نفوذ سازمان همکاری شانگهای در نظم نوین جهانی در حال گسترش است
وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی که در رسانه قرقیزستانی منتشر شد، ضمن محکومیت قاطع تعرض به تمامیت ارضی ایران از نفوذ گسترده سازمان همکاری شانگهای در نظم نوین جهانی سخن به میان آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در یادداشتی که در رسانه قرقیزستانی منتشر شد از نفوذ گسترده سازمان همکاری شانگهای در نظم نوین جهانی سخن به میان آورده و ضمن محکومیت قاطع تعرض به تمامیت ارضی ایران تاکید کرده است که دوران اقدامات یکجانبه به سر آمده و این اقدامات با پاسخ هماهنگ و جمعی قدرتهای منطقهای مواجه خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
سازمان همکاری شانگهای طی دو دهه گذشته، از یک نهاد منطقهای با مأموریتهای امنیتی، به یکی از تأثیرگذارترین سازوکارهای چندجانبه در عرصه جهانی تبدیل شده است. این سازمان امروز با عضویت ده کشور اصلی، سه کشور ناظر و چندین شریک گفتوگو، جمعیتی بیش از سه و نیم میلیارد نفر را دربر میگیرد و نزدیک به یکچهارم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
افزایش نقش این سازمان در حوزههای امنیت جمعی، همکاریهای اقتصادی و تنظیم معادلات ژئوپلیتیکی اوراسیا، آن را به یکی از ارکان نظم منطقهای تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این ظرفیت عظیم و طی مسیری سنجیده، سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۳ به عضویت کامل این سازمان درآمد؛ رویدادی که افقهای تازهای را برای همکاریهای جمعی و تقویت جایگاه راهبردی ایران گشود.
قدردانی
از ریاست شایسته قرقیزستان
نخستین نکتهای که مایلم بر آن تأکید کنم، قدردانی از تلاشهای جمهوری قرقیزستان در برگزاری شایسته نشست وزیران امور خارجه در شهر چولپونآتا است؛ نشستی که با برنامهریزی دقیق، زمینه هماهنگی مؤثر میان اعضا را در آستانه اجلاس سران فراهم ساخت. همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از رئیسجمهور و وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان، به عنوان میزبانان اصلی اجلاس سران سال ۲۰۲۶، ابراز میکنیم. انتخاب شهر تاریخی بیشکک برای میزبانی این رویداد مهم، گواهی بر نقش برجسته قرقیزستان در همگرایی منطقهای و تعهد عملی این کشور به پیشبرد اهداف سازمان همکاری شانگهای است.
جایگاه محوری مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته
یکی از ارکان اصلی ثبات در سازمان همکاری شانگهای، ساختار منطقهای مبارزه با تروریسم است که بهعنوان بازوی اجرائی سازمان، نقشی اساسی در مقابله با تهدیدهای امنیتی ایفا میکند. برگزاری رزمایشهای مشترک، تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو، از جمله دستاوردهای این نهاد تخصصی به شمار میرود. ارتقای جایگاه این ساختار به مرکز جامع مقابله با تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو، گامی مهم در مسیر تقویت امنیت منطقهای است.
جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از تجربهای ارزشمند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم تکفیری و جرائم سازمانیافته فراملی، میتواند نقشی کلیدی در تقویت این رکن سازمان ایفا کند. برگزاری موفق رزمایش ضدتروریستی «سحاد-۲۰۲۵» در خاک ایران و مشارکت فعال نیروهای مسلح کشورهای عضو، گواه روشنی بر اعتماد اعضا به ظرفیتهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عزم جدی تهران برای همکاری جمعی در جهت تأمین ثبات پایدار در منطقه است.
محکومیت قاطع
تعرض به تمامیت ارضی ایران
سازمان همکاری شانگهای در قبال تهدیدهای خارجی علیه اعضای خود، همواره رویکردی مبتنی بر همبستگی و اصولگرایی اتخاذ کرده است. در بیانیه پایانی اجلاس سپتامبر ۲۰۲۵، کشورهای عضو با قاطعیت هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و آن را مغایر با اصول حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و تعرضی آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانستند.
این موضع مشترک، افزون بر نمایش همبستگی عمیق اعضای سازمان با ایران، پیام روشنی به مراکز قدرت جهانی ارسال کرد مبنی بر اینکه سازمان همکاری شانگهای در دفاع از امنیت اعضای خود و پاسداری از قواعد نظم بینالمللی، رویکردی واحد و منسجم دارد. چنین اجماعی، وزن سیاسی این سازمان را در معادلات جهانی افزایش داده و نشان میدهد که دوران اقدامات یکجانبه با پاسخ هماهنگ و جمعی قدرتهای منطقهای مواجه خواهد شد.
چشمانداز همکاریهای جمعی
و توسعه اقتصادی
با نگاهی به آینده، توسعه همکاریهای اقتصادی و ایجاد زیرساختهای مشترک، از مهمترین افقهای پیش روی سازمان همکاری شانگهای به شمار میرود. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و ارائه طرحهای عملی در این زمینه، میتواند زیرساختهای مالی و پولی لازم را برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری میان کشورهای عضو فراهم آورد.
همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب با محوریت ایران، به تسریع اتصال شبکههای حملونقل و انرژی میان اعضا کمک خواهد کرد. همکاری در حوزههای کشاورزی، فناوری اطلاعات، انرژیهای تجدیدپذیر و گردشگری نیز از ظرفیتهای ارزشمند و کمتر بهرهبرداریشدهای است که با برنامهریزی مشترک و بهرهگیری از موقعیت منحصربهفرد ایران در قلب اوراسیا، میتواند زمینهساز شکوفایی اقتصادی منطقه و ارتقای سطح رفاه ملتهای عضو شود.
بیتردید سازمان همکاری شانگهای، با اتکا به اراده سیاسی اعضا و بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل یکدیگر، با اطمینان در مسیر تحقق صلح، امنیت و توسعه پایدار گام برخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران نیز با موقعیت راهبردی خود، نقشی محوری در این حرکت جمعی ایفا خواهد کرد.
ناامنی موجود در تنگه هرمز منحصراً ناشی از پیمانشکنی آمریکا است
خبر دیگر اینکه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان به سر میبرد، عصر جمعه با «وانگ یی»، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار درباره مهمترین روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی و نیز موضوعات دستورکار سازمان شانگهای رایزنی و تبادل نظر کردند.
وزرای امور خارجه ایران و چین با اشاره به سطح مشارکت راهبردی روابط تهران- پکن، بر اهتمام رهبران دو کشور برای تقویت و تعمیق هرچه بیشتر همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه مشترک و نیز اجرای کامل توافقهای فیمابین و بهرهگیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه تأکید
نمودند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح پیامدهای نقض آشکار مفاد تفاهم خاتمه جنگ از سوی آمریکا، حملات وحشیانه به زیرساختهای حیاتی ایران و ارتکاب جنایات جنگی را محکوم کرد و خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز و منطقه منحصرا ناشی از پیمانشکنی آمریکا و اخلال در روند اجرای تعهدات ایران وفق مفاد بند ۵ تفاهم اسلامآباد بوده است.
عراقچی با تاکید بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، مسئولیت همه دولتها برای جلوگیری از تضعیف فزاینده اصول بنیادین منشور سازمان ملل و عادیشدن استفاده از زور در روابط بینالملل را یادآور شد.
وزیر امور خارجه چین، اعاده صلح و آرامش در غرب آسیا را مستلزم تقویت اعتماد و همکاری بین کشورهای منطقه دانست و بر آمادگی چین برای هرگونه مساعدت در این زمینه تأکید کرد.
جامعه جهانی باید
خواستار مجازات جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی شود
همچنین، عراقچی و «جینبک کولبایوف»، وزیر امور خارجه قرقیزستان در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر «چولپانآتای» قرقیزستان، با هم دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از میزبانی شایسته جمهوری قرقیزستان، بر اهمیت بهرهبرداری بیشتر هر دو کشور از ظرفیتهای همکاری دوجانبه و چندجانبه در قالب سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد.
عراقچی با اشاره به پیمانشکنی و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، از موضع قاطع شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در محکوم کردن تجاوز نظامی علیه ایران تقدیر کرد و تاکید نمود: جامعه جهانی باید با درک پیامدهای خطرناک قانونشکنی و نظامیگری آمریکا در منطقه غرب آسیا، یکصدا با نقضهای فاحش منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مخالفت کرده و خواستار مؤاخذه و مجازات جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی شود.
وزیر امور خارجه قرقیزستان با قدردانی از حضور فعال ایران در نشست وزرای امور خارجه شانگهای، ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم و تقویت همکاری بین کشورهای عضو در دوره ریاست این کشور برای تحقق اهداف و برنامههای این سازمان باشیم.
به گزارش مهر، وزرای امور خارجه ایران و قرقیزستان همچنین درباره مناسبات دوجانبه و زمینههای گسترش مراودات و همکاریها در حوزههای اقتصادی، تجاری، حملونقل، انرژی و ترانزیت رایزنی و تبادل نظر کردند.