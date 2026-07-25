با تمام وجود علیه اسرائیل! (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم احسان کربلایی‌پور

۲۸ آبان سال ۱۳۵۹ در اهواز دیده به جهان گشود و پس از اخذ مدرک کارشناسی در سن ۲۲ سالگی به سپاه پاسداران پیوست. وی پس از اعزام به سوریه بامداد روز ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۰ در اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی در حومه دمشق به شهادت رسید. پیکر مطهرش در شهرهای تهران، اهواز و قم تشییع شد، سپس در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم در جوار شهید محمدمهدی لطفی‌نیاسر آرام گرفت. رؤیا کربلایی‌پور خواهر شهید احسان کربلایی‌پور می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی شهید کربلایی‌پور این بود که بسیار دوست داشت کارش مفید و مؤثر باشد و هر اندازه سختی کار و اثرگذاری‌اش بیشتر می‌شد از انجام آن بیشتر لذت می‌برد.

بسیار ایده‌آل‌گرا بود و همیشه می‌گفت: من باید سربازی برای آقا باشم که وقتی کاری را به من می‌سپارند، دل آقا آرام باشد. از سوی دیگر بر این باور بود که من باید در حد وسع خود کاری کنم که زمینه‌ساز ظهور باشم، حتی اگر فقط یک قدم در این مسیر برداشته باشم؛ به‌همین‌جهت بسیار عجله داشت برای رسیدن به آن نقطه‌ای که در زمینه‌سازی ظهور اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

احسان براساس باورهای دینی‌اش معتقد بود باید بیت‌المقدس و کعبه امن شوند تا زمینه ظهور آقا صاحب‌الزمان(عج) فراهم شود و از این ‌رو، با تمام وجود خود را در راه مبارزه با اسرائیل قرار داده بود و در نزدیک‌ترین نقطه در مرز سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت کرد تا این‌که در همان‌جا و به دست اسرائیل به شهادت رسید.»