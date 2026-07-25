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کد خبر: ۳۳۴۷۱۴
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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خواب ترامپ!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: بار دیگر و برای چند صدمین‌بار، ترامپ به سوژه‌ای برای خنده حاضران و تمسخر شدید از سوی خبرنگاران تبدیل شد.
گفت: فیلم منتشر شده‌اش را دیده‌ام که در مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید، چند‌بار چُرت می‌زند!
گفتم: بخش جالب آن، سخنانی است که یکی از خبرنگاران با تمسخر درباره به خواب رفتن او مطرح می‌کند و در جمع خبرنگاران می‌گوید؛ ترامپ دارد آرزوی پیروزی بر ایران را در خواب می‌بیند!
گفت: ایول! مگر این آرزو را در خواب ببیند! 
گفتم: یارو می‌گفت؛ دیشب خوابی دیدم که وقتی بیدار شدم نصف آن تعبیر شده بود! پرسیدند چی خواب دیدی؟ گفت؛ خواب دیدم یک خمره پر از طلا و جواهرات پیدا کرده‌ام و خمره را روی دوشم انداخته و می‌رفتم که از شدت سنگینی خودم را خراب کرده بودم! حالا که بیدار شده‌ام از خمره خبری نیست ولی آثار خرابی هست!

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