والاستریت ژورنال:ترامپ از جنگ با ایران کلافه و خشمگین است
منابع آگاه به یک روزنامه آمریکایی گفتند که جنگ با ایران رئیس دولت تروریستی ایالات متحده را کلافه کرده است.
روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» روز جمعه (2 مرداد 1405) به نقل از مقامهای آگاه نوشته که جنگ علیه ایران دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا را «کلافه و خشمگین» است.
این روزنامه نوشته است: «دونالد ترامپ دیگر کلافه و خشمگین شده بود. به گفته شخصی که شاهد ماجرا بوده، رئیسجمهور آمریکا در جریان یک جلسه اخیر در دفتر بیضیشکل کاخ سفید حملات لفظی شدیدی را علیه رهبران مقامهای ایران آغاز کرد، آنها را «رذل» و «دیوانه» خواند و رگباری کلمات رکیک را نثارشان کرد».
مقامات دولت آمریکا و افراد نزدیک به ترامپ میگویند با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، ترامپ به شدت از طولانی شدن نبردی فرسایشی که زمانی میپنداشت ظرف چند هفته به پایان میرسد و اکنون افقی برای پایانش نیست، به ستوه آمده است.
برخی از مشاوران ترامپ اکنون نگرانند این جنگ که پیامدهایی چون افزایش قیمتها، افت محبوبیت عمومی و کشته شدن نظامیان آمریکایی را به همراه داشته بر ریاستجمهوری او کاملاً سایه افکنده و شانسِ از پیش کمرنگِ جمهوریخواهان را در انتخابات میاندورهای پیشِ رو بیش از پیش تضعیف کند.
به نوشته والاستریت ژورنال، ترامپ ماههاست که میکوشد به این جنگ پایان دهد. او در ماه آوریل، پس از آنکه تهدید کرد «کل تمدن ایران» را نابود خواهد کرد، یک آتشبس اعلام نمود. در ماه ژوئن نیز مدعی شد ایالات متحده و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز یک یادداشت تفاهم امضا کردهاند. اما این دورههای کوتاه آرامش، خیلی زود جای خود را به ادامه درگیریها دادند.
افراد مطلع به والاستریت ژورنال گفتهاند ترامپ در روزهای اخیر بیش از پیش مردد شده که از طریق مذاکره با ایران بتواند صلحی پایدار ایجاد کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت ترامپ معتقد است ایران تنها زبان قدرت نظامی را میفهمد و افزود که او در «حالت انتقامجویی» از تهران قرار دارد. به گفته این مقام، رئیسجمهور آمریکا بهجز ادامه حملات هوایی، گزینههای خوبِ دیگری پیش روی خود نمیبیند.
این جنگ همچنین موجب بروز تنشهایی میان ترامپ و نزدیکترین شریکش در این نبرد، یعنی اسرائیل شده است. به گفته این مقام ارشد دولت، ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ابراز نارضایتی کرده و گاهی به مشاورانش گفته است که تمایلی به گفتوگو یا دیدار با او ندارد. مقام مذکور افزود اسرائیلیها تلاش کردهاند دیداری میان نتانیاهو و ترامپ ترتیب دهند. انتظار میرفت نتانیاهو هفته آینده برای شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندسی گراهام به آمریکا سفر کند، اما این برنامهها هنوز نهائی نشدهاند.
با طولانی شدن جنگ، اطمینان ترامپ نسبت به دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک با ایران کاهش یافته است. به گفته افراد مطلع به والاستریت او نزد مشاورانش گله کرده که اصلاً مشخص نیست چه کسی قدرت تصمیمگیری اصلی را در اختیار دارد؛ چرا که هر بار آمریکا تصور میکند سر میز مذاکره به پیشرفتی دست یافته، ایران حملات خود را از سر میگیرد.
به گفته یک مقام ارشد، ماه گذشته رئیسجمهور آنچنان از احتمال امضای یادداشت تفاهم با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز به وجد آمده بود که هشدارهای متحدان جمهوریخواه خود مبنی بر احتمال فروپاشی تفاهم را نادیده گرفت. ترامپ به آنها گفته بود فقط میخواهد این غائله تمام شود. با این حال به گفته منابع مطلع، دو مذاکرهکننده ارشد رئیسجمهور، یعنی دامادش جرد کوشنر و فرستاده ویژه استیو ویتکاف، همچنان معتقدند دستیابی به توافق با ایرانیها ممکن است. اما سایر مشاوران نسبت به امکانپذیری توافق صلح ابراز تردید کردهاند.
این جنگ در حال ایجاد شکاف در ائتلاف محافظهکارانی است که ترامپ زمانی تسلطی آهنین بر آنها داشت؛ موضوعی که موجب نگرانی برخی از جمهوریخواهان نزدیک به کاخ سفید شده است.
متحدان دیرینه ترامپ مانند لورا اینگراهام، مجری فاکسنیوز، از رسانه خود برای ابراز نگرانی درباره تأثیر این جنگ بر عملکرد جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر استفاده کردهاند. او روز دوشنبه گفت: «زمان برای انتخابات میاندورهای به سرعت در حال از دست رفتن است».
«استیو بنن»، مشاور قدیمی ترامپ نیز گفت: «نتانیاهو ما را وارد یک مناقشه هولناک و پر از دروغ کرده است. مردم دارند با چشمان خودشان میبینند که چه
میگذرد».