اعتراف شبکه صهیونیستی اینترنشنال به ته کشیدن انبار موشکی پنتاگون
اعتراف صریح شبکه صهیونیستی «اینترنشنال» و رسانههای معتبر غربی به تخلیه نیمی از ذخایر موشکی و پدافندی آمریکا در نبرد با ایران، از بنبست تسلیحاتی پنتاگون پرده بر میدارد.
ذات و فطرت شبکه صهیونیستی «اینترنشنال» برای همگان مسجل و روشن است؛ رسانهای ضدایرانی، دروغپراکن و حامی تمامعیار رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم شریف ایران. همان بنگاه خبرپراکنی وابستهای که حقیقت برایش آخرین اولویت بوده و در دغلکاری، جعل اخبار و سناریوسازیهای ناشیانه کم نظیر است! از جمله آمارسازیهای دروغین در ماجرای کودتای دیماه ۱۴۰۴. اما اکنون کار دشمن در میدان نبرد به جایی رسیده که حتی این بوق تبلیغاتی وابسته به ستاد جنگ اسرائیل نیز چارهای جز اعتراف به شکست و بنبست شدید تسلیحاتی در اردوگاه غرب ندارد.
در همین راستا، خبرنگار این شبکه صهیونیستی اخیراً صراحتاً اذعان کرد که کاهش جدی ذخایر استراتژیک پنتاگون در نبرد با ایران، تمامی محاسبات نظامی واشنگتن را بهطور کامل برهم زده است. به اذعان این رسانه مزدور، حدود
۳۰ درصد از موشکهای «تاماهاوک» و ۵۰ درصد از سامانههای پدافندی «پاتریوت» آمریکا به اتمام رسیده و توازن قدرت جهانی در حال فروپاشی است.
البته این تنها بوق مزدوران نیست که به ته کشیدن انبار موشکی دشمن اعتراف میکند، بلکه بازخوانی گزارش رسانههای معتبر بینالمللی و اندیشکدههای غربی نیز ابعاد تازه و بیسابقهای از این بحران عمیق تسلیحاتی را آشکار میسازد:
به روایت روزنامه انگلیسی «گاردین»، ارتقای توان عملیاتی و تغییرات سختافزاری در موشکهای ایران منجر به یک «تحول واقعی» شده که پدافند هوائی آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده است. گاردین تأکید میکند ذخایر پاتریوت و تاد آمریکا بر اثر مصرف شدید به حدود نصف کاهش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش وبسایت خبری «سیبیاس»، مصرف بیرویه و شتابزده موشکهای نقطهزن در خاورمیانه، دولت ترامپ را دچار اختلافات شدید داخلی کرده و فرماندهان ارشد پنتاگون را بر سر دو راهی سخت سوزاندن کل ذخایر در برابر ایران یا حفظ آن برای بازدارندگی در مقابل چین قرار داده است.
پایگاه تحلیلی- نظامی «وارزون» نیز اذعان دارد که ارتش آمریکا برای نخستینبار طی سه دهه گذشته ناچار شده جهت جبران سریع خلاً پدافندی، قراردادی ۴۴۱ میلیون دلاری برای خرید مجدد موشکهای قدیمیتر «پاتریوت PAC-2» امضا کند؛ چرا که حجم شلیکهای ایران، سامانههای آمریکایی را تحت فشار مداوم قرار داده است.
افزون بر این، طبق ارزیابی مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) به نقل از نیویورکپست، واشنگتن صدها سامانه پیشرفته از جمله «تاد» را از دست داده و بعید است بتواند ظرفیت خالیشده انبارها را دستکم تا پایان دهه جاری میلادی بازسازی و جایگزین کند.تحلیلگران تأکید میکنند که بخش عمده موشکهای آمریکایی در همان روزهای نخست شلیک شد؛ چرا که ترامپ اطمینان داشت توان نظامی ایران فوراً تضعیف میشود.
اما واقعیات میدان نبرد نشان میدهد که این محاسبات رؤیایی به صخره سخت اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی خورده است. حال شایسته است خوشباوران داخلی و چاکران سینهچاک صلحطلبی که چشم به صلح دوختهاند، سر از گریبان وهم بیرون آورده و واقعیتهای انکارناپذیر میدان را بپذیرند.