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کد خبر: ۳۳۴۷۲۷
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
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پویش «به نیابت از آقای شهید ایران» توسط زائران اربعین آغاز شد

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در بخشی از پیام اخیر خود فرمودند: «... به زودی بار دیگر آغوشِ گشوده‌ ملّت کریم عراق... به روی زائران مشتاق زیارت اربعین و از جمله انبوهی که به نیابت از آقای شهید ایران زیارت می‌کنند... گشوده خواهد شد...»
به همین مناسبت، رسانه KHAMENEI.IR پویش «به نیابت از آقای شهید ایران» را آغاز می‌کند و از زائران اربعین حسینی دعوت می‌کند جلوه‌های حضور خود به نیابت از آقای شهید ایران را در مسیر پیاده‌روی اربعین به تصویر بکشند.
 زائران می‌توانند تصاویر خود را در کنار تصویر «آقای شهید ایران»- بر روی کوله‌پشتی، پرچم، پیکسل، لباس یا دیگر نمادهای همراه- ثبت و برای این پویش ارسال کنند تا روایتگر این حضور معنوی و لبیک به فرمایش رهبر معظم انقلاب باشد.
 رسانه KHAMENEI.IR منعکس‌کننده این جلوه‌های ارادت و همراهی خواهد بود.

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