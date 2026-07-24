انفجار قیمت نفت کابوس ترامپ در تهدید زیرساختی

سرویس سیاسی -

ترامپ قبل از رفتن به جهنم بداند اگر با دم شیر بازی کند، باید با دلار و انرژی غرب خداحافظی کند. انفجار قیمت جهانی نفت کابوس ترامپ است. ایران در موقعیتی است که می‌تواند کل جریان انرژی غرب را نابود کند. هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، هزینه‌ای دارد که نه آمریکا بلکه کل دنیای غرب توان تأمین آن را ندارند.

ترامپ با زور و تهدید حرف می‌زند و پاسخ به او هم باید بازدارنده باشد. رئیس‌جمهور آمریکا وقتی تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران می‌کند، می‌بایست در عرصه دیپلماسی به نابودی تمام آنچه دنیای غرب را شکل داده، تهدید شود. با انفعال در پاسخ دیپلماتیک، به امنیت ایران لطمه می‌زنیم. باید معادله به نفع خود را در سطح دیپلماتیک و نظامی بگوییم و سپس به دشمن تحمیل کنیم.

مسئولان هزینه حمله به زیرساخت را دقیق برای دشمن تعریف کنند. در عرصه نظامی پاسخ‌های قوی داده شده است. ترامپ باید بداند وقتی زیرساخت‌های زندگی ما را تهدید و بمباران کرده، تمام منافع غرب به ویژه آمریکا را نابود می‌کنیم. کسی نباید این‌گونه حساب کند که اگر ما هم پس از تهدید دشمن، تهدید کنیم، آنها حمله می‌کنند. دشمن برنامه خود را شروع و هدف خود برای نابودی و تجزیه ایران را اعلام کرده است. می‌گفتند ما تهدید نکنیم در برابر تهدید، چون دشمن حمله می‌کند و زیرساخت می‌زند اما دیدیم راه مذاکره در پیش گرفته شد و آمریکا و اسرائیل امام انقلاب و هزاران نفر را به شهادت رساندند و زیرساخت زدند. اکنون زمانه جنگ است و دشمن در سودای صلح نیست. اگر می‌خواهیم امنیت و بازدارندگی را بالا ببریم، پاسخ ما باید خیلی دردناک‌تر و قوی‌تر باشد. با ضعف و انفعال کوچه به دشمن ندهند، مسئولی که در کشور در حال فعالیت است، باید به دشمن معادله قدرت تحمیل کند.

دشمن در حال هدف قرار دادن بنیادهای زندگی مردم است. به دشمن، به طرز صریح اقتدار و خشم ایران را ابلاغ کنید. ترامپ لجن به خوبی می‌داند که هدف ترور ایران است و هر لحظه می‌تواند به درک واصل شود و قبل از آن زبان کثیف تهدیدش از دهانش بیرون کشیده می‌شود. قبل از به جهنم رفتنش هم بداند با دم شیر بازی کند، باید با دلار و انرژی غرب خداحافظی کند. انفجار قیمت جهانی نفت کابوس ترامپ است. ایران در موقعیتی است که می‌تواند کل جریان انرژی غرب را نابود کند. هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، هزینه‌ای دارد که نه آمریکا بلکه کل دنیای غرب توان تأمین آن را ندارند.

نکته دیگر اینکه، مردم در سراسر جهان در حال خیزش علیه استکبارند. مردم کشورهای خلیج‌فارس با تشکیل گروه‌های مقاومت اسلامی، رژیم‌های فاسد دست‌نشانده آمریکا را از بنیان نابود کنند.

در ازای شهادت هر ایرانی

یک نیروی آمریکایی به درک واصل می‌شود

سرلشکر علی عبداللهی دیشب در صفحه خود در شبکه مجازی نوشت: قاعده‌ای را که پیش از این هم عملیاتی‌بودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظه معادله قطعی و ابلاغ‌شده میدان نبرد می‌دانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.

هشدار قرارگاه خاتم: اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

سردار موسوی: زیرساخت بزنید خاموشی خودتان قطعی است

سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تأکید کرد: به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود خاموشی برق متحدان و میزبانانِ کودک‌‌کشان، قطعی است.

همچنین، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست. مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار می‌دهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

سردار محبی، سخنگوی سپاه نیز تأکید کرد: شرکت‌های کشتیرانی: مسیر مین‌گذاری شده جنوب تنگه هرمز، مسیر نابودی سرمایه

شماست. فریب آمریکای کودک‌کش را نخورید.

خبر دیگر اینکه، سربازان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سحرگاه پنجشنبه هنگام آغاز عملیات علیه مواضع دشمن آمریکایی تصویر امضای ترامپ که مربوط به تفاهم نامه اسلام آباد بود را پاره کردند.

انهدام چند جنگنده، یک بالن جاسوسی و سامانه پدافند هوائی پاتریوت آمریکا

سپاه بعد از ظهر جمعه 2 مرداد 1405 در اطلاعیه شماره ۵۱ عملیات نصر ۲ از انهدام چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوائی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل خبر داد و تأکید کرد: رژیم زورگو و غیرقانونی آمریکا در صورت ادامه شرارت با پاسخ‌های متفاوتی مواجه خواهد شد.

سپاه در این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: رژیم آمریکای کودک‌کش، به ملت خود و دیگران در مورد تعداد کشته‌ها به وضوح دروغ می‌گوید، مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ها را به تحقیق میدانی در این مورد دعوت می‌کنیم.

سوله‌های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا

به آتش کشیده شد

سپاه بعد از ظهر جمعه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: سه سوله نگهداری مهمات و تجهیزات در پایگاه آمریکایی العدیری و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین به آتش کشیده شد.

در این اطلاعیه با ذکر آیه شریفه «قاتلوهم حتی لاتکون فتنه» آمده است: ملت شجاع و وفادار ایران اسلامی، عظمت شما رعب و وحشت را بر پایگاه دشمنان مستولی کرده است و اخلاص شما شوق جهاد را در رزمندگان مضاعف نموده و فرزندان شما در سپاه و بسیج ذوالفقار برنده خود را پی‌در‌پی بر دشمنان فرود می‌آورند و آنها را در‌هم می‌کوبند.

هشدار سپاه: از محل استقرار نظامیان آمریکا ۵۰۰ متر فاصله بگیرید

سپاه افزون بر اینها بعد از ظهر جمعه 2 مرداد 1405 در اطلاعیه شماره ۴۹ خود از مردم کشورهای محل استقرار نظامیان آمریکا خواست از اماکن محل اقامت و استقرار آنان تا شعاع ۵۰۰ متر فاصله بگیرند و اطلاعات محل‌های جدید را گزارش کنند.

به گزارش مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف کشورهای محل استقرار پایگاه‌های آمریکایی در منطقه؛ رژیم کودک‌کش آمریکا پنج ماه پیش بدون دلیل منطقی و توجیه قانونی با به شهادت رساندن برجسته‌ترین دانشمند دینی و رهبر سیاسی جهان و همزمان به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک دانش‌آموز معصوم، جنگ تجاوزکارانه‌ای را علیه ما آغاز کرد.

ایران بعد از ۴۰ روز جنگ پیروزمندانه در حالی که می‌توانست جنگ را با قدرت ادامه دهد، برای بازگشت آرامش به منطقه حاضر شد با نهایت گذشت با چنین جنایتکارانی پشت میز مذاکره بنشیند و تفاهم‌نامه پایان جنگ را امضا کند؛ اما ذات جنایتکار و درنده خویی ایالات متحده موجب شد از همان روزهای اول تفاهم، آمریکا درگیری‌ها را از سر گیرد و تعهدات را زیر پا بگذارد و نهایتاً از ۲۱ تیر ماه رسماً تفاهم را ملغی و جنگ را از سر گیرد.

با گذشت ۱۳ روز از ازسرگیری جنگ، آثار شکست مجدد آمریکا ظاهر شد و دشمن فهمید با عملیات جنگی نمی‌تواند بر نیروی مسلح ما غلبه کند. اما برای خروج از بن‌بست به جای عقب‌نشینی به ارتکاب جنایت جنگی متوسل شد و پل‌ها، اسکله‌های صیادی، قایق‌ها و لنج‌های مردم، خودروهای عبوری و راه آهن را هدف قرارداد و غیرنظامیان را به شهادت رساند تا جایی که در روز گذشته با کشته و مجروح کردن زائران اربعین حسینی در مرز عراق جنایت را به اوج رساند و ماهیت یزیدی خود را آشکارتر کرد.

از آنجا که در صورت استمرار چنین جنایاتی دستور کار ما قصاص جنایتکاران خواهد بود، بسیاری از افسران و نظامیان ارتش متجاوز آمریکا از ترس آتش رزمندگان اسلام پایگاه‌های خود را ترک کرده و ساختمان‌هایی در شهرها را محل هدایت جنایات خود قرار دادند، به عموم مردم کشورهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند، هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع ۵۰۰ متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان

باشند. مردم همچنین می‌توانند محل‌های جدید جابه‌جایی نظامیان اشغالگر آمریکایی را به حساب رسمی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلگرام به نشانی‌‌‌sepahnewsiradmin و یا بخش «تماس با ما» در پایگاه اطلاع‌رسانی sepahnews.ir اطلاع دهند.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

ساختمان باقی‌مانده از شرکت آمازون منهدم شد

سپاه در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کرد.

در اطلاعیه شماره ۴۸ سپاه آمده است: رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را برعهده‌ دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند. عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد.

زاغه مهمات

و سوله‌های محل اسکان نفرات

در پایگاه علی‌السالم متلاشی شدند

همچنین بر اساس اطلاعیه شماره ۴۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ و سوله‌های محل اسکان نفرات در پایگاه علی‌السالم، به طورکامل متلاشی شدند. ۶ سوله بزرگ به طور کامل نابود شده و به سه سوله دیگر خسارات اساسی وارد آمد و تعداد زیادی از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند.

در این اطلاعیه علاوه‌بر این آمده است: دشمن آمریکایی که در جنگ تحمیلی ۵ ماهه اخیر صدها کشته و بسیار بیشتر از این مجروح داده است و تخلیه روزانه انبوه زخمی‌های آن با هواپیمای آمبولانسی به بیمارستان آمریکایی در آلمان سند روشنی بر این تلفات بالا است، با دروغگویی به مردم خود مدعی است کمتر از

۲۰ کشته داده است.

موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا

در کویت صورت گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد: در بیست‌وپنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری» و «محل استقرار نظامیان آمریکایی در پادگان الدوحه» و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارت‌های دشمن خبیث، تأکید کرد: تهدیدات رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم‌تر می‌کند.

پایگاه‌های آمریکا

در اردن و بحرین

هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

همچنین در ادامه حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در بیست و چهارمین مرحله عملیات صاعقه، «مخازن سوخت»، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «محل اسکان» نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت. در ادامه این مرحله از عملیات صاعقه، «آشیانه هواپیماها»، «آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما» و «محل اسکان» مزدوران ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه الازرق اردن نیز، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

ارتش تاکید کرد؛ هر اقدامی در جهت مقابله با منافع مشروع و قانونی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجبات سلب امنیت و منافع اقتصادی دیگر کشورهای منطقه را نیز، فراهم خواهد آورد.

انهدام موشک کروز دشمن

در آسمان کهنوج

توسط پدافند هوائی سپاه

به گزارش مهر، روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان صبح جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند موشک کروز متعلق به دشمن، در آسمان شهرستان کهنوج توسط سامانه نوین پدافند هوائی سپاه ثارالله رهگیری و منهدم شد.

پاسخ کوبنده سپاه

به حمله آمریکا

در مسیر زائران اباعبدالله الحسین(ع)

خبر دیگر اینکه، رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا اباعبدالله الحسین‌(ع)، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کردند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 1 مرداد نیز در اطلاعیه شماره ۴۶ خود اعلام کرد: ملت عظیم‌الشأن و تاریخ ساز ایران اسلامی؛ استمرار حضور شگفتی‌ساز شما و مطالبات انقلابی‌تان، بزرگ‌ترین عامل دلگرمی رزمندگان اسلام و مقوم ایمان و توکل آنها به خدای متعال است. در ادامه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز با حمله به مسیر زائران اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام، ماهیت یزیدی خود را بیش از گذشته آشکار ساخت و خوی وحشی و قساوت قلب سردمداران آمریکا را برای جهانیان به نمایش گذاشت، صبح امروز رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا اباعبدالله الحسین‌(ع) و تقدیم به زائران اربعین حسینی(ع) با حملات ترکیبی‌، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کرده و با حمله به آسایشگاه نیروهای این واحد تعدادی از آنان را به هلاکت رسانده و یا مجروح کردند. دشمن باید تاوان عهدشکنی خود را بپردازد و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش‌بس‌های فریبنده، ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجدداً حملات را از سرگیرد.

هشدار سپاه به انگلیس

سپاه همچنین در این بیانیه تأکید کرد: ارتش متجاوز آمریکا که در تجاوزات خود بعد از شروع رسمی مجدد جنگ از پرتاب موشک‌های کروز از شناورهای خود در اقیانوس هند بهره می‌گرفت، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناوهای مذکور، روز گذشته به استفاده از هواپیماهای B1 با پرواز از پایگاه هوائی فیرفورد انگلیس روی آورد. همان‌طور که مقامات وزارت خارجه نیز تصریح کردند هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران استفاده شود، هدف مشروع ما است. به رژیم پادشاهی انگلیس که عامل اصلی بدبختی‌های مردم منطقه ما بوده و سوابق سیاه تجزیه کشورهای اسلامی، کشتارهای گسترده در این کشورها، تحمیل دولت‌های استبدادی و بدتر از همه سازماندهی هدایت عملیات اشغال فلسطین و تشکیل نکبت اسرائیل را در پرونده خود دارد و بیشترین مشارکت را در تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران داشته، هشدار می‌دهیم بیش از این پرونده خود را سنگین نکند. اِنا من المجرمین منتقمون

سه پایگاه آمریکا در کویت

هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، محل استقرار انبارهای مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ نیز اعلام کرد: یک فروند از سه فروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی شد و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.

احتمال رسیدن قیمت نفت به 120 دلار با مسدودی تنگه هرمز

و باب‌المندب

لازم به ذکر است، بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در باب المندب و دریای سرخ، موجب افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل آن شد و می‌تواند قیمت نفت را تا 120 دلار افزایش بدهد.