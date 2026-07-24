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کد خبر: ۳۳۴۷۰۴
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
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بعد از افزایش قیمت نفت تا نرخ ۱۰۰ دلار

قالیباف: دشمن خودش را با نفت ۳ رقمی تنبیه کرد!

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با انتشار یک تصویر در حساب کاربری خود نوشت: آن‌ها می‌خواستند ایران را تنبیه کنند. ولی خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰ از ۱۰. 
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با انتشار یک تصویر در حساب کاربری خود، مشکلات پیش آمده برای آمریکا و عبور قیمت جهانی نفت از مرز صد دلار را دستمایه طنز قرار داد و نوشت: آن‌ها می‌خواستند ایران را تنبیه کنند ولی خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰ از ۱۰!
گفتنی است تصویر منتشر شده یکی از میم‌های معروف اینترنتی است که کاربران از آن برای نمایش آسیب رساندن احمقانه دیگران به خودشان و مظلوم‌نمایی استفاده می‌کنند. 

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