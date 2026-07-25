آغاز بررسی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس از آغاز بررسیهای تخصصی درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ورود موضوع «جنایت بینالمللی» به دستورکار این کمیسیون خبر داد.
سید کریم معصومی در گفتوگو با خبرنگار کیهان، از آغاز بررسیهای جدی درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ورود موضوع «جنایت بینالمللی» به دستورکار این کمیسیون خبر داد و افزود: با توجه به اینکه این طرحها طبق اصل ۸۵ به کمیسیون ارجاع شده، کمیسیون جلسات متعدد تشکیل داده و همین هفته نیز جلسه دیگری برای بررسی ابعاد مختلف دادرسی کیفری خواهیم داشت.
معصومی درباره محورهای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داد: یکی از مهمترین موضوعات، قواعد شکلی رسیدگی در دعاوی و مسئله اطاله دادرسی است. برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ با زیرساختهای موجود همخوانی نداشت و همین موضوع باعث بروز مشکلات اجرایی شده بود. اکنون در حال اصلاح این بخشها هستیم. وی در تشریح جزئیات اصلاحات، بیان داشت: در حوزه وکالت در دعوایی کیفری، موضوعاتی مانند هزینههای دادرسی، ارجاع به کارشناسی، و همچنین وضعیت وکالت تسخیری، اجباری و موردی در دستورکار قرار دارد. همچنین تبصره ماده قانون مذکور ۴۸ نیز یکی از موارد مهمی است که در حال بررسی آن هستیم.
بررسی گسترش صلاحیت دادگاههای ایران
برای رسیدگی به جنایات بینالمللی
این عضو کمیسیون قضایی همچنین درباره طرح جنایت بینالمللی نیز گفت: این موضوع تازه وارد دستور شده و در حال بررسی صلاحیتها و حدود رسیدگی دادگاههای ایران در این حوزه هستیم. هنوز در مرحله ابتدایی بررسی قرار داریم و باید ابعاد مختلف آن مشخص
شود.