آمریکا؛ سه فرار نظامی در ۱۹ روز(یادداشت روز)

حجم بارش و میزان تخریب اساسی شلیک موشک‌های ایران به سه پایگاه آمریکایی موفق‌السلطی، شاهزاده حسن و ملک حسین در اردن که سبب تخریب و انهدام وسیع آنها شد و سپس انتقال تسلیحات بسیار راهبردی و حساس به پایگاه‌هایی در جنوب اروپا‌، نشان داد قدرت نظامی ایران پس از پنج ماه چه شگفتانه‌هایی در آستین دارد و از آن سو آمریکا و حلقه اروپایی- عربی وابسته به آنچه گرفتاری‌های عملیاتی دارند. انهدام تقریباً مطلق پایگاه الازرق(موفق السلطی) در حالی صورت گرفت که به‌خصوص پس از وارد شدن تخریب‌های اساسی دست‌کم ده پایگاه نظامی پر آوازه مستقر در پنج کشور جنوبی خلیج‌فارس‌، به‌صورت پایگاه نظامی جایگزین و پشتیبان عملیات‌های هوائی آمریکا در آمد و جدا از ده‌ها بمب‌افکن و ده‌ها بالگرد و صدها پهپاد تهاجمی‌، دست‌کم

۵۵ هواپیمای غول‌پیکر سوخت‌رسان یعنی بیش از نیمی از این نوع هواپیما در آن وجود داشت. حالا خبر می‌دهند نزدیک ۸۰ درصد تجهیزات دپو شده در آن به جنوب اروپا و به‌طور خاص بلغارستان‌، یونان و قبرس منتقل گردیده و جالب این است که سازمان ناتو که یک زمانی فقط نامش دلهره ایجاد می‌کرد‌، طی بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت حمله ایران به پادگان‌های محل استقرار این تجهیزات در بلغارستان به آن واکنش نظامی نشان می‌دهد. کار خدا را ببینید! آمریکا ‌، رژیم بدنام صهیونی و پنج دولت عربی به‌طور مستقیم و اروپا در مقام پشتیبان نظامی علیه ایران وارد جنگ شده‌اند و در فاصله ۱۹ روز‌، سه بار از مقابل ایران فرار کرده و در واقع خطوط رزم خود را به ایران تحویل داده‌اند؛ یک‌بار فرار از ده پایگاه نظامی در جنوب‌، یک‌بار فرار از تنگه هرمز‌، دریای عمان و خليج فارس و یک‌بار از سه پایگاه نظامی در اردن و حالا نگران اینکه نکند ناگزیر به فرار از جنوب اروپا هم بشوند!

۱۴۹‌مین روز جنگ رمضان و ۱۹‌مین روز از آغاز عملیات نصر در حال طی شدن است. این جنگ سرنوشت مواجهه یک قدرت مرکب بزرگ به همراه ائتلافی از دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با قدرت بزرگ منطقه‌ای به همراه ائتلافی از جنبش‌های مقاومت را در هماوردی بیش از چهل سال تعیین می‌کند. این جنگ به دلیل اهمیتی که دارد و ترکیب دو جبهه که بزرگی آن را بیان می‌کند‌، سایر حوادث نظامی و سیاسی دنیا را به حاشیه برده است که فقط یکی از آن‌ها جنگ

پنج ساله اوکراين است.

ترامپ که بعضی می‌گویند به دلیل فقدان اطلاعات و تجربه نظامی‌، گمان می‌کرد از ارتش آمریکا هر کاری بر‌می‌آید و کسی را یارای مواجه‌شدن با آن و چه رسد به گرفتار کردن آن نیست‌، دو روز قبل در آخرین توئیت خود -پس از چشیدن ضرب شست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در بیش از دو هفته عملیات سنگین نصر- نوشت ایران خیلی سرسخت است. این اعتراف به گرفتار شدن در پنجه‌های قدرت ایران است. رئیس‌جمهور نادان آمریکا در این یک هفته ناگزیر شد سه بار از مواضع قاطع! خود عقب‌نشینی کند؛ او در توئیت اول نوشت اگر ایران به حملات خود ادامه دهد به قوای نظامی آمریکا گفته‌ام درهای جهنم را به روی ایران باز کنند. فردای آن نوشت اگر ایران حمله به پایگاه‌های نظامی در اردن ادامه دهد‌، به سنتکام دستور داده‌ام به زیر ساخت‌های نظامی و هسته‌ای ایران و از جمله به «کوه کلنگ» حمله کند. پریروز در توئیت جدید خود که هراس او از حملات ایران به پایگاه‌های حساس آن در اردن و تحرک نظامی جدید دلیران یمن در دریای سرخ و محاصره عربستان سعودی آشکار بود و دست خود را از راهکار نظامی برای رفع برتری ابتکار نظامی ایران و یمن خالی می‌دید‌، نوشت اگر ایران و حوثی‌ها حمله به کشتی‌ها را ادامه دهند‌، هزینه آن را از وجوه بلوکه شده ایران بر‌می‌دارد! فاصله عقب‌نشینی آمریکا از درهای جهنم تا حمله به کوه کلنگ تا دستبرد به اموال بلوکه شده چقدر است؟ قدرت نظامی پرآوازه آمریکا و رئیس‌جمهور در معرض قصاص آن این فاصله را در کمتر از یک هفته طی کرده‌اند!

عملیات سنگین و نقطه‌کوب موسوم به نصر دو علیه پایگاه‌های حساس آمریکا در اردن‌، یکی از شگفتانه‌های ایران در پنجمین ماه جنگ بوده است. بازتاب این عملیات هوشمندانه در محافل تصمیم‌گیر آمریکا، یأس از نتیجه گرفتن از جنگ علیه جمهوری اسلامی بود که به سطح جامعه و رسانه‌های آمریکا هم رسوخ کرد. در این حدود سه هفته‌، محافل نظامی آمریکا از حل معضل خود به روش نظامی ابراز ناامیدی کردند. بحث مزورانه مذاکره پس از وقفه‌ای دو ماهه دوباره در محافل نظامی و سیاسی ایالات متحده به راه افتاد و دست‌کم ۱۱ واسطه به صحنه آمدند و کشورهای جنوب که جنگ با ایران شیرازه همکاری میان آنان را از هم گسیخته است‌، پس از خیانت‌های غیر قابل اغماض واسطه‌های آتش‌بس به آمریکا و ایران گسیل کردند و ترامپ مدعی شد ایران علی‌رغم آنکه قدرت خود را حفظ کرده آماده مذاکره است اما هنوز نه کاملاًً. این‌ها نتیجه ضربه بهت‌آور ایران در عملیات نصر دو و استقامت مردم در میادین و مواضع یکدست مقامات ایرانی پشت سر رهبر معظم انقلاب است.

عملیات نصر دو با دشمن چه کرد که این‌طور آن را دچار «استیصال مطلق» نمود؟ تهاجمی بودن این عملیات‌، اولاًً نشان داد قدرت نظامی ایران خسته نیست و با هیچ محدودیت عملیاتی مواجه نمی‌باشد.

در همین جا بگوییم خدا نمی‌گذرد از کسانی که از روی جهالت و یا خیانت بر این داعیه سراپا دروغ تأکید می‌کردند که دولت دست قوای مسلح کشور را بسته و فرامین فرمانده معظم کل قوا

را با وقفه یا کندی مواجه کرده است. این جدای از ظلم به رئیس‌جمهور و ارکان دولت خدمتگزار، دلداری دادن به دشمن در حال هزیمت هم می‌باشد.

نکته دیگر در عملیات نصر دو این است که با زده شدن سایت‌های پدافندی و مراکز پشتیبانی عملیاتی دشمن‌، از یک سو قدرت عملیاتی ارتش آمریکا علیه ایران را به‌طور اساسی کاهش داد و از سوی دیگر میدان موفقیت ضرباهنگ ایران را بازتر کرد و حجم اصابت موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی ایران علیه مراکز و تأسیسات حساس دشمن را بیشتر کرد.

تخلیه پی‌در‌پی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و دور کردن تجهیزات تهاجمی دشمن از تیررس ایران، فضای عملیاتی نیروهای هوائی و دریایی ایران که در یک دوره چند ماهه تحت فشار متمرکز دشمن قرار داشتند را باز کرد و این سبب یأس بیشتر کشورهای خیانتکار سعودی‌، امارات، قطر‌، کویت و بحرین شد که به ارتش آمریکا پادگان داده بودند و از این رو آنان پس از مایوس شدن از وعده‌هایی که همین حدود دو ماه پیش‌، آمریکا به آنان داده بود‌، دوباره به مدار دیپلماسی بازگشتند اما ایران در پاسخ به درخواست آنان‌، توقف حملات به پایگاه‌های آمریکا را قبول نکرد. منطق آن هم روشن است وقتی شهروندان ایرانی و سواحل و بنادر جمهوری اسلامی در معرض تهاجم دشمن هستند‌، توقف آتش علیه پایگاه‌های آن در منطقه و تضمین دادن به کشورهای خائن عرب‌، بستن دست ایران است. بر این اساس طرف‌هایی که با برگه تمدید آتش‌بس و همزمان بازگشت تنگه هرمز به وضع پیش از جنگ به ایران آمدند، با دست خالی به کشورهای خود بازگشتند.

کاملاًً پیداست جنگی که برای براندازی نظام اسلامی

و تکه‌تکه کردن ایران راه افتاد و در آن دست‌های جنایتکار غرب با دست‌های خیانتکاران عرب در هم گره خوردند‌، حالا به وضعی در‌آمده که کشورهای خیانتکار نگران فروپاشی امنیت و منافع خود هستند و جنایتکاران غرب نگران از دست رفتن همه اعتبار و نفوذ خود در جهان می‌باشند. ملت ایران و قوای مسلح آن در این اثنا قدرت مادی و قدرت معنوی و اخلاقی خود را به رخ کشیدند. و از این روست که می‌بینیم قدرتی مثل چین با همه محافظه‌کاری‌اش‌، دو روز پیش با صراحت گفت رابطه ما با ایران راهبردی است و ما در حمایت از مواضع آن هیچ تردیدی نداریم.

این همه‌، جلوه قدرت الهی در حمایت از بندگان مجاهد خود است و این اوست که موشک‌ها را به قلب مدرن‌ترین جنگ‌افزارها زده است و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.

سعدالله زارعی