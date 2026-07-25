استقرار تیمهای اورژانس و ۱۲ بالگرد در مرزهای اربعین
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: همه اقدامات لازم از استقرار نیروهای اورژانس، ایجاد بیمارستانهای صحرایی، استقرار آمبولانسها و غیره برای زائران اربعین حسینی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، جعفر میعادفر در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی که دیروز در سازمان اورژانس کشور برگزار شد، گفت: فعالیتهای ما از روز چهارشنبه هفته گذشته در مرزها آغاز شده است و براساس جریان حرکت زائران سه فاز عملی خواهیم داشت. فاز اول با حرکت زائران شروع شده، فاز دوم در مسیر و مرزهاست و فاز سوم با صددرصد ظرفیت برای بازگشت زائران اتمام پیدا میکند.
میعادفر اظهار داشت: در ۶ مرز خروجی ما شامل مرزهای تمرچین توسط دانشگاه علومپزشکی ارومیه، مرز باشماق توسط دانشگاه علومپزشکی کردستان، مرز خسروی توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرز ایلام توسط دانشگاه علومپزشکی ایلام و مرز چذابه توسط دانشگاه علومپزشکی اهواز و مرز شلمچه توسط دانشگاه علومپزشکی آبادان خدمات ارائه میشود. وی افزود: سازمانهای انتقال خون، غذا و دارو و غیره همگی به ما کمک میکنند. همچنین ۱۱۸ بیمارستان آماده باش صددرصد هستند و پزشکان حضور کامل دارند. در برخی بیمارستانها هم که کمبود پزشک دارند از سایر استانها پزشک اعزام میشود.
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی گفت: ۶۶۰ پایگاه در ۶ مرز مستقر و فعال هستند. همچنین ۴۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۶۱ آمبولانس و ۳۴ موتورلانس در مسیرهای پیادهروی مستقر خواهند بود.
میعادفر با تأکید بر اینکه در تمام مرزها نیروهای ما حضور دارند و خدماترسانی میکنند و از مراکز ۵۰ تخته تا ۱۵۰ تخته در نقطههای صفر مرزی ایجاد شده است، افزود: تیمهای نظارتی ما در مراکز اسکان و طبخ غذا حضور دارند و بررسیهای لازم برای رفع مشکلات انجام شده است.
پیشبینی ۸ بیمارستان سیار
در مرزهای مهران و شلمچه و خسروی
وی ادامه داد: برای پیشبینی حوادث غیرمترقبه ۸ بیمارستان سیار در مرزهای مهران و شلمچه و خسروی با هماهنگی نیروهای مسلح ایجاد میشوند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی اظهار داشت: اتاقهای سرد به صورت کانکسهای سیار در مرزها مستقر کردهایم و استانداریها نیز مهپاش و سایهبانهایی ایجاد کردهاند.دپوی دارو و سرم نیز انجام شده، اما میخواهیم ذخایر ۶ماهه را در مرزها داشته باشیم تا در صورت بروز شرایط جنگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
میعادفر با بیان اینکه همچنین وضعیت مناسبی در ذخیره خونی داریم اما باز هم ظرفیتها را در مرزها افرایش دادیم تا اگر پلها و ارتباطات در جنگ قطع شد، ذخیره خونی تا ۱۰ روز داشته باشیم.
وی ادامه داد: همکاران بهداشتی ما از مدتها قبل موکبها را آموزش دادهاند و آنها را مورد نظارت قرار دادهاند. همچنین برای طبخ غذا و توزیع آب نظارت جدی وجود دارد و طبق سال گذشته نیز موادغذایی فاسد را از بین میبریم.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه در مرزها بیماریهای مختلف بررسی میشوند و در صورت نیاز اقدامات درمانی قبل از انتقال ویروس انجام خواهد شد، درباره تعمیر آمبولانسها نیز افزود: تعمیرگاههای سیار به مرزها ارسال میشوند تا آمبولانسها زمینگیر نشوند و حتی با وجود شرایط جنگی، اورژانس هوایی نیز فعال است و ۱۲ بالگرد در مرزها مستقر
میشوند.
میعادفر بیان داشت: مدیریت زمان و به همراه داشتن داروهای خاص و پیشگیری از گرمازدگی و غیره از جمله عواملی است که باید مدنظر زائران قرار گیرد.