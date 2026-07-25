رئیس اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی در یادداشتی با بررسی روند جنگ ایران، سه سناریوی محتمل پیش‌روی دولت دونالد ترامپ را شامل تشدید درگیری نظامی، کاهش تنش از طریق مصالحه و تداوم بن‌بست کنونی ارزیابی کرده و معتقد است هر یک از این گزینه‌ها با هزینه‌ها و پیامدهای

قابل توجهی همراه است.

مایکل فرومن، رئیس اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی در این تحلیل می‌نویسد بخش زیادی از مباحث مربوط به جنگ با ایران تاکنون بر هزینه‌های عملیات نظامی آمریکا متمرکز بوده اما اکنون پرسش اصلی این است که این رویارویی چگونه پایان خواهد یافت. یکی از گزینه‌های واشنگتن، ازسرگیری حملات گسترده علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها و شبکه حمل‌ونقل است. با این حال، نویسنده هشدار می‌دهد چنین اقدامی می‌تواند بحران انسانی ایجاد کند، اعتبار بین‌المللی آمریکا را خدشه‌دار سازد و در عین حال تضمینی برای تحقق اهداف واشنگتن نداشته باشد.

این تحلیل همچنین احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا و حتی تلاش برای کنترل جزیره خارگ و بخشی از سواحل مجاور تنگه هرمز را مطرح می‌کند اما معتقد است چنین سناریویی خطرات گسترده‌ای برای نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا به همراه خواهد داشت. به نوشته این گزارش، گزینه دیگر هدف قرار دادن دوباره مقامات ارشد ایران است؛ هرچند نویسنده با استناد به دیدگاه برخی تحلیلگران آمریکایی می‌گوید تجربه نشان داده است که ساختار حاکمیتی ایران توان بازسازی سریع خود را دارد و چنین اقداماتی لزوماً به تغییر رفتار تهران منجر نمی‌شود. در بخش دیگری از این تحلیل، گزینه کاهش تنش بررسی شده است. نویسنده معتقد است کاهش حضور نظامی آمریکا و اعلام پایان عملیات، ممکن است در داخل آمریکا و میان متحدان واشنگتن به منزله عقب‌نشینی تلقی شود و بر اعتبار امنیتی ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد.

این گزارش همچنین به هزینه‌های انسانی و مالی جنگ برای آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد ادامه درگیری موجب کاهش ذخایر تسلیحاتی، افزایش فشار بر بودجه نظامی و انتقال نیروها از مناطق راهبردی مانند حوزه هند-آرام خواهد شد. به همین دلیل دولت ترامپ تاکنون تلاش کرده است راهبردی میانه را دنبال کند؛ راهبردی که همزمان بر ادامه فشارهای نظامی و پیگیری مذاکرات دیپلماتیک استوار است. با این حال، در این تحلیل تأکید شده که موفقیت این سیاست همچنان نامشخص است.

در ادامه آمده است که وضعیت کنونی تنگه هرمز نه به معنای بازگشت کامل به شرایط عادی است و نه بیانگر وقوع جنگی تمام‌عیار. به باور نویسنده، در صورت نبود تحول اساسی در عرصه نظامی یا دیپلماتیک، احتمال تداوم این وضعیت برای ماه‌های آینده وجود دارد. به گزارش ایرنا، نویسنده در پایان با استناد به یک نظریه آماری و همچنین پیش‌بینی برخی بازارهای پیش‌بینی، مدعی می‌شود احتمال بازگشت کامل تردد تجاری در تنگه هرمز به شرایط عادی تا پایان سال ۲۰۲۶

حدود ۵۰ درصد برآورد شده است.