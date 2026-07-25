پنجمین قهرمانی متوالی جهان هدف تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران، تهران را به مقصد باکو جهت حضور در مسابقات جهانی ترک کردند.

رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 5 لغایت 7 مردادماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می‌شود. در همین راستا تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات صبح دیروز راهی کشور آذربایجان شد. ترکیب تیم ایران در این مسابقات به این شرح است: 45 کیلوگرم: آرمین اسماعیلی، 48 کیلوگرم: علی اسماعیلی، 51 کیلوگرم: احمد بدرالدینی، 55 کیلوگرم: وحید عشیری، 60 کیلوگرم: امیررضا طهماسب‌پور، 65 کیلوگرم: آرمین قولی‌گله، 71 کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست، 80 کیلوگرم: علیرضا رضایی، 92 کیلوگرم: امیررضا مهری، 110 کیلوگرم: علی اکبر آکو.

محسن سوریان سرمربی این تیم پیش از اعزام به رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در رده سنی نوجوانان با بیان اینکه تیم ملی با هدف دفاع از عنوان قهرمانی جهان راهی آذربایجان می‌شود، عنوان کرد: با وجود از دست رفتن چند برنامه آماده‌سازی، کادر فنی و کشتی‌گیران در چهار اردوی اخیر تلاش کردند تا تیم به بهترین شرایط ممکن برسد. چهار سال گذشته روی سکوی اول قرار گرفتیم و امسال هم هدفمان دفاع از همان قهرمانی‌هاست. متأسفانه امسال به خاطر جنایات دشمن آمریکایی صهیونی چند برنامه از جمله مسابقات جام پیروزی ترکیه، جام علی‌آبادی و تعدادی از اردوها را از دست دادیم و با این حال نتایج تیم در رقابت‌های آسیایی نشان داد وضعیت ملی‌پوشان مطلوب است.