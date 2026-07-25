فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) تصریح کرد: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.

سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در صفحه خود در فضای مجازی تأکید کرد: قاعده‌ای را که پیش از این هم عملیاتی‌بودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظه معادله قطعی و ابلاغ‌شده میدان نبرد می‌دانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.

شهید خادمی دیپلمات دفاعی

و چهره تکرارنشدنی اطلاعات بود

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه شهید خادمی یک دیپلمات فعال در عرصه دیپلماسی دفاعی بود که مرز‌های امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می‌کرد، گفت: به‌جرأت می‌توان گفت که شهید خادمی در مجموعه اطلاعات و امنیت کشور، یک چهره تکرارنشدنی و غیر قابل ‌قیاس است.

سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «سید مجید خادمی» رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ تحمیلی سوم و جنایت تروریستی آمریکایی - صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) در این نشست صمیمی و سرشار از معارف دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید سید مجید خادمی، اظهار داشت: شهید خادمی بسیار انسان باروحیه، شاداب و روحیه‌بخش بودند. ایشان از برادران قدیمی و نسل اول سپاه پاسداران به ‌شمار می‌رفتند که با مهارت‌های بی‌مثال، اشراف کامل به ساختار‌های امنیتی، زحمات طاقت‌فرسا و ماندگاری را در حوزه اطلاعاتی رقم زدند. به ‌جرأت می‌توان گفت که شهید خادمی در مجموعه اطلاعات و امنیت کشور، یک چهره تکرارنشدنی و غیرقابل‌قیاس است.

سرلشکر عبداللهی در ادامه با توجه به سابقه همکاری نزدیک خود با این شهید و تأکید بر جایگاه رفیع وی در تراز انقلاب اسلامی، به یک رویداد تاریخی و سرنوشت‌ساز اشاره کرد و افزود: در اولین شرفیابی خدمت مقام عظمای ولایت، حضرت امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف)

پس از جنگ 12روزه، معظم‌له تدابیر حکیمانه و راهبردی برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه اطلاعاتی کشور اتخاذ فرمودند. در مسیر تحقق این منویات و نقشه راه ترسیم‌شده از سوی فرمانده معظم کل قوا، شهید خادمی با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و با مجاهدت خاموش، نقشی کم‌نظیر و تعیین‌کننده در هم‌افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی ایفا

کردند.

به گزارش تسنیم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) با تبیین ابعاد چندگانه شخصیتی این شهید بزرگوار، وی را در قامت یک «نظامی راهبردی» ترسیم و تصریح کرد: شهید بزرگوار ما، یک دیپلمات فعال در عرصه دیپلماسی دفاعی بود که مرز‌های امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می‌کرد؛ یک نظامی باهوش و استراتژیست که با نگاه جامع به معادلات منطقه‌ای، از عمق راهبردی اطلاعات بهره می‌برد و در عین حال، فردی بسیار مسلط در حوزه فنی و تخصصی اطلاعات بود که هرگونه خلأ در ساختار حفاظت اطلاعات را با دانش و عدالت‌محوری پر می‌کرد.

در پایان این دیدار که با فضائی مملو از معنویت، همدلی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا همراه بود، خانواده معظم سرلشکر شهید خادمی ضمن قدردانی از حضور پدرانه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، بر تداوم راه این شهید بزرگوار تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه العالی)

تأکید کردند و از درگاه خداوند متعال برای سربازان گمنام امام زمان(عج) توفیق روزافزون مسئلت کردند.