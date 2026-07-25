سرویس ورزشی-

با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر کشتی، تعداد تیم‌های اعلام آمادگی کرده برای حضور در رقابت‌ها

رو به افزایش است و پس از استقلال، بانک شهر و دانشگاه آزاد، سپاهان اصفهان نیز حضور خواهد داشت.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال 1405 جام یادگار امام(ره) از نیمه اول شهریورماه آغاز خواهد شد. حالا در فاصله یک ماه تا شروع رقابت‌ها زمزمه تیمداری باشگاه‌های بزرگ کشور به گوش می‌رسد. یکی از این باشگاه‌ها استقلال است برای دومین سال متوالی برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرد.

استقلال که سال گذشته به نام جویبار و با سرمربیگری کمیل قاسمی در این رقابت‌ها شرکت کرده و با قبول شکست مقابل بانک شهر نایب‌قهرمان شده بود، امسال با سرمربیگری غلامرضا محمدی سرمربی پیشین تیم‌های ملی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان و دارنده دو نشان نقره و دو برنز جهان در لیگ برتر حاضر خواهد بود.

محمدی سال گذشته به عنوان مدیر فنی در کنار تیم خیبر خرم‌آباد حضور داشت که تیمش بدون ملی‌پوش و خارجی عنوان سوم رقابت‌ها را به دست آورد. استقلالِ غلامرضا محمدی البته پرقدرت هم استارت زده و تاکنون با ۱۴ کشتی‌گیر قرارداد بسته است. امیرحسین زارع، امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی که سال گذشته در لیگ برتر کشتی نگرفتند از جمله کشتی‌گیران عنوان‌داری هستند که با استقلال در لیگ برتر شرکت خواهند کرد. زارع سهمیه ملی‌پوش حساب می‌شود و آذرپیرا و امامی که به عضویت تیم بازی‌های آسیایی درآمده‌اند، ملی‌پوش قلمداد نمی‌شوند.ملی‌پوش بعدی استقلال امیرحسین فیروزپور است که همراه با زارع به جهانی قزاقستان خواهد رفت.

فیروزپور سال گذشته مدال برنز ۹۲ کیلوگرم جهان را از آن خود کرد. زارع هم دو نشان نقره و برنز المپیک‌های ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس و دو نشان طلای جهانی‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ و برنز جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد. استقلال همچنین در ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی قهرمان جوانان و امید‌های جهان را جذب کرده که در لیگ فصل گذشته دو بار توانست فیروزپور را شکست دهد. علی مؤمنی، علی یحیی‌پور، ابراهیم خواری، عباس ابراهیم‌زاده، مهدی یوسفی، ابوالفضل شمسی‌پور و ابوالفضل بابالو و ابوالفضل محمدنژاد هم از جمله دیگر کشتی‌گیرانی هستند که تاکنون به استقلال پیوسته‌اند.

سقف برگزاری لیگ برتر کشتی ۸ تیم است

حضور استقلال در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در شرایطی است که حضور بانک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی و سپاهان اصفهان در لیگ برتر کشتی فرنگی قطعی شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده تیم‌های دیگری نیز به جمع مدعیان اضافه شوند. افزایش تعداد تیم‌های حاضر، یکی از اهداف فدراسیون کشتی برای تقویت لیگ برتر بوده و به نظر می‌رسد این برنامه به تدریج در حال تحقق است. پیش از این حمید یاری در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی اظهار کرد: درست است که در این چند سال تعداد تیم‌های حاضر در لیگ بین ۶ تا ۷ تیم بوده اما از زمانی که مسابقات را به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کنیم و از حالت متمرکز خارج شده‌ایم، کیفیت برخی تیم‌ها به گونه‌ای نبوده که بتوانند رقابت مطلوبی داشته باشند. به همین دلیل، امسال نیز برنامه‌ریزی بر مبنای حضور ۶ تا هشت تیم انجام شده و اقدامات لازم بر اساس همین تعداد در حال انجام است.

رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که اگر بخواهیم از حداکثر زمان موجود استفاده کنیم، باید مسابقات لیگ را از شهریورماه آغاز کنیم. با توجه به فشردگی تقویم مسابقات امسال و برگزاری رقابت‌های جهانی در آبان‌ماه، بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات امیدها در مهرماه برگزار می‌شوند و به همین خاطر باید برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای باشد که دو هفته از مسابقات لیگ در شهریور برگزار شود، دو هفته بعدی را پس از بازی‌های آسیایی برگزار کنیم، بعد از مسابقات جهانی نیز ادامه مسابقات را داشته باشیم و در نهایت دو هفته پایانی، مرحله نیمه‌نهائی و فینال را پس از مسابقات جهانی و در اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار کنیم. پس از آن نیز دوباره وارد چرخه جدید می‌شویم.

یاری تأکید کرد: از تیم‌ها درخواست داریم هرچه سریع‌تر اقدامات اداری و اجرائی خود را انجام دهند تا بتوانیم مسابقات را مطابق زمان‌بندی برنامه‌ریزی کنیم و ناچار به برگزاری فشرده و پشت سر هم رقابت‌ها نشویم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال رقابت‌ها نسبت به سال گذشته از نظر تعداد مدعیان جذاب‌تر خواهد شد، گفت: از نظر تعداد تیم‌ها، با توجه به زمان‌بندی موجود، بیش از هشت تیم امکان حضور در لیگ را نخواهیم داشت، اما نکته مهم این است که رقابت‌ها دیگر مانند گذشته صرفاً بین دو یا سه تیم نخواهد بود و قطعاً فضای رقابتی در لیگ کشتی آزاد و فرنگی بیشتر خواهد شد.

حضور باشگاه‌های بزرگ و پرتماشاگر در لیگ برتر کشتی تنها یک خبر نقل‌ و انتقالاتی نیست؛ بلکه نشانه‌‌ای از پویایی و اعتبار روزافزون لیگ کشتی است. حالا که فدراسیون کشتی با برنامه‌‌ریزی به دنبال افزایش جذابیت لیگ است، نتیجه آن اعتماد و استقبال باشگاه‌‌های بزرگ از تیمداری است.

ورود باشگاه‌هایی مانند استقلال و سپاهان که از ظرفیت عظیم هواداری برخوردار است، می‌تواند به ارتقای کیفیت فنی، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب اسپانسر و توسعه کشتی کمک کند. حضور ستاره‌های ملی‌پوش در ترکیب این تیم‌ها نیز نشان می‌دهد لیگ برتر به بستری معتبر برای رقابت قهرمانان تبدیل شده است. اگر این روند با مدیریت فدراسیون ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت سایر باشگاه‌های بزرگ کشور مثل تراکتور و پرسپولیس نیز به عرصه کشتی بیایند؛ اتفاقی که در نهایت به تقویت کشتی، افزایش رقابت و رشد هرچه بیشتر این رشته پرافتخار منجر خواهد شد.