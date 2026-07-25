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کد خبر: ۳۳۴۷۱۸
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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واکنش بقائی به نگرانی‌های «کایا کالاس»

چگونه تعهد ادعایی حقوق بشر را با کشتار غیرنظامیان تطبیق می‌دهید؟!

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کایا کالاس درباره نگرانی‌های حقوق بشری درباره ایران صحبت می‌کند در حالی که از محکوم‌کردن جنایات خودداری می‌کند. 
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در فضای مجازی نوشت: کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اروپا) از «نگرانی‌های حقوق بشری» اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبت می‌کند. 
چگونه می‌توان تعهد ادعایی به حقوق بشر را به این راحتی با ارائه پشتیبانی لجستیکی و فنی برای تجاوزات مرگبار علیه مردم ایران تجاوزاتی که عمداً غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی ملی را هدف قرار می‌دهند تطبیق داد؟ 
در حالی که از محکوم کردن حتی آشکارترین جنایات جنگی خودداری می‌کند و حتی یک کلمه همدردی برای کودکان ایرانی که توسط بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی- اسرائیلی که توسط «پشتیبانی لجستیکی و فنی» خود اتحادیه اروپا امکان‌پذیر شده است، قتل‌عام می‌شوند، ابراز 
نمی‌کند. 
این صرفاً از دست دادن اعتبار نیست. این ابتذال شرارت است- و خالص‌ترین شکل ریاکاری.

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