز بر ضرورت رعایت حقوق مشتریان، پرهیز از سبدفروشی و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرآیند توزیع دارو تأکید شده است.
سخنگوی تعزیرات خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مرتبط با سبدفروشی دارو را با جدیت دنبال خواهد کرد و با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی در حوزه توزیع دارو برخورد میشود.