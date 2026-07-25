گرانی مرغ با وجود مازاد تولید!

مصرف‌کنندگان همچنان مرغ را با نرخ‌های بالا خریداری می‌کنند؛ در حالی که مرغداران به دلیل مازاد تولید، محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده می‌فروشند!

به گزارش ایسنا، بازار مرغ این روزها با یک تناقض آشکار روبه‌روست؛ تولید به اندازه‌ای است که بخشی از محصول روی دست مرغداران مانده اما این فراوانی به معنای تعادل بازار نیست.

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در تازه‌ترین اطلاعیه خود اعلام کرد که آمار صحیح جوجه‌ریزی خردادماه ۱۳۷ میلیون قطعه و تیرماه ۱۳۸ میلیون قطعه بوده است. مدیرعامل اتحادیه پیش‌تر میزان جوجه‌ریزی متناسب با بازار فعلی را حداکثر حدود ۱۲۰ میلیون قطعه در ماه برآورد کرده بود. بر این اساس، تولید خرداد و تیر همچنان ۱۷ تا ۱۸ میلیون قطعه بیش از سطح مورد نیاز برآوردی بازار بوده است. اتحادیه تولید جوجه یک‌روزه در مرداد را نیز ۱۳۳ میلیون قطعه پیش‌بینی کرده؛ رقمی که اگرچه کمتر از تیرماه است، همچنان از برآورد نیاز بازار بالاتر قرار دارد.

کاهش مصرف به دلیل جهش قیمت!

مازاد فعلی فقط نتیجه افزایش جوجه‌ریزی نیست؛ کاهش قدرت خرید خانوارها نیز سمت تقاضا را تضعیف کرده است. دبیرکل فدراسیون طیور ایران میزان افت تقاضای مرغ را نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد کرده است. با این حال، آمار دقیق و به‌روزی از سرانه مصرف مرغ در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد و خود اتحادیه نیز نبود آمار منسجم در این زمینه را تأیید کرده است.

به همین دلیل، بازار حتی با جوجه‌ریزی حدود ۱۲۰ میلیون قطعه‌ای نیز نتوانسته به تعادل کامل برسد. کاهش مصرف در کنار تولید بالاتر، مرغ را در واحدهای تولیدی انباشته و مرغداران را ناچار کرده است برای جلوگیری از افزایش وزن، تلفات و هزینه خوراک، محصول خود را با قیمت پایین‌تر وارد بازار کنند.

بررسی گزارش‌های ایسنا نشان می‌دهد مرغ زنده در هفته‌های اخیر در برخی استان‌ها با قیمت حدود ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم فروخته شده، در حالی که اتحادیه هزینه تمام‌شده تولید را حدود ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان برآورد کرده است.

صادرات در جنگ؟!

در واکنش به افزایش مازاد، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی در ۲۰ تیر با صادرات محدود و کنترل‌شده مرغ موافقت کرد. این در حالی است که صادرات مواد غذایی در زمان جنگ، در هیچ کشوری مطلقاً انجام نمی‌شود.

گفتنی است؛ بهترین راهکار، آن‌هم در زمان جنگ، خرید تضمینی تمام یا بخشی از مرغ مازاد مرغداران و عرضه آن در فصولی است که به دلیل کاهش خوراک طیور، تولید این محصول پروتئینی کاهش می‌یابد.

یک راهکار دیگر بالا بردن ظرفیت تولید صنایع غذایی و هدایت مرغ مازاد به آن است. مازاد 13 تا 18 میلیون قطعه‌ای در کشوری که میزان مصرف

120 میلیون قطعه است؛ عدد بالایی نیست و به راحتی قابل جذب از سوی دولت است.

بازار مرغ، اکنون با کمبود تولید مواجه نیست؛ مشکل اصلی، ناهماهنگی میان جوجه‌ریزی، مصرف و خرید حمایتی است. اگر مازاد فعلی جمع‌آوری نشود، زیان تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش شدید جوجه‌ریزی منجر شود و حدود ۵۰ روز بعد، همین فراوانی جای خود را به کمبود و افزایش قیمت بدهد.

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت مرغ کامل دو کیلوگرمی در مناطق مختلف تهران از 700 تا 800 هزار تومان است.