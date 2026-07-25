# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

حفره‌های امنیتی همین‌جاست!

سپهر خلجی: «از جنگ ۱۲روزه تا الان بدون استثناء هر مقطعی که با ایستادگی مردم و میدان، قیمت نفت افزایش یافت و ترامپ جنایتکار در دنیا و داخل آمریکا زیر ضرب و فشار رفت، در داخل ایران جریانی با بالا آوردن بحث مذاکره راه تنفس برای آمریکا باز کرد. از فعالان رسانه‌های وابسته در برجسته کردن مذاکره، تا طومارنویسان حرفه‌ای شیفت پارادایمی تا یادداشت‌نویسی در مجلات آمریکایی تا حمله هماهنگ به جریان انقلابی که پای مقاومت ملی ایستاده‌اند. در این دو هفته که پایگاه‌های آمریکا در حال شخم‌زدن بود و قیمت نفت روند صعودی داشت، خبر شروع مذاکرات پشت‌پرده از سوی یک خبرنگار وابسته بلافاصله باعث توقف رشد قیمت نفت و کاهش ۴ دلاری قیمت‌ها شد!حفره‌های امنیتی را همین‌جا پیدا کنید، دنبال آدرس غلط نگردید.»

یادشان رفته وسط جنگیم؟!

سید امیر صیاد: «بزرگ‌ترین قدرت نظامی-فناوری و رسانه‌ای جهان به ایران حمله کرده و نظامیان ما جانانه از وطن دفاع می‌کنند، مردم هم قوی در میدان هستند. این وسط اولین انتظار از دولتمردان، حفظ وحدت ملی است. ایجاد الم‌شنگه مصنوعی و دعوهای سخیف جناحی توسط بزرگان دولت، خواست دشمن است. یادشان رفته وسط جنگیم؟!»

تناقض

کاربری نوشت: «شاید جالب باشه بدونید فقط در ماه جون امسال بین ۱۰ تا ۲۰هزار نفر در اروپا در اثر گرمای هوا و عدم وجود کولر مردن اما یک‌نفر از این جماعت شیاد که معتقدن باید زیر هر خونه تو ایران یه پناهگاه اتمی باشه، نپرسید چرا در کشورهایی که سه قرن دنیا رو غارت کردن یدونه کولر وجود نداره.»

بلا نسبتِ خر

باران وکیلی: «وقتی میگیم ترامپ به غلط کردن افتاده و مثل خر تو گِل گیر افتاده از چی حرف می‌زنیم: وزیرخارجه سابق آمریکا: ترامپ می‌داند در دام افتاده، اما راهی برای خروج از ایران نمی‌یابد.»

جنایتکارترین موجودات

محمد سیاهرودی با انتشار این تصویر نوشت: «پیکر بچه‌های شهید میناب به سختی شناسایی میشن چون اونا رو با این نوع موشک هدف قرار دادن. ما با پست‌فطرت‌ترین موجودات روی کره‌زمین می‌جنگیم.»

«ما می‌توانیم» شعار نیست

محمد اکبرزاده: «بازگشت سریع آب‌شیرین‌کن‌ها به مدار، بازگشایی فوری تونل‌ها و جاده‌ها، حل مشکل برق و... این ویژگی کشوری است که دانش، نیرو و متخصص بومی دارد. حالا دلیل اصرار رهبر عزيزمان بر توسعه‌ علم، فناوری و متخصص داخلی را بیشتر از هميشه لمس می‌کنیم. «ما می‌توانیم» شعار نیست؛ یک حقیقت است.»

ساده‌لوحی یا...؟

کاربری نوشت: «13میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا که توسط ترامپ فروخته شده معلوم نیست کجاست؟همون پولی که ترامپ قول داد خرج مردم ونزوئلا و البته مردم آمریکا بشه حتی به مردم آمریکا هم نرسید! ساده‌لوح اونایی که میگفتن آمریکا میخواد ۳۰۰میلیارد دلار توی ایران سرمایه‌گذاری کنه.»