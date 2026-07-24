* در طول پنج ماه گذشته خیابان یک رکن اساسی در دفاع از کشور و به شکست کشاندن برنامه‌های پیچیده دشمن بوده است که مسئولان باید قدردان این حضور حماسی باشند. ‌

جعفری‌نژاد

* در پیام اخیر امام سید مجتبی حسینی ‌خامنه‌ای از کسانی که کریمانه و با چشمی خطاپوش پیشروان بصیرت خوانده شده‌اند‌، خواسته شده تا علامت ضعف به دشمن نشان ندهند. و ما مردم مبعوث امر ولیّ را روی سرمان می‌گذاریم و عرض می‌کنیم؛ حکم همان است که شما امر می‌کنید. سمعاً و طاعتاً.

قاسمی‌زاده

* برادران و خواهران مبعوث شده! قطعاً می‌دانیم که اولویت اول کشور موفقیت در دفاع مقتدرانه در برابر دشمنان است و هر موضوعی از جمله حفظ اتحاد و انسجام ملی که به تحقق آن کمک می‌کند، تحت هیچ عنوانی نباید مورد خدشه واقع شود.

پراکنده‌دل

* زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری آمریکا به تعبیر امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای؛ «جزء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی است و ثابت شد امضاء رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است.»

دردمند

* ترامپ با کابوس بسته‌شدن این دو تنگه هرمز و باب‌المندب احساس می‌کند گردنش زیر چکمه جبهه مقاومت است و کاری جز تیراندازی بی‌هدف از او ساخته نیست! به تعبیر رهبر عزیزمان؛ «ملت ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای ترامپ دارد.»

طهماسبی

* در شرایطی که ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را به چین صادر می‌کند و بخش مهمی از کالاهای اساسی را نیز می‌تواند از چین و روسیه تأمین کند، استفاده از سازوکارهای پولی میان این کشورها می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش دهد. اگر ایران بتواند از همین بستر برای تبدیل منابع حاصل از فروش نفت به واردات مستقیم کالاهای اساسی استفاده کند، بخشی از فشار وارد بر بازار ارز کاهش خواهد یافت.

جنتی‌فر

* همان‌گونه که شوک‌های سیاسی و نظامی به سرعت بر بازار ارز اثر می‌گذارند، سیاستگذار مالی و پولی کشور نیز باید با همان سرعت ابزارهای مدیریت عرضه و تقاضای ارز را به‌روز کند.

سلحشور

* پدیده مبعوث شدن مردم ایران بعد از به شهادت رسیدن رهبر حکیم انقلاب اسلامی در نهم اسفندماه در جریان جنگ تحمیلی سوم، از جمله پدیده‌هایی است که جز معجزه، دلیل دیگری برای آن نمی‌توان ارائه کرد. حال این اتفاق رخ داده و مردم مبعوث شده، نزدیک به پنج ماه است که شب‌ها در خیابان با وحدت کلمه، در همان مسیری که برایش مبعوث شده‌اند حرکت کرده و دشمن را سخت عصبانی ساخته‌اند‍.

پازیار

* شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد واشنگتن در چارچوب یک توافق هسته‌ای جدید آماده است به ریاض اجازه دهد بخشی از فعالیت‌های حساس چرخه سوخت هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، را بدون پذیرش کامل برخی سازوکارهای نظارتی متعارف بین‌المللی دنبال کند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه کشوری که مدعی مقابله با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است، حاضر شده برای یکی از نزدیک‌ترین متحدان خود استثنایی کم‌سابقه قائل شود؟

شکیبایی

* گالاگر فنوریک، خبرنگار و تحلیلگر ارشد فرانسوی، با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، دولت آمریکا را به دروغگویی روزانه درباره ایران متهم کرده و گفته ایرانی‌ها همچنان قادرند نظامیان آمریکایی را در صدها کیلومتری سواحل خود با موشک‌هایی هدف قرار دهند که پیشتر گفته می‌شد دیگر در اختیار ندارند. ادعا می‌کردند که کار تمام است، ما جنگ را برده‌ایم، نیروی دریایی آنها را نابود کرده‌ایم و پهپادهایشان را سرنگون کرده‌ایم.

بیگی

* نشریه نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره به قدرت ایران در کنترل تنگه هرمز، تأکید کرد که برتری نظامی نتوانست واشنگتن را پیروز کند و دور زدن این آبراه عملی نیست و ایران اهرم‌های زیادی در اختیار دارد. این نشریه در پایان نتیجه‌گیری کرده که آمریکا باید به شکست در حل بحران تنگه هرمز اعتراف کند و مسیر دیپلماتیک کم‌هزینه‌ترین گزینه برای همه طرف‌ها است.

جنیدی

* به رغم مخالفت بیش از ۲۵ ژنرال ارشد ارتش آمریکا با بی‌مبالاتی ترامپ و تسلیم شدن او در برابر کمپین‌های فریب رژیم صهیونیستی، ارتش آمریکا بار دیگر در تله بزرگ ایران افتاد. تله‌ای که محوریت آن جنگ فرسایشی منطقه‌ای بلندمدت‌ برای آمریکا خواهد بود.

قادری

* عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه، در مقاله‌ای در وبگاه رای‌الیوم با اشاره به ۱۰ روز اول جنگ‌افروزی جدید آمریکا علیه ایران، تأکید کرده آمریکا تمام جنگ‌های خود در خاورمیانه را باخته است و جنگ با ایران نیز استثنا نخواهد بود، زیرا ایران بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش منطقه را دارد و صنایع نظامی آن به واردات سلاح وابسته نیست.

لباف

* شادی مردم فلسطین از پیروزی اسپانیا در بازی‌های جام جهانی امسال پیام روشنی دارد. حتی اگر تنها دستاورد این رویداد، به خشم آوردن صهیونیستها و همدستان آنان باشد، باز جا دارد که به خاطر این رویداد خوشحالی بکنند.

رضویان

* وال‌استریت ژورنال گزارش داده رژیم صهیونی برای ترمیم چهره مخدوش خود در آمریکا، کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای با بودجه ۷۰۰ میلیون دلاری آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این پروژه مستقیماً بر بازگرداندن حمایت‌های از دست رفته در آمریکا تمرکز دارد و از تاکتیک‌های هوش مصنوعی، پیامک‌های انبوه و تبلیغات در رسانه‌های محافظه‌کار بهره می‌گیرد.

نفیسی

* مردمی که با غیرت، همت، عزم، اراده، شجاعت و عشق در دفاع از ایران تلاش می‌کنند و پای تمام حوادث و مشکلات ایستاده‌اند، انتظار دارند مسئولان نیز قدردان بوده و وظیفه خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که این سرمایه اجتماعی کاهش نیابد.

افشار

* شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق، با تأکید بر قطعی بودن انتقام از ترامپ و مقامات جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونی گفته اشک‌ها را پاک کنید و سلاحتان را محکم به‌دست بگیرید. زیرا اینک زمان انتقام و قصاص است. پیشتر نیز مقاومت عراق برای انتقام از ترامپ و به هلاکت رساندن رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود. خلاصه ترامپ از این به بعد خواب راحت نخواهد داشت.

طالب‌لو

* این‌قدری که ما مردم از «تلاش دیپلماتیک میانجی‌ها» و «پیام دیپلماتیک میانجی‌ها» می‌ترسیم از جنگ نمی‌ترسیم. چرا؟

وصالی

* رسانه باید بتواند ترور و به شهادت رساندن قائد شهید، فرماندهان و مردم بی‌گناه، به ویژه کودکان مظلوم میناب را به عنوان سند جنایت و دروغ بزرگ آمریکا و ماهیت اپستینی ترامپ نه در ذهن نسل جدید، بلکه نخبگان و افکار عمومی در ایران و جهان معرفی نماید.

بروجردی

* تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ‌طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.

دادمان

* این روزها که ترامپ در تله ایران افتاده و راه پس و پیش ندارد این چند بیت شعر را که زبان حال کلافگی اوست تقدیم می‌کنم. می‌گفت بیا از این بیابان برویم/ با پای برهنه زین بلاها برهیم/ پرسید چرا راهی این دشت شدی؟/ با ناله بگفت به وعده‌ای خر شده‌ایم/ در خواب دیدم سفره‌ای آماده است/ چیز خورده دگر به ملک دارا نرویم.

حلوائی