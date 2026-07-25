کیهان و خوانندگان
* رهبری معظم انقلاب در پیام اخیر خود سه کلمه خطاب به منتقدین دلسوز بااخلاص و خیرخواه داشتند که باید توجه جدی به شنیدن و عمل کردن به آن داشت: نقد نباید موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی شود، دشمن در نقد نباید هیچ علامت ضعفی از ما دریافت کند و در نقد دقت شود ظلمی بر بیگناهی روا داشته نشود.
بالاگر
* رزمندگان انصارالله یمن که بیش از ۳۵۰ هزار نفر تخمین زده میشوند با بهرهگیری از موشکهای بالستیک، پهپادهای پیشرفته و تاکتیکهای جنگ نامتقارن، توانستهاند ناوگانهای غربی را در دریای سرخ به چالش بکشند. این جنبش آمادهسازیهای خود برای بستن تنگه بابالمندب را به پایان رسانده و منتظر دستور شروع عملیات است.
محمودوند
* جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود، وارد مرحلهای تازه از حیات سیاسی و تشکیلاتی شده است. مرحلهای که بسیاری از ناظران آن را ادامه مسیر رهبران میدانی غزه و تثبیت راهبرد مقاومت در برابر رژیم صهیونی ارزیابی میکنند.
پیشدار
* بسیاری از تحلیلگران، الحیه را نزدیکترین شخصیت سیاسی به شهید یحیی السنوار میدانند. او در سالهای اخیر به عنوان معاون السنوار و یکی از افراد مورد اعتماد رهبران نظامی و سیاسی حماس شناخته میشد. همین نزدیکی سبب شده انتخاب وی به ریاست دفتر سیاسی حماس به عنوان نشانهای از تداوم سیاستها و راهبردهای دوره السنوار تلقی شود.
وزیری
* روزنامه والاستریت ژورنال با اشاره به عبور سه موشک ایرانی از سامانههای پدافند هوائی آمریکا و اصابت به پایگاه هوایی «الموفق السلطی» در اردن، و بهجا گذاشتن چندین کشته، از نگرانی پنتاگون درباره چالشهای حفاظت از ۵۰ هزار نیروی مستقر در منطقه خبر داده است. این گزارش در حالی منتشر شده که ترامپ در روزهای گذشته بارها مدعی شده بود توان موشکی و پهپادی ایران از بین رفته است.
قدرتیان
* بنابه گفته سردار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع، تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی حوزهها چند برابر افزایش یافته است. خدا قوت میگوییم به رزمندگان خط مقدم و پشتیبانی.
علیتبار
* واقعیت این است که در این جنگ، دانشمندان وزارت دفاع در برابر پیشرفتهترین فناوریهای جهان قرار گرفتند اما توانستند با تولید تجهیزات دفاعی مدرن، موجب بشوند جمهوری اسلامی ایران از این آزمون سربلند عبور بکند. دلیل این موفقیت بزرگ را باید در انگیزه، تعهد و توان علمی متخصصان وزارت دفاع کشورمان ببینیم که بزرگترین سرمایه صنعت دفاعی کشور است.
سفیزاده
* پیشنهاد میکنیم رژیم سعودی با یمن و یمنیها سر شاخ نشود. دست خود را از این کشور بردارد و به تجاوز و محاصره خود پایان دهد وگرنه باید منتظر اتفاقات آینده باشد. مردم یمن چیزی کمتر ازاستقلال کامل، حاکمیت خدشهناپذیر و حقوق مشروع خود نخواهند پذیرفت.
مستوفی
* به تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک ابزار نباید نگاه کرد. اهمیت راهبردی این تنگه در حدی است که یکی از مؤلفههای قدرت ملی ایران محسوب میشود و جمهوری اسلامی هرگز از این مؤلفه قدرت چشمپوشی نخواهد کرد.
داداشی
* به اینکه جنگ بین ما و آمریکا تشدید خواهد شد یا نه، کاری نداریم. ممکن است تشدید بشود یا نشود. اما آنچه مهم است این است که بدانیم دشمن با عملیات روانی گسترده و هراسافکنی به دنبال تغییر در محاسبات مسئولان نظام و اختلاف بین آنها است.
عطری
* متأسفانه بخشی از اصلاحطلبان، حتی پس از تجربههای متعدد مذاکره با شیطان بزرگ، همچنان نیروهای داخلی را مسئول شکست مذاکرات معرفی میکنند! در فهم آنها، مذاکره ذاتاً راهحل تلقی میشود!
نیازی
* جماعتی از غربگراهای بدسابقه و برخی از مدعیان اصلاحات آرزوی بر باد رفته آمریکای خونخوار و رژیم کودککش را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه میکنند؛ این طیف همان ستون پنجم و پادوهای آمریکا و رژیم صهیونی هستند که در پوشش حزب و گروه و تحلیلگر و مشاور در برخی از نقاط جاسازی شدهاند! قطعاً برخورد با این طیف یکی از وظايف و مأموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی است.
خزائی
* نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری تجارب جنگهای 12روزه و رمضان و رصد دقیق جابهجاییها و تغییرات میدانی دشمن و بهرهگیری از اصل غافلگیری، ضربات مهلک و ویرانگری به آمریکاییها در سوریه و اردن وارد کردند که فراتر از تصور و محاسبات دشمن بود.
گودرزی
* بیش از ۵ ماه است که مردم تابآوری فوق تصور خود را در عمل و نثار جان و مال به جهانیان نشان داده و هر شب فریاد انتقام سر میدهند مسئولان محترم هم باید تابآوریشان را بالا ببرند و پیام ضعف به دشمن نشان ندهند و راه مذاکره پرخسارت را برای همیشه برروی دشمن سد کنند!
نیکنام
* سرهنگ بازنشسته آمریکایی خطاب به سربازان آمریکایی: «اگر در کویت، بحرین، قطر، امارات یا عربستان هستید آماده [فرار] باشید!» یعنی اگر فرار نکنید شما را ایرانیها با تابوت راهی آمریکا میکنند!
حصارکیزاده
* رمز پیروزی ما این است که ببینیم غربگرایان در مأموریت خود کدام طرف را نشان میدهند و ما دقیقاً خلاف آن جهت حرکت کنیم!
فاتحی
* جریانهای ضدانقلاب و سلبریتیهای همسو، که حتی یک استوری برای مدرسه میناب و جنایت لامرد نگذاشتند، ناگهان از جنوب مظلوم با اشک میگویند. این دگرگونی، نه تصادف، بلکه قطعهای از پازل دشمن است!
صالحپور
* رسانههای صهیونیستی (مثل اینترنشنال) بیسابقهترین هجمه را علیه ایستهای بازرسی ایران آغاز کردهاند. هدفشان القای مزاحمت غیرضروری بودن ایستها؛ در حالی که این سنگر اصلی مقابله با نفوذ ضدانقلاب در کشور است.
محمودیان
* برای بازدارندگی شیطان بزرگ از حمله به زیرساختهای کشورمان، رزمندگان دلاور با حمله به زیرساخت نفتی کشورهایی که به پایگاه او تبدیل شدهاند بهویژه زیرساخت نفتی امارات در میدان نفتی زاکوم بالا، امالشیف، زاکوم پایین، بوحصا، اصب، خط لوله حبشان فجیره، پالایشگاه الرویس، پایانه نفتی فجیره و جزیره داسرا هدف قرار دهند.
کوثریان
* عملیاتهای شهید نادر مهدوی علیه کشتیهای متجاوز، به ویژه در لحظات حساس جنگ، باعث شد تا آمریکا متوجه شود که خلیجفارس دیگر یک دریاچه آرام برای تفریح ناوهایشان نیست، بلکه محیطی پرخطر است که هر لحظه ممکن است در آن غرق شوند. رئیسجمهور آمریکا حوادث دهه 1360
خلیج فارس را با دقت مطالعه کند!
خوشرو
* با عنایت به تأکید امام جامعه بر حفظ میدان و خیابان، نباید شهرداریهای مناطق و نواحی نسبت به جمعآوری داربستها و چادرهای پذیرایی میادین اقدام کنند. یکی از این موارد میدان امام حسن مجتبی در منطقه 14 است! از شهردار جهادی تهران تقاضای رسیدگی داریم.
اسیری، کریمی، حیدری و...
* ورود نخستین قطار باری مستقیم چین به افغانستان از مسیر ایران و از طریق کریدور خواف- هرات، نشان میدهد پروژهای که در ابتدا به عنوان یک مسیر ارتباطی میان ایران و افغانستان شناخته میشد، اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین کریدورهای اتصال شرق و غرب آسیا است.
نورافزا
* شبکه خبری سیانان در گزارشی با انتقاد از رویکرد وزارت جنگ آمریکا در جنگ علیه ایران، از اعمال محدودیتها و سانسور شدید اطلاعات در پنتاگون پرده برداشت و تأکید کرد که مردم ایالات متحده شایسته شفافیت در مورد جنگ آمریکا علیه ایران هستند اما این چیزی نیست که ما به آن دست پیدا میکنیم و حتی نزدیک به آن هم نیستیم.
کمالی