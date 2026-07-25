اولتیماتوم بختیاری‌زاده به چشمی و رضاییان

سرمربی استقلال با تأکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر فهرست تیم، اعلام کرد با وجود احترام به روزبه چشمی و رامین رضاییان، بیشتر از روز دوشنبه برای تعیین تکلیف حضور آنها منتظر نخواهد ماند. سهراب بختیاری‌زاده با اشاره به روند آماده‌سازی استقلال برای فصل جدید گفت: از ابتدای تمرینات تلاش کردیم با دوری از حاشیه‌ها و حفظ آرامش، شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم و در شرایط بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، روی بازیکنان فعلی و جوانان مستعد تمرکز داشته باشیم. وی درباره وضعیت روزبه چشمی و رامین رضاییان اظهار کرد: شخصاً پیگیر وضعیت این دو بازیکن بوده‌ام و انتظار داشتم به‌عنوان نفرات باتجربه و کاپیتان تیم زودتر به جمع بازیکنان اضافه شوند. با این حال، با وجود احترامی که برای آنها قائلم، بیشتر از روزدوشنبه منتظر نخواهم ماند، زیرا باید هرچه سریع‌تر تیم کامل خود را در اختیار داشته باشم. سرمربی استقلال همچنین تأکید کرد حفظ بازیکنان متعصب، استفاده اصولی از جوانان و جذب بازیکن خارجی باکیفیت، از مهم‌ترین برنامه‌های او برای فصل جدید است و بازیکنی که قلبش با استقلال نباشد، بهتر است از این تیم جدا شود.

کارخانه ذوب‌آهن از تیمداری کناره‌گیری کرد؟

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن درخصوص شائبه کناره‌گیری این کارخانه از تیمداری توضیح داد. جواد محمدی مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در رابطه با کناره‌گیری این کارخانه از تیمداری گفت: به شدت این موضوع را تکذیب می‌ کنم. باشگاه ذوب‌آهن تحت حمایت سهامی کارخانه است و در حال حاضر همچین موضوعی مطرح نیست. سهامدار عمده باشگاه ذوب‌آهن بانک رفاه خواهد شد و این موضوع را به صورت یک بیانیه رسمی این بانک اعلام کرد تا مواضع خود را نسبت به باشگاه ذوب‌آهن اعلام کردند.

پیروز قربانی سرمربی جدید آلومینیوم اراک

نیمکت سرمربیگری آلومینیوم اراک در فصل 06-1405 به پیروز قربانی سپرده شد. پس از انتصاب محمد محمدی به عنوان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک این باشگاه به‌صورت رسمی اعلام کرد که پیروز قربانی را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کرده است.

زکی‌پور به تراکتور پیوست

مدافع فصل گذشته سپاهان با امضای قراردادی رسمی به تراکتور اضافه شد. باشگاه تراکتور تبریز اعلام کرد میلاد زکی‌پور که در دو مقطع برای تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان اصفهان به میدان رفت و سابقه بازی برای نفت تهران و گل‌گهر سیرجان را هم در کارنامه دارد، پس از توافق با مدیران باشگاه تراکتور از فصل جدید، پیراهن تیم فوتبال این باشگاه را بر تن خواهد کرد. پیش‌تر شهریار مغانلو،‌ هادی حبیبی‌نژاد، محمد دانشگر، پارسا جعفری و کرار نماری برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال با تراکتور قرارداد بسته بودند.

دادگاه CAS درخواست مس رفسنجان را رد کرد

دادگاه داوری ورزش طی حکمی درخواست دستور موقت باشگاه مس رفسنجان را رد کرد. دادگاه داوری ورزش در لوزان سوئیس طی حکمی درخواست دستور موقت باشگاه مس رفسنجان برای ادامه مسابقات لیگ برتر ایران را به دلیل اعتراض آنها به مسابقه پلی‌آف نپذیرفت. به لحاظ عدم توجه به توجیهات کافی برای این دادگاه قاضی ارشد دادگاه CAS دستور موقت درخواستی را رد کرد. با توجه به اینکه سه‌شنبه قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر انجام می‌شود، شانس باشگاه مس رفسنجان برای حضور در قرعه‌کشی کاملاً از بین رفت.

۲ دیدار تدارکاتی در برنامه استقلال

تیم فوتبال استقلال در برنامه آماده‌سازی خود در هفته جاری، دو دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند. نخستین بازی برابر یک تیم لیگ دسته دومی خواهد بود که در یکی دو روز آینده با مشخص شدن حریف، بازی برگزار خواهد شد. دومین دیدار نیز برابر فولاد خوزستان خواهد بود که روز جمعه در ورزشگاه پاس قوامین برگزار می‌شود. همچنین قرار است با اعلام بختیاری‌زاده، دومین اردوی داخلی استقلال در تهران در روزهای آینده آغاز شود.

اوسمار دراندونزی تیم گرفت

سرمربی برزیلی فصل گذشته پرسپولیس هدایت یک تیم در لیگ اندونزی را بر عهده گرفت. اوسمار ویرا سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس پس از جدایی از جمع سرخپوشان ایران، هدایت تیم «دِوا یونایتد» اندونزی را برای فصل آینده

بر عهده گرفت. تیم دِوا یونایتد فصل گذشته در رقابت‌های سوپرلیگ اندونزی در جایگاه هفتم قرار گرفته بود.