توانا بود، هرکه با ما بود!(گفت و شنود)
گفت: تیم اطلاعرسانی دولت بدجوری به رئیس صدا و سیما حمله کردهاند! چرا؟! قضیه چیست؟
گفتم: چه عرض کنم؟! میگویند صدا و سیما سخنان آقای رئیسجمهور را سانسور کرده است!
گفت: خُب باید بگویند که کدام بخش از سخنان ایشان سانسور شده است؟! به عنوان مثال در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالا و خدمات و... روبهرو هستند، پخش انتقاد آقای رئیسجمهور به عزل فلان مجری اخبار ورزشی به نفع دولت نبود و به جایگاه دولت در میان مردم لطمه میزد.
گفتم: یکی از سایتهای خبری مدعی اصلاحات نوشته است «در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت نیز پس از مخالفت رئیس
صدا و سیما با گزارشدهی یکی از وزرای مهم دولت درباره روند مذاکرات، رئیسجمهور به شدت با پیمان جبلی برخورد کرده است»!
گفت: کاش تیم اطلاعرسانی دولت و برخی از مدعیان اصلاحات برای مردم توضیح میدادند که فلان وزیر درباره روند مذاکرات چه گفته بود که با انتقاد آقای جبلی روبهرو شده بود! چرا تیم اطلاعرسانی دولت تنها به قاضی
میرود؟!
گفتم: اگر مرحوم فردوسی زنده بود، حتماً به جای «توانا بود هرکه دانا بود» میگفت «توانا بود هرکه با ما بود»!