۷ پروژه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسید
شهردار تهران از بهرهبرداری همزمان هفت پروژه عمرانی با اعتبار سههزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی، دیروز در آئین بهرهبرداری از ۷ پروژه اثرگذار عمرانی در پایتخت گفت: دشمن تلاش میکند مردم را ناامید کند، اما وظیفه خدمتگزاران نظام اسلامی امیدآفرینی و تداوم خدمت به مردم است. امروز نیز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران، پیمانکاران، مشاوران، مهندسان، کارگران، عوامل اجرایی و نیروهای پلیس راهور، هفت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر سههزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد؛ پروژههایی که در متن جنگ و در روزهای دشوار کشور به سرانجام رسیدهاند.
زاکانی با اشاره به آثار این پروژهها تاکید کرد: بهرهبرداری از این طرحها موجب کاهش ۵۷ کیلومتری مسیرهای تردد شهروندان میشود و نقش مؤثری در کاهش زمان سفر، مصرف سوخت، ترافیک و هزینههای ناشی از رفتوآمد خواهد داشت.
وی ادامه داد: مدیریت شهری پیشتر به شهروندان وعده داده بود که با اجرای ۹۸ پروژه اصلاح تقاطع، مجموع مسیرهای اضافی تردد در تهران تا ۷۳۰ کیلومتر کاهش یابد. تاکنون ۶۸ پروژه به پایان رسیده، ۱۰ پروژه دیگر در حال اجراست و عملیات اجرایی ۲۰ پروژه باقیمانده نیز آغاز خواهد شد تا این وعده به طور کامل محقق شود.
شهردار تهران افزود: تحقق این طرحها علاوه بر ایجاد گشایش در تردد شهروندان، موجب افزایش رضایت عمومی، ارتقای تابآوری شهری، تقویت روحیه امید و نمایش عزم خدمتگزاران برای ادامه مسیر پیشرفت و سازندگی خواهد شد. پیام این اقدامات برای دشمنان نیز روشن است؛ اینکه هیچ فشاری نمیتواند ملت ایران را از مسیر آبادانی، پیشرفت و دستیابی به قلههای توسعه بازدارد.
زاکانی همچنین از پروژههای جانبی مرتبط با طرحهای عمرانی یاد کرد و گفت: در محدوده فرحزاد، پس از بهرهبرداری از فاز نخست فضای سبز، فاز دوم این پروژه نیز بهزودی با ۷۱ هکتار فضای سبز و مسیرهای پیادهروی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؛ پروژهای که آثار آن حتی از برخی طرحهای عمرانی اصلی نیز گستردهتر خواهد بود. وی با بیان اینکه پروژه میدان شوش از بزرگترین طرحهای عمرانی منطقه بهشمار میرود، تاکید کرد: این پروژه یکی از فاخرترین و بزرگترین پروژههای شهری در مقیاس منطقه غرب آسیا خواهد بود و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل تهران ایفا میکند.
شهردار تهران از ادامه افتتاح پروژههای عمرانی در پایتخت خبر داد و گفت: در همین ماه، بخش دیگری از پروژه یادگار امام(ره) نیز به بهرهبرداری خواهد رسید که موجب گشایش ترافیکی قابلتوجهی در غرب تهران خواهد شد. زاکانی بیان داشت: پروژه افتتاحشده در منطقه ۷ تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه دارای مجموعهای از پروژههای الحاقی و تکمیلی است که آثار قابلتوجهی در توسعه شبکه معابر پایتخت خواهد داشت.
وی افزود: در ادامه این طرح، پروژه امتداد بزرگراه شهید متوسلیان به طول ۹.۸ کیلومتر تا آزادگان در دستورکار قرار گرفته است. مطالعات و طراحیهای این پروژه انجام شده و همزمان، پروژه بزرگ میدان شوش نیز که بخش عمده آن به صورت زیرزمینی اجرا خواهد شد، عملیاتی میشود.
شهردار تهران ادامه داد: با اجرای این پروژه، بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بنبست نخواهد رسید و از طریق امتداد بزرگراه شهید متوسلیان به آزادگان متصل خواهد شد. مصوبات لازم برای این طرح در کمیسیون ماده ۵ اخذ شده و امیدواریم عملیات اجرایی آن از امسال با قدرت دنبال شود.