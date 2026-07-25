پروژههای ۲۰ تا ۲۵ ساله شهر در شورای ششم تعیین تکلیف شد
یزد - خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به عملکرد عمرانی شورای ششم گفت: تعیین تکلیف و اجرای پروژههایی که برخی از آنها بیش از دو دهه در انتظار اجرا مانده بودند، از مهمترین دستاوردهای این دوره مدیریت شهری است؛ پروژههایی که امروز نقش مؤثری در کاهش ترافیک، توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکنند.
عزیزالله سیفی با اشاره به رویکرد شورای ششم در تکمیل طرحهای نیمهتمام و رفع موانع پروژههای عمرانی اظهار کرد: یکی از سیاستهای اصلی شورای اسلامی شهر یزد در این دوره، پایان دادن به بلاتکلیفی پروژههایی بود که سالها به دلایل مختلف از جمله مشکلات تملک، محدودیتهای اعتباری یا نبود هماهنگی میان دستگاهها متوقف مانده بودند.
وی افزود: شورای ششم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرد با ایجاد همدلی و تعامل میان شورا، شهرداری و دستگاههای اجرائی، این پروژهها را از رکود خارج کرده و به مرحله اجرا و بهرهبرداری برساند؛ اقدامی که امروز آثار آن در بخشهای مختلف شهر بهخوبی قابل مشاهده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پروژههای شاخص اجرا شده در این دوره تصریح کرد: تکمیل و بهرهبرداری از زیرگذر شهدای نعیمآباد که از دوره قبل باقی مانده بود، آغاز عملیات اجرائی و بهرهبرداری از زیرگذر حضرت صاحبالزمان(عج) در مدت حدود دو سال، اجرای بلوار دکتر ایرج افشار پس از ۲۴ سال انتظار، تکمیل بلوار دانشپایه با سابقه بیش از ۲۱ سال بلاتکلیفی، اجرای بلوار آیتالله ابوترابی، پیگیری فازهای مختلف بلوار امام محمدباقر(ع)، ساماندهی خیابان محمودآباد پس از حدود ۲۰ سال وقفه و همچنین اجرای بلوار حضرت خدیجه(س) و پیگیری احداث بلوار حضرت فاطمه(س)، از مهمترین طرحهایی است که در این دوره تعیین تکلیف شد.
سیفی با بیان اینکه اجرای بلوار دکتر ایرج افشار یکی از مهمترین پروژههای این دوره به شمار میرود، گفت: این پروژه که سالها به دلیل مشکلات متعدد متوقف مانده بود، با هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری، استانداری و دانشگاه یزد به سرانجام رسید و به عنوان بخشی از رینگ شهری، منطقه صفائیه را به آزادشهر متصل کرد.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این محور علاوهبر روانسازی ترافیک در مرکز شهر و کاهش بار ترافیکی مناطق پرتردد، موجب کاهش قابل توجه تصادفات در محور کمربندی یزد نیز شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پروژه بلوار دانشپایه اظهار داشت: این معبر که بیش از دو دهه در انتظار اجرا بود، با اتصال بلوار نواب صفوی به بلوار استقلال، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر ایفا کرده و دسترسی شهروندان را بهبود بخشیده است.
وی درباره خیابان محمودآباد نیز گفت: این پروژه که نزدیک به ۲۰ سال متوقف مانده بود، با انجام آزادسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت بخشهایی از مسیر، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و نقش مهمی در بهبود دسترسیهای شمال شهر خواهد داشت.
سیفی با اشاره به سایر طرحهای در دست اجرا خاطرنشان کرد: عملیات اجرائی بلوار حضرت فاطمه(س) نیز با پیشرفت مناسب در حال انجام است و تاکنون حدود ۸۰ درصد آزادسازی مسیر انجام شده است. با تکمیل این پروژه، بخشی از بار ترافیکی بلوار شهید صدوقی جنوبی و معابر موازی کاهش خواهد یافت.
وی همچنین از آغاز اجرای پروژه روگذر شهدای محمودآباد خبر داد و افزود: این پروژه پس از تصویب در شورای ترافیک و شورای اسلامی شهر، بهزودی با همکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) وارد مرحله اجرائی خواهد شد و یکی از مهمترین طرحهای ترافیکی ورودی شمالی شهر یزد خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: رویکرد شورای ششم تنها آغاز پروژههای جدید نبود، بلکه تلاش کردیم طرحهایی را که سالها به مطالبه مردم تبدیل شده بود، به سرانجام برسانیم؛ زیرا اعتقاد داریم تکمیل پروژههای نیمهتمام، ارزشمندتر از آغاز طرحهایی است که سالها به فهرست پروژههای بلاتکلیف اضافه شوند.