روایت حداد عادل از رفتار رهبر شهید با مخالفان شخصی

حداد عادل مهم‌ترین ویژگی‌های «رهبر شهید انقلاب» را ایمان، ساده‌زیستی، حکمت، مردمداری و استقلال‌خواهی دانست و گفت: ایشان حتی نسبت به مخالفان شخصی نیز با اخلاق و مدارا رفتار می‌کرد و از غیبت یا برخوردهای تند پرهیز داشت.

غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم گرامیداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ‌های تحمیلی، از حضور خانواده‌های معظم شهدا در این نشست قدردانی و از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری این مراسم تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمن زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داده است، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم جبهه قرار دارد و کارکنان این وزارتخانه، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در میدان جنگ نقش‌آفرینی می‌کنند و شایسته قدردانی هستند.

برخورداری از رهبری شایسته

بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند به یک ملت عطا می‌کند

حدادعادل با بیان اینکه رهبری در هر کشوری نقشی تعیین‌کننده در آینده آن کشور دارد، گفت: انتخاب افرادی مانند دونالد ترامپ نشان می‌دهد که یک رهبر تا چه اندازه می‌تواند بر سرنوشت کشور خود و حتی جهان تأثیر بگذارد. در مقابل، برخورداری از رهبری شایسته، بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند به یک ملت عطا می‌کند.

عضو شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر جایگاه ولایت در اسلام، قرآن و تشیع، خاطرنشان کرد: مسئله رهبری، محور اداره جامعه و فلسفه سیاسی اسلام است و اهمیت ویژه‌ای در هدایت کشور دارد.

حداد عادل حکومت پهلوی را استثنایی در تاریخ ایران دانست و گفت: رضاخان برخلاف دیگر پادشاهان، رئیس ایل یا عشیره‌ای نبود، بلکه با حمایت دولت انگلیس به قدرت رسید.

وی با اشاره به رقابت روسیه تزاری و انگلیس در اواخر دوره قاجار اظهار کرد: پس از انقلاب کمونیستی روسیه و درگیر شدن این کشور با مسائل داخلی، انگلیس فرصت را مناسب دید تا با اجرای کودتا، رضاخان را به قدرت برساند و سلسله پهلوی را تأسیس کند.

انقلاب اسلامی؛ آغاز نقش مردم در تعیین سرنوشت

عضو شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی با اشاره به نهضت تنباکو، مشروطه و یک قرن مبارزات مردم ایران گفت: این روند در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل انجامید و برای نخستین‌بار، مردم ایران توانستند در انتخاب رهبر و رئیس کشور نقش مستقیم داشته باشند.

ایمان؛ نخستین ویژگی رهبر آرمانی

وی ایمان به خدا را مهم‌ترین ویژگی یک رهبر دانست و بیان کرد: ملت ایران در طول تاریخ، ملتی خداپرست بوده و کسی که به خدا، معنویت و دین اعتقاد نداشته باشد، نمی‌تواند با این مردم همدل و همراه شود.

حداد عادل افزود: حتی کسانی که اعتقاد واقعی نداشتند، گاه به دینداری تظاهر می‌کردند، اما «رهبر شهید» معتقد بود که ایمان واقعی با ظاهرسازی به دست نمی‌آید.

پیوند عمیق و قلبی با مردم

عضو شورای‌ عالی انقلاب ‌فرهنگی اظهار کرد: «رهبر شهید» سراسر عمر خود را در راه دین، اطاعت از خدا و خدمت به مردم سپری کرد و همین موضوع باعث شد پیوندی عمیق و قلبی میان او و مردم شکل بگیرد.

وی با اشاره به مراسم تشییع در ایران و عراق گفت: عشق و ارادت مردم در این مراسم، جلوه‌ای از همین ارتباط عمیق بود و احساسات مردم عراق در نجف و کربلا نیز نشان داد که این محبت فراتر از مرزهای ایران است.

ساده‌زیستی؛ ویژگی برجسته «رهبر شهید»

حداد عادل ساده‌زیستی را از دیگر ویژگی‌های برجسته رهبر دانست و با مقایسه زندگی خاندان پهلوی با «رهبر شهید» گفت: رهبر باید زندگی خود را متناسب با اقشار ضعیف جامعه تنظیم کند و از اشرافی‌گری فاصله

بگیرد.

جامعیت علمی و مدیریتی

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی «رهبر شهید» اظهار کرد: ایشان علاوه‌بر دین‌داری، اخلاق، عرفان و خودسازی، در علوم دینی، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات جهان، تاریخ، فرهنگ و مسائل اجرائی کشور نیز دانش گسترده‌ای داشت.

حداد عادل افزود: تجربه حضور در مجلس، دفاع مقدس، نمایندگی امام و ریاست‌جمهوری موجب شده بود که در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل زیربنایی و عمرانی، دیدگاهی کارشناسی داشته باشد و در عین‌حال همواره مراقب بود که وظایف دولت و رهبری با یکدیگر تداخل پیدا نکند.

اخلاق، مدارا و پرهیز از حذف مخالفان

عضو شورای‌ عالی انقلاب ‌فرهنگی با مقایسه رفتار «رهبر شهید» با دوران رضاخان بیان کرد: برخلاف پادشاهانی که نزدیک‌ترین یاران خود را حذف می‌کردند، ایشان حتی نسبت به مخالفان شخصی نیز بااخلاق و مدارا رفتار می‌کرد و از غیبت یا برخوردهای تند پرهیز داشت.

حداد عادل حکمت را از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید دانست و گفت: تصمیم‌های ایشان بر پایه خرد، آینده‌نگری و شناخت دقیق دشمن اتخاذ می‌شد.

وی با اشاره به مواضع رهبر درباره آمریکا اظهار کرد: ایشان بر این باور بود که نباید به آمریکا اعتماد کرد و تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که این تحلیل

بر پایه شناخت دقیق رفتار طرف مقابل بوده است.

عضو شورای‌ عالی انقلاب ‌فرهنگی تأکید کرد: پیشرفت واقعی، ساخت برج‌های بلند یا توسعه ظاهری نیست، بلکه توانایی یک ملت در ایستادگی در برابر تهدیدها، تحریم‌ها و فشار قدرت‌های بزرگ است.