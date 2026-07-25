برگزاری تمامی رویدادهای سینمایی با گرامیداشت شهدای دانش ‌آموز میناب

رئیس سازمان سینمایی فارابی گفت: جشنواره کودک و نوجوان امسال و همچنین تمامی رویدادهای سینمایی پیش رو با گرامیداشت یاد و خاطره فرشتگان دانش‌آموز میناب برگزار می‌شود.

رائد فرید‌زاده رئیس سازمان سینمایی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با قدردانی و تجلیل از دست‌اندرکاران رویداد «مشق ناتمام» که برای به تصویر کشیدن جنایات تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی این رویداد هنری را برگزار کردند گفت: ما امروز نیازمند ثبت لحظه‌های جنگ و نمایش جنایات آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی برای نسل‌های آینده و جهانیان هستیم و هنر سینما می‌تواند پل ارتباطی میان نسل‌ها باشد تا فجایع تلخ از حافظه تاریخی محو نشود.

وی با اشاره به شرایط پر‌تلاطم یک سال اخیر‌، وقوع چند جنگ از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه و نبرد رمضان، بر لزوم بازتاب این رویدادها در آثار هنری تاکید کرد.

رئیس سازمان سینمایی همچنین افزود: جشنواره کودک و نوجوان امسال با الهام از وقایع سال گذشته، قطعا رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت، همچون جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان و شهادت رهبر شهیدمان و نیز فاجعه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب که در حوزه کودکان و نوجوانان رخ داد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جشنواره کودک و نوجوان امسال به نام این عزیزان مزین خواهد شد.

فریدزاده همچنین خاطرنشان کرد: در میان آثار راه یافته به جشنواره کودک و نوجوان، آثاری با محوریت میناب و قربانیان این حادثه باید حضور پررنگی داشته باشند.

رئیس سازمان سینمایی فارابی همچنین تأکید کرد: نه فقط جشنواره کودک و نوجوان، بلکه تمامی رویدادهای سینمایی کشور بایستی به نام و یاد فرشتگان دانش‌آموز میناب مزین شوند تا پیام و درس‌های این فجایع برای همیشه در حافظه تاریخی کشور باقی بماند.