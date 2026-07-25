عطوان: قدرت ایران و ضعف آمریکا در حملات به اردن فاش شد
سردبیر روزنامه رأیالیوم با اشاره به خیانت آمریکا به اعراب تصریح کرد: قدرت ایران و ضعف واشنگتن در حملات به اردن فاش شد.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقهای رای الیوم و تحلیلگر شناخته شده جهان عرب، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را طبق معمول روزهای گذشته به تحولات مربوط به دور جدید جنگ در منطقه به ویژه ضربات کوبنده ایران به پایگاههای آمریکا اختصاص داده و نوشت: بسیار مسخره است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بعد از هلاکت 3 نظامی آمریکایی و زخمی شدن دهها نفر دیگر در حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه ایالات متحده در اردن، انتقادات شدیدی را متوجه دولت اردن ساخته و ادعا میکند که اگر پرسنل آمریکایی مسئول دفاع از این پایگاهها بودند، چنین اتفاقی نمیافتاد.
دست و پا زدن ترامپ برای فرار از رسوایی شکست در اردن مقابل ایران
عبدالباری عطوان افزود: ترامپ که به دلیل نادانی و حماقت مطلق و فقدان هرگونه بینش نظامی، سیاسی و اقتصادی به سوژه خنده تبدیل شده است و اظهارات متناقضش همه اینها را ثابت میکند، تلاش دارد همه چیز را وارونه کرده و به جای اعتراف به شکست، اردن را سرزنش میکند؛ در حالی که ابتدا باید خودش را به خاطر فرو بردن منطقه در وضعیت فعلی هرج و مرج نظامی، سیاسی و اقتصادی سرزنش کند.
وی تصریح کرد: ترامپ همچنین به جای سرزنش اردن باید بیش از
50 هزار نیروی آمریکایی مستقر در منطقه، علاوهبر دو ناو هواپیمابر، 20 ناوچه آمریکایی و بیش از 50 پایگاه زمینی را سرزنش کند. طبق دکترین جنگی آمریکا قرار بود که نیروهای آمریکایی در اردن که مجهز به پیشرفتهترین و جدیدترین تشکیلات پدافند هوائی هستند، همه موشکها و پهپادهای ایرانی را رهگیری و علاوهبر پرسنل آمریکایی، از شهروندان اردنی نیز محافظت کنند. در ادامه این مقاله آمده است: اما با این حال، ترامپ، طبق معمول، از مسئولیت شانه خالی کرد و کشور میزبان، اردن، را سرزنش کرد و با توهین به ارتش اردن و متهم کردن آن به بیکفایتی و ناتوانی در محافظت از نیروهای آمریکایی، از تمام خطوط قرمز عبور کرد.
2حقیقتی که حمله ایران به اردن فاش کرد
سردبیر روزنامه رای الیوم ادامه داد: ما امیدوار بودیم که دست کم فرماندهی نظامی اردن پاسخی به این اهانت گستاخانه ترامپ و تحریکات او بدهد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. رسیدن موشکهای ایرانی به اهداف نظامی آمریکایی در خاک اردن، دو نکته اساسی را تأیید میکند:
- اول: این موشکها از نظر فناوری، دقت و پیچیدگی بسیار پیشرفته هستند.
- دوم: سیستمهای دفاع موشکی آمریکا دیگر توانایی یا اثربخشی لازم برای رهگیری و سرنگونی این موشکهای ایرانی را ندارند.
عطوان ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنچه را که ما قبلاً در مقالات خود به آن اشاره کرده بودیم تایید نموده و اعلام کرد که تعداد تلفات آمریکاییها در اردن بیشتر از ارقام اعلام شده توسط فرماندهی نظامی آمریکا بوده است و موشکهای ایرانی یک جت جنگنده F15 آمریکایی را در یک فرودگاه در خاک اردن منهدم کردند.
این نویسنده فلسطینی خاطرنشان کرد: روشن است که این بیانیهایران کاملاً معتبر است و حتی مطبوعات و شبکههای تلویزیونی آمریکایی، اطلاعات رسمی پنتاگون در مورد تعداد واقعی کشتهها و زخمیهای آمریکایی و میزان تجهیزات نظامی نابود شده توسط حملات ایران، چه در اردن و چه در پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خلیجفارس، مانند پایگاههای کویت، بحرین، امارات و قطر، را زیر سؤال بردهاند.
بر اساس این یادداشت، زمانی که شهردار رمات گان تصمیم میگیرد تمام پناهگاههای شهر را که بخشی از منطقه تلآویو بزرگ است، باز کند، و سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش میدهد که فرماندهی ارتش در انتظار حمله موشکی قریبالوقوع ایران به عمق اسرائیل- در بحبوحه تهدیدهای ترامپ برای بمباران زیرساختهای غیرنظامی ایران مانند نیروگاهها و پلها- سطح هشدار خود را بالا برده است، این نشان میدهد که دایره جنگ به گونهای در حال گسترش است که کنترل آن در روزهای آینده دشوار خواهد بود.
آمریکا در مسیر شکست سریع
سردبیر روزنامه رأی الیوم تاکید کرد: شعلههای آتش به لبه شنل اردن رسیده است و در روزهای آینده، ممکن است به قلب اسرائیل (فلسطین اشغالی) نیز برسد. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که این جنگ فرسایشی به زودی وارد ماه پنجم خود خواهد شد و نه آمریکا و نه اسرائیل، که آن را شعلهور کردند، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدهاند. نتایج کاملاً برعکس بوده و تنها عزم ایران را تقویت کرده است. به گزارش تسنیم، در پایان این مقاله آمده است: اردن برای آمریکا مانند نان جو است: هم خورده میشود و هم محکوم. نه ستایش، نه قدردانی، فقط سرزنش. این آمریکاست، ناتوان از محافظت از سربازان خود، چه رسد به دیگران، به ویژه اعراب. به همین دلیل است که در مسیر فروپاشی سریع و شکست اجتنابناپذیر قرار دارد و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.