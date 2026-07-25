وداع با هنرمندی از جنس مردم

قلب مردی که سال‌ها خنده را بر لب‌های ملت ایران نشاند، عصر جمعه ۲ مرداد از حرکت ایستاد. اکبر عبدی، پدیده عرصه کمدی و نمایش کشور، درحالی پس از تحمل دوره بیماری قلبی در ۶۶ سالگی درگذشت که میراثی از نقش‌های ماندگار و خاطرات شیرین را برای هم‌میهنانش به یادگار گذاشت.

اکبر عبدی، تنها یک بازیگر نبود؛ او فرزند خلف همین خاک، مردی از جنس مردم و شناسنامه بی‌بدلی از خنده‌ها و‌گریه‌های چند نسل بود. هنرمندی که با وجود قرار داشتن در قله طنز در عرصه سینما، همواره بی‌ادعا، بی‌حاشیه و سرسپارِ محبت مردم باقی ماند.

در صدر خاطرات پرفروغ و ماندگار زنده‌یاد اکبر عبدی، روایتی زلال و پراهمیت قرار دارد که نشان از عنایت ویژه و محبت رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای به این هنرمند فقید دارد. اکبر عبدی خود با همان لحن صمیمی و بی‌تکلف همیشگی‌اش از این اتفاق یاد می‌کرد و می‌گفت: «شاید باورتون نشه؛ کسی که ما اصلا فکرشو نمی‌کردیم وقتشو داشته باشه یا توی این ۹۰ میلیون یه آدمی تو ذهنش باشه... آقا دو بار از طریق دوستانی که می‌رن پهلوشون و میان، حال منو پرسیده بود. مثلا گفته بود برید خبردار بشید، شنیدم مثلا بیمارستان بوده، برید خبردار بشید حال جسمیش چه جوریه... یه وقت کمک مالی لازم نداره؟ به دوا درمونش درست توجه میشه؟ ایشون(اکبر عبدی) سرمایه این مملکته... و ابراز لطف کرده بود....»

اکبر عبدی که در نقش‌های متفاوت-از درام‌های فاخر گرفته تا کمدی‌های ماندگار-در حافظه جمعی ما خانه کرده بود، بارها ثابت کرد که هنرِ واقعی، ریشه در صداقت دارد. عبدی هیچ‌گاه خود را از مردم جدا ندانست؛ برای او تشویقِ یک کاسبِ محله یا لبخندِ کودکانه یک هم‌میهن، ارزشی والاتر از جوایز جشنواره‌های داخلی و خارجی داشت.

رؤسای سه قوه و بسیاری از مسئولان‌، نهادها و شخصیت‌های فرهنگی، به درگذشت اکبر عبدی واکنش نشان دادند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت زنده یاد اکبر عبدی چهره بی‌بدیل عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون کشور را به خانواده وی، جامعه شریف هنری کشور و تمام هم میهنانی که با خاطره آثارش زیسته‌اند تسلیت گفت و افزود: زنده‌یاد اکبر عبدی؛ بازیگر توانا، صاحب‌سبک و چهره بی‌بدیل عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون کشور، طی چند دهه نقش‌آفرینی بی‌نظیر، بخشی از حافظه جمعی و عاطفی ملت ایران را به نام خویش رقم زد. این هنرمند نام‌آشنا و مردمی با استعدادی خدادادی، منشی بی‌ادعا و درکی عمیق از جان‌مایه فرهنگ ایرانی، بر صحیفه هنر این مرزوبوم خوش درخشید و سال‌های متمادی، شهد لبخند و امید را بر لب‌ها و دل‌های پرمهر مردم این دیار نشاند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در پیام خود آورده است: آثار پرآوازه و ماندگار اکبر عبدی، این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایه‌ اعتبار سینمای کشور است. بی‌شک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنر هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغه‌های مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گران‌بها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.

همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در پیامی با تسلیت درگذشت اکبر عبدی هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون تأکید کرد: صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی اکبر عبدی، نه تنها حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد، بلکه او را به عنصری پرنفوذ در خاطره جمعی این ملت بدل ساخت.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما نیز در پیامی تأکید کرد: استاد اکبر عبدی پدیده‌ای بی‌بدیل در پهنه بازیگری ایران بود؛ نابغه‌ای که باتکیه‌بر ذوق سرشار و توانایی شگفت‌انگیز در خلق شخصیت‌های گوناگون، فصلی پربار از شناسنامه تصویری و خاطرات مشترک چند نسل از مردم این مرز و بوم را آراست؛ هنرمندی چندبعدی که قلمرو آفرینشگری‌اش از طنز‌های شیرین و دغدغه‌مند تا درام‌های فاخر تاریخی را دربر می‌گرفت و در هر قلمروی خوش می‌درخشید.

روزنامه کیهان نیز درگذشت این هنرمند را به ملت هنردوست ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کند.