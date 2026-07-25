چهار ملی‌پوش جودو در راستای آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی، عازم اردوی مشترک در تاجیکستان خواهند شد.

ملی‌پوشان جودوی ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا، امروز (یکشنبه) راهی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، خواهند شد تا در اردوی مشترک بین‌المللی با حضور جودوکارانی از کشورهای مختلف شرکت کنند. این اردوی 10 روزه با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی، فنی و تاکتیکی ملی‌پوشان برگزار می‌شود و چهار نماینده ایران در آن حضور خواهند داشت. ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و مریم بربط نفرات اعزامی جودوی ایران به این اردو هستند. هدایت تیم ملی جودوی مردان ایران بر عهده رشاد ممدوف است و ایوب رستمی نیز به عنوان مربی، کادر فنی را همراهی می‌کند. همچنین معصومه جعفری مسئولیت هدایت تیم ملی جودوی بانوان را بر عهده دارد.