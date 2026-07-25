تابلوهای بنزین در آمریکا هم دروغ میگویند؟!
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در حالی اعتراف رسانههای غرب به اقتدار ایران را «تله» نامیده که تابلوی بنزین ۵ دلاری در آمریکا، عینیترین سند فلج شدن دشمن در میدان است.
محسن هاشمیرفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در سرمقاله روز شنبه(3مرداد) روزنامه سازندگی، اعتراف رسانهها، مقامات و ژنرالهای غربی در مورد شکست آمریکا در اهدافش را یک تله دانست و نوشت:
«سالهاست که در کشورمان برخی رسانههای تندرو، الگوی ثابتی را با جستوجوی اعترافهای طلایی عوامل دشمن دنبال میکنند. کافی است ژنرال بازنشستهای در آمریکا، مقام سابقی در اسرائیل یا تحلیلگری شناخته شده در غرب، جملهای در بزرگداشت قدرت ایران یا ضعف دشمن بر زبان آورد تا همان جمله، با تیتر درشت، به صفحه اول روزنامه راه پیدا کند یا در صدر اخبار تلویزیون بنشیند.
حال آنکه در عصر جنگ شناختی هر پیامی را باید در چارچوب هدف و کارکرد آن تحلیل کرد. چهبسا همان روایتی که به ظاهر روحیهبخش است، بخشی از یک عملیات پیچیده دشمن برای اثرگذاری بر محاسبات تصمیمسازان باشد. باید بههوش بود که جنگ امروز نبرد محاسبات است و در این میدان یک خطای محاسباتی میتواند، هزینهای به مراتب سنگینتر از یک شکست میدانی بر کشور تحمیل کند. اگر واقعاً دشمن به این جمعبندی رسیده است که ایران قدرتی شکستناپذیر و بازدارنده دارد، چه ضرورتی دارد که همین روایت را با گستردهترین ظرفیت رسانهای خود در معرض دید افکار عمومی و تصمیمگیران ایرانی قرار دهد؟ امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به آرامش ذهنی، عقل سرد، تحلیل حرفهای، استفاده از همه ظرفیتهای کارشناسی و پرهیز از هیجان و توهم و احتراز جدی از فریب ستایش دشمن نیاز دارد.»
جان کلام و خلاصه ادعای نویسنده این است: «اعتراف دشمن به شکستش را باور نکنید، فریب است!»؛ نسخهای خطدهنده که بیش از آنکه تحلیل باشد، فرار از واقعیتها است. این همان تفکری است که سالهاست خود را تنها فرشته نجات کشور جا میزند، اما کارنامهای جز «خسارت محض برجام»، پاره شدن یکطرفه تفاهم نامه توسط آمریکا و بمباران میز مذاکره را به یادگار نگذاشته است.
عجیبتر آنکه مدعیان امروز صلح شرافتمندانه- بخوانید تسلیم- درست در زمانی که ایران در اوج اقتدار میدانی قرار دارد، ناشیانه سیگنال ضعف و تمایل به سازش صادر میکنند. اگر آقایان چشم از تحلیلهای تزیینی بردارند و نگاهی به تابلوهای پمپبنزین در آمریکا بیندازند، تله بودن یا واقعی بودن شکست دشمن را لمس خواهند کرد!
صرفا جهت اطلاع، با بسته شدن شریانهای انرژی در تنگه هرمز و بابالمندب و زیر ضرب رفتن پایگاههای آمریکا، این روزها قیمت بنزین در ایالات متحده از مرز ۵ دلار گذشته است.
در همین راستا، ترامپ قمارباز در جریان امضای تفاهم نامه از ترس افکار عمومی رسماً ناچار به اعتراف شد و گفت:« ذخایر ما ظرف ۴ هفته آینده تمام میشود و به نقطهای میرسیم که امکان تأمین سوخت نخواهیم داشت.» آیا این اعتراف صریح و مستند هم «تله رسانهای» بود یا صورتحساب واقعی اقتدار جمهوری اسلامی؟!
آقایان مدعی اصلاحطلب باید یاد بگیرند که در میانه جنگ، مشق سازش
نکنند.