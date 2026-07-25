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کد خبر: ۳۳۴۷۴۷
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
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قوه قضائیه:

«ساعدی‌نیا» اجازه کافه‌داری ندارد

طبق دستور قضایی صادر شده، دستور پلمب کافه‌های ساعدی‌نیا کماکان برقرار بوده و در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، پلیس موظف است واحد صنفی متخلف را پلمب و جریمه کند.
به گزارش قوه قضائیه، در وقایع کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ که متأسفانه با نقش‌آفرینی عده بسیار محدودی از افراد صاحب برند داخلی همراه بود، صادق ساعدی‌نیا به‌دلیل همراهی با عناصر کودتا در فجایع مسلحانه آن روز‌ها بازداشت شد.
در همان زمان، دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی‌نیا صادر و پلیس موظف به اجرای دستور و نظارت بر عدم فعالیت شعبه‌ها شد. 
پس از بازداشت، انجام تحقیقات نزد ضابط و بازپرس، برگزاری جلسات دادگاه و طی روند آئین دادرسی کیفری یکی از مواردی که در حکم بدوی ساعدی‌نیا به آن اشاره شده و در انشای رأی آمده است، محرومیت او از کافه‌داری است.
رأی ساعدی‌نیا بدوی بوده و به محض قطعیت در مراجع رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
همچنین دستور پلمب کافه‌های ساعدی‌نیا کماکان برقرار بوده و دستور قضایی در این مورد منقضی نشده است، در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، پلیس موظف است مطابق دستور قبلی با مراجعه به محل مورد اشاره واحد صنفی متخلف را پلمب و جریمه کند.

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