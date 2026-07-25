راهکارهای غیرقیمتی برای کاهش تقاضا ی بنزین
کارشناسان با توجه به شرایط جنگی کشور، صرفهجویی در مصرف بنزین با روشهای غیرقیمتی را توصیه میکنند که مهمترین آن تنظیم موتور خودروها، ابطال کارت سوخت خودروهای فرسوده متوقف و جلوگیری از قاچاق است.
به گزارش کیهان، بر اساس آمارهایی که دولت ارائه داده، تقاضای روزانه بنزین در کشور، 135 میلیون لیتر است. ظرفیت تولید روزانه بنزین، تقریبا 122 میلیون و 500 هزار لیتر و واردات دو میلیون و 500 هزار لیتر، است؛ یعنی 10 میلیون لیتر کمتر از مصرف؛ یعنی ناترازی بنزین 10 میلیون لیتر در روز است.
اولین راهکار ارائه شده از دولت، طبق معمول دو سال اخیر، گرانسازی، مخصوصاً برای نرخ سوم است اما کارشناسان راهکارهای غیرقیمتی کوتاه و بلندمدت بسیاری را پیشنهاد میکنند. تعداد خودروهای کشور از 23 تا 26 میلیون دستگاه اعلام شده و تعداد موتورسیکلتها هم 10 میلیون دستگاه اعلام میشود. اگر هر خودرو روزانه نیم لیتر و هر موتورسیکلت فقط یک دهم لیتر بنزین کمتری مصرف کند جمعاً 12 میلیون و 500 هزار تا 14 میلیون لیتر از تقاضای بنزین در کشور کم میشود. این کار با تنظیم موتور خودروها و موتورسیکلتها به دست میآید. اختصاص سهمیه بنزین، میتواند منوط به تنظیم موتور خودروها و موتورسیکلتها شود.
همچنین آمارها میگوید 20 تا 30 میلیون لیتر از تقاضای 135 میلیون لیتری بنزین در روز، قاچاق میشود. جلوگیری از نصف این میزان قاچاق، تمام ناترازی را برطرف میکند. ضمن اینکه ابطال کارت سوخت خودروهای فرسوده متوقف و اولویت دادن به تعویض خودروهای فرسوده؛ دو راهکار فوری دیگر است.
هر خانواده فقط یک خودرو
همچنین تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو نیمه لوکس در کشور داریم که یارانه میگیرند (نظیر همین مونتاژیهای سه تا ۱۰ میلیارد تومانی). سؤال اینجاست که چرا این خودروها و خودروهای وارداتی اغلب لوکس است؛ سهمیه نرخ اول و دوم بنزین میگیرند؟
همچنین ضرورت دارد؛ سهمیه بنزین خانوار چند خودرویی، حذف و صرفاً به یک خودروی خانوار سهمیه داده شود. با ارسال دادههای سرپرستان خانوار از سوی وزارت تعاون که براساس گزارشها، برای ارسال آن مقاومت دارد؛ وزارت نفت، امکان حذف سهمیه خودروهای دوم به بعد یک خانوار فراهم میشود.
2 کار خوب دولت و شهرداری
عرضه رایگان سیانجی، یکی از راهکارهاست که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، آن را آغاز کرده و هدف از عرضه رایگان CNG را مدیریت مصرف بنزین اعلام کرد.
واقعیت این است که چند برابر شدن قیمت همه چیز در دو سال اخیر و در مقابل افزایش دو برابری درآمدها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و شرایط برای گرانسازی جدید، فراهم نیست. از طرفی کاهش مصرف بنزین در شرایط فعلی ضرورت دارد.
بنابراین، اعمال راهکارهای غیرقیمتی کوتاه مدت برای کاهش و صرفهجویی در مصرف بنزین ضروری است.
البته محمدصادق عظیمیفر؛ مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد: دولت در موضوع بنزین بهدنبال غافلگیر کردن مردم نیست و اگر قرار باشد تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از دریافت بازخوردها، تصمیم نهائی اعمال خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر حدود چهار میلیون خودروی دوگانهسوز و 2500 جایگاه CNG در کشور فعال هستند که اکنون تعدادی از این جایگاهها عرضه CNG را داوطلبانه رایگان کردهاند.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی؛ استفاده از حملونقل عمومی، کاهش ترددهای غیرضروری، پیادهروی یا دوچرخهسواری در مسیرهای کوتاه، رعایت سرعت مجاز و نگهداری مناسب خودروها را از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: حملونقل عمومی نیز برای تشویق مردم به استفاده بیشتر، رایگان شده است.
خودروسازان و مصونیت بتنی!
عظیمیفر با اشاره به شرایط جهانی بازار سوخت و اینکه هدف از محدودیتهای احتمالی؛ حفظ پایداری عرضه سوخت گفت: در بسیاری از کشورهای جهان نیز محدودیت، سهمیهبندی، جیرهبندی یا افزایش قیمت سوخت اعمال شده است، اما دولت با هدف حمایت از معیشت مردم، تا حد امکان از افزایش قیمت و اعمال محدودیتهای گسترده خودداری کرده است.
گفتنی است؛ راهکارهای میان مدت و بلندمدت همچون کاهش مصرف خودروهای ساخت داخل، گازسوز و هیبرید شدن محصولاتشان، بارها از سوی کارشناسان و مسئولان گفته شده اما افراد و جریانات پرنفوذ طرفدار خودروسازان، گویی به آنها، تضمین دادهاند که با خیال راحت کار خودشان را بکنند و همچنان خودروهای پرمصرف، آلاینده و ناایمن تولید کنند.