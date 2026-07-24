نمیتوان از حمله سال ۱۴۰۴ آمریکا به ناوچه «دنا» به سادگی گذشت
قائممقام سابق وزارت خارجه هند، حمله آمریکا به ناوچه ایرانی «دنا» در سال ۱۴۰۴ در سریلانکا را نشانه بیتوجهی به حساسیتهای دهلینو دانست و گفت: نمیتوان از این اقدامات واشنگتن به سادگی گذشت.
«کانوال سیبال»، قائممقام سابق وزارت خارجه هند در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حمله اسفندماه سال ۱۴۰۴ در آبهای سریلانکا و غرق شدن ناوچه ایرانی «دنا» توسط یک زیردریایی آمریکایی در اقیانوس هند، نوشت که این حادثه نشان میدهد که دامنه درگیریها از غرب آسیا فراتر رفته و به همسایگی دریایی هند رسیده است.
وی با بیان اینکه هند مسئولیتی در این حادثه نداشته، افزود: این موضوع از منظر اخلاقی و دیپلماتیک برای دهلینو اهمیت دارد و نمیتوان به سادگی از آن چشمپوشی کرد.
سیبال ادامه داد: ایالات متحده با انجام این اقدام در نزدیکی سواحل ما، به حساسیتهای هند بیتوجهی نشان داده است.
این دیپلمات هندی با بیان اینکه تشدید تنش بین قدرتهای بزرگ محدود به یک جغرافیا نمیشود و گسترش تدریجی آن به فراتر از غرب آسیا میانجامد، افزود: این تنش ناگزیر به مناطقی سرایت میکند که برای منافع امنیتی و اقتصادی هند حیاتی هستند.
سیبال تاکید کرد: ثبات اقیانوس هند، آزادی کشتیرانی و تداوم جریان انرژی از منافع حیاتی هند است و هرگونه اختلال طولانیمدت در این آبراه میتواند پیامدهای مستقیم و جدی برای امنیت و اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد.
قائممقام سابق وزارت امور خارجه هند ادامه داد که کشورش اکنون با چالش حفظ استقلال راهبردی و همزمان مدیریت روابط با واشنگتن و تهران روبهرو است و گسترش درگیری قدرتهای بزرگ، گزینههای سیاست خارجی دهلینو را محدودتر میکند.
وی اسفند ۱۴۰۴ هم همزمان با غرق شدن ناوچه دنا در آبهای سریلانکا هم نسبت به عملکرد دولت دهلینو انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بود که اگر هند از ناوچه ایرانی برای شرکت در رزمایش دعوت نکرده بود، این شناور در آن منطقه حضور نمییافت.
ناوچه ایرانی بدون سلاح بود
این مقام سابق با اشاره به پروتکل رزمایش «میلان»، افزود: کشتیهای شرکتکننده اجازه حمل هیچگونه مهماتی را ندارند و ناوچه ایرانی هم در آن زمان بدون سلاح بود.
حمله زیردریایی آمریکا
از پیش برنامهریزی شده بود
به گفته سیبال، به نظر میرسد که حمله زیردریایی آمریکا از پیش برنامهریزی شده بود زیرا واشنگتن از حضور ناوچه ایرانی در این رزمایش آگاه بود.
به گزارش ایرنا، عصر روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه۱۴۰۴ بود که خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا از شهادت ۸۰ ملوان ایرانی در حمله زیردریایی ارتش آمریکا به «ناوچه ایرانی دنا» در اقیانوس هند خبر داد.
وزیر امور خارجه سریلانکا اعلام کرد که ارتش این کشور ۳۲ ملوان ایرانی را نجات داده اما سرنوشت ۱۴۰ ملوان دیگر هنوز در هالهای از ابهام است؛ ملوانانی که برای صلح، رفاقت و همکاری رفتند اما جنایتکاران تاریخ آرزوهای آنان را مدفون کردند.
ناوشکن ایرانی دنا از یک رزمایش بزرگ و بینالمللی به نام «میلان ۲۰۲۶» که با حضور ۷۲ کشور جهان و به میزبانی نیروی دریایی هند برگزار شده بود بازمیگشت که این حمله جنایتکارانه صورت گرفت، این رزمایش ۱۰ روزه با مشارکت بیش از ۶۰ فروند کشتی جنگی و سه فروند هواپیمای خارجی، بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای دریایی منطقه هند و اقیانوسیه شناخته میشود.