فاصله توهمات ترامپ با واقعیت‌های دردناک میدان برای آمریکا، روز به روز بیشتر می‌شود.

در روزهایی که لفاظی‌های هذیان‌گونه ترامپ ادامه داشت، جبهه یمن نیز در مجاورت دریای سرخ و باب‌المندب فعال شد و قیمت نفت را به 100 دلار رساند و این در حالی است که نه مقاومت یمن هنوز به طور کامل باب‌المندب را بسته و نه زیرساخت‌های انرژی منطقه گرفتار تیر غیب شده است؛ که در این صورت تصاعد قیمت نفت تا 150 دلار طبیعی است. این در حالی است که نفت 120 دلاری و افزایش قیمت نفت، ترامپ را 107 روز قبل به زانو درآورد و به درخواست آتش‌بس مجبور کرد. آنجا هم ترامپ برای فرار از مهلکه نعل وارونه زد و مدعی شد که اگر ایران تنگه را باز نکند به عصر حجر بازخواهد گشت. ترامپ تمام 107 روزه اخیر را مشغول مهمل‌گویی و تحمل شکست پشت شکست بوده است.

تهدیدات نافرجام ترامپ

ترامپ طی روزهای اخیر مدعی شد:

- ما به تنگه هرمز نیاز نداریم(!)

- ما نیروی دریایی، نیروی هوائی و تمام سامانه‌های راداری ایران را از بین بردیم.

-توان تولید پهپادهای ایران ۸۴ درصد و توان موشکی آن‌ها ۹۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

- من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم؛ بزرگ‌تر از هر حمله‌ای که تاکنون انجام داده‌ایم.

- از این به بعد، هر بار که ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد، از جمله در نزدیکی پایتخت، یا در داخل آن.

- از این پس، هر‌گونه خسارت وارده حوثی‌ها به کشتی‌ها، محموله‌ها، یا هر آنچه که مرتبط با آنهاست، از پول‌های ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است، پرداخت خواهد شد.

- حوثی‌ها به دو کشتی عربستان شلیک کردند. اگر دوباره این کار را انجام دهند، ما ایران را مسئول خواهیم دانست، مجازات نظامی بزرگی اعمال خواهد شد.

مهمل‌گویی‌های اخیر ترامپ در حالی است که او ده روز قبل در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز مدعی شد: امشب، فردا و پس‌فردا به ایران حمله سختی خواهیم کرد و در مرحله آخر، نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهیم داد.

ابطال چهار ادعای کلیدی ترامپ درباره جنگ

اما آشفته‌گویی‌های دونالد ترامپ، تاثیری در واقعیت میدان ندارد. در این‌باره وبسایت شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: چهار ادعای کلیدی ترامپ درباره جنگ ایران از هم فروپاشیده‌اند. نخست، برخلاف ادعای نابودی توان نظامی ایران، تهران همچنان به نیروهای آمریکایی، متحدان واشینگتن و کشتی‌های تجاری حمله می‌کند. دوم، جنگ برخلاف وعده پایان‌یافتن ظرف چهار تا شش هفته، نزدیک به پنج ماه ادامه یافته است. سوم، با وجود ادعای کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز، حملات متوقف نشده و تردد تجاری در این آبراه به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسیده است. چهارم، برخلاف ادعای کاهش سریع قیمت نفت، برنت با رشد ۳.۴ درصدی به ۹۴.۰۷ دلار و وست‌تگزاس با افزایش سه‌درصدی به ۸۶.۸۳ دلار رسیده است؛ سطوحی بالاتر از زمان آغاز جنگ و بازگشت ترامپ به قدرت.

انسداد دو تنگه و نفت صد دلاری

گفتنی است در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، قیمت نفت از مرز صد دلار گذشت. همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کپلر گزارش داد شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز در ۲۳ ژوئیه به یک فروند، پایین‌ترین سطح از ۷ مه (دو ماه قبل)، کاهش یافت و هیچ کشتی‌ای وارد تنگه نشد. بر اساس این گزارش، در این روز تنها یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرد و هیچ کشتی‌ای وارد این آبراه نشد.

رویترز افزود: اگر عربستان بخواهد برای اجتناب از حملات حوثی‌ها در باب‌المندب، قاره آفریقا را برای صادرات نفت به آسیا دور بزند، هزینه و زمان حمل محموله‌ها بیش از دو برابر خواهد شد. زمان مورد نیاز برای حمل نفت عربستان از باب‌المندب به تایوان حدود ۱۹ روز است، اما اگر با گذشتن از کانال سوئز، دریای مدیترانه، جبل الطارق و دور زدن قاره آفریقا بخواهد محموله‌های نفتی را به تایوان برساند، زمان حمل نفت به ۴۸ روز افزایش می‌یابد. در این صورت، تنها هزینه سوخت نفتکش برای رسیدن به تایوان از ۱.۲۶ میلیون دلار به ۲.۸۷ میلیون دلار افزایش می‌یابد و علاوه‌بر افزایش هزینه اجاره نفتکش، باید یک میلیون دلار نیز عوارض عبور از کانال سوئز پرداخت شود.

فشار جنگ بر اقتصاد و افکار عمومی آمریکا

همزمان، پایگاه داده‌های دریانوردی کپلر اعلام کرد تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب به ۱۲ فروند کاهش یافته است؛ رقمی که از افت محسوس تردد در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان حکایت دارد.

انجمن انرژی آمریکا دیروز اعلام کرد: اگر قیمت نفت روی ۱۰۰ دلار باقی بماند، میانگین هزینه گرمایش هر خانوار آمریکایی می‌تواند در زمستان امسال به ۱,۷۰۰ دلار برسد؛ یعنی حدود ۶۰۰ دلار بیشتر از پارسال.

گفتنی است بازار سهام آمریکا طی روزهای اخیر و برای چندمین بار، بیش از 1.3 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد.

فشار اقتصادی ناشی از فشار ایران و متحدانش موجب تحولات سیاسی اجتماعی در آمریکا شده است. بر اساس نظرسنجی جدید نشریه پولیتیکو، سهم رأی‌دهندگان وفادار به ترامپ (MAGA) که معتقدند جنگ ارزش هزینه‌های اقتصادی آن را دارد، از ۵۰ درصد در ماه مه به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این سقوط در تنها دو ماه، نشان می‌دهد که سرسخت‌ترین حامیان رئیس‌جمهور در حال هم‌نظر شدن با اکثریت آمریکایی‌هایی هستند که از مدتها پیش مخالف درگیری آمریکا در این جنگ بوده‌اند. علاوه ‌بر این، ۳۷ درصد از رأی‌دهندگانی که خود را جزو وفاداران ترامپ (MAGA) معرفی می‌کنند، می‌گویند آمریکا باید تنها در صورتی به این جنگ ادامه دهد که هزینه‌ها افزایش نیابد؛ این رقم در ماه مه ۲۹ درصد بود.

نیروهای آمریکا بی‌دفاع در برابر حملات مرگبار

نشریه نیویورک‌پست دیروز در گزارش ضربات وارده به پنتاگون، به نقل از منابع آگاه نوشت: یک حمله دیگر ایران، پایگاه هوائی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است. این حمله توانست با عبور از از سامانه‌های دفاعی آمریکا به یک انبار تسلیحاتی در نزدیکی همان پایگاه هوائی اصابت کند؛ این انبار تسلیحاتی همان موضعی بود که چند روز پیشتر نیز سه نظامی آمریکایی براثر حمله جمهوری اسلامی، در آن کشته شده بودند. با آنکه دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی پیش‌تر درباره احتمال وقوع چنین حمله‌ای هشدار داده بودند، اما سامانه‌های دفاعی آمریکا قادر به دفع آن نشدند.

همچنین وبسایت شبکه الجزیره با بیان اینکه موشک‌های ایرانی دقت مرگباری از خود نشان می‌دهند، می‌نویسد: حمله ایران به یک سایت نظامی آمریکا در اردن که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، توانایی سپاه را در مرگبارسازی موشک‌ها نشان داد.

حیرت از سرعت ایران

در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده

روزنامه وال‌استریت ژورنال دیروز در گزارشی نوشت: تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران روند بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده در حملات هوائی آمریکا و اسرائیل را با سرعت آغاز کرده است. سرعت بازسازی این تاسیسات نگرانی‌هایی را درباره میزان اثربخشی کارزار هوائی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. همین موضوع نشان می‌دهد که ایران با وجود حملات هوائی گسترده‌ای که در اوج جنگ بیش از ۲۰ هزار حمله را شامل می‌شد، همچنان از توان تاب‌آوری بالایی برخوردار است. «ران کوخاو»، فرمانده پیشین سامانه‌های پدافند هوائی و موشکی اسرائیل گفت: آن‌ها دوباره انبارهای تسلیحاتی خود را پر کردند. ایران از توان صنعتی و ظرفیت بازسازی بسیار چشمگیری برخوردار است.

هراس از توقف صادرات میلیون‌ها بشکه نفت

موضوع نوسانات بازار نفت پس از انسداد تنگه هرمز و محدودیت تردد در دریای سرخ، تبدیل به کابوسی بزرگ برای آمریکا شده است. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: مرحله تازه و خطرناکی از جنگ در حال از میان بردن همه محدودیت‌های بازار نفت است. مسیرهای جایگزینی که تاکنون مانع جهش شدید قیمت نفت شده بودند، در حال تضعیف‌اند. توقف بخش عمده تردد هرمز و محاصره باب‌المندب، انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را محدود کرده و تغییر مسیر از سوئز می‌تواند سفر چهار‌هفته‌ای را به هشت هفته افزایش دهد.

روند روزانه فرسایش قدرت آمریکا

فیلیپس اوبرایِن استاد مطالعات استراتژیک دانشگاه سنت اندروز در ارزیابی راهبردی روند جنگ نوشت: واقعیت راهبردی که تا این لحظه باید کاملاًً روشن شده باشد؛ هر شب که آمریکا حملات خود را ادامه می‌دهد و ایران نیز به‌صورت محدود و نامتقارن پاسخ می‌دهد، ایالات متحده ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر می‌شود. این روند، ذخایر تسلیحاتی و توانمندی‌های آمریکا را بیش از پیش فرسوده می‌کند، آمریکا را در نگاه شرکا و متحدانش ضعیف جلوه می‌دهد و در عین حال این باور را در میان ایرانی‌ها تقویت می‌کند که راهبردشان درست بوده است. در واقع، آمریکا با ادامه این کارزار، خود را تضعیف می‌کند

شبکه اطلاعاتی آمریکا به‌شدت ضربه خورد

همچنین آندریاس کریگ، تحلیلگر ژئوپولیتیک خاطر نشان کرد: وقتی تصاویر ماهواره‌ای و واقعیت‌های میدانی را بررسی می‌کنیم، دقت حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه چشمگیر است. ایران توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا از عمان تا عراق را دارد و در یک خط مقدم گسترده، اهداف را با دقت بالایی مورد اصابت قرار می‌دهد. شبکه شناسایی، اطلاعاتی و نظارتی آمریکا که طی دهه‌ها در منطقه ‌ایجاد شده، اکنون به‌شدت تضعیف شده و برخی ایستگاه‌های راداری و هشدار زودهنگام از کار افتاده‌اند. آمریکا به‌تدریج با کاهش توان اطلاعاتی در منطقه مواجه شده و در برابر سپاه پاسداران، وضعیت برای واشنگتن مطلوب به نظر نمی‌رسد.

انهدام حیرت‌آور پیشرفته‌ترین پدافندهای آمریکا

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی آمریکا گزارش داد: همزمان با تشدید درگیری‌ها میان تهران و واشینگتن، سرعت بالای به‌کارگیری برخی از پیشرفته‌ترین موشک‌های رهگیر پدافند هوائی و مهمات هدایت‌شونده دقیق آمریکا در خاورمیانه، نگرانی‌هایی را در کاخ سفید برانگیخته است. افت ذخایر موشک‌های رهگیر دفاعی و موشک‌های دوربرد به یکی از چالش‌های جدی مقام‌های ارشد نظامی و غیرنظامی آمریکا تبدیل شده است، زیرا آن‌ها اکنون باید میان تأمین نیازهای جنگ ایران و حفظ توان بازدارندگی در برابر دیگر رقبای ایالات متحده، به‌ویژه چین، توازن برقرار کنند.

منابع آمریکایی هشدار دادند ایالات متحده نمی‌تواند مهمات هدایت‌شونده دقیق را با سرعتی مشابه مراحل اولیه عملیات علیه ایران مصرف کند.

هر تهدید ترامپ، قدرت آمریکا را فرسوده‌تر می‌کند

در همین حال، دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل درباره نقش یمن نوشت: حوثی‌ها حملات خود را متوقف نخواهند کرد، همان‌طور که ایران نیز حمایت از آن‌ها را متوقف نخواهد کرد. این تهدیدها بعید است رفتار صنعا یا تهران را تغییر دهند. تکرار اولتیماتوم‌های اجرا‌نشده، بیشتر محدودیت‌های بازدارندگی آمریکا را آشکار می‌کند تا قدرت آن را. ترامپ اگر تشدید تنش را در راستای منافع آمریکا می‌داند، می‌تواند آن را ادامه دهد؛ اما هر تهدید، اعتبار بازدارندگی آمریکا را بیشتر فرسوده می‌کند. آمریکا با بازیگرانی مواجه است که بارها هزینه دادن را به تسلیم ترجیح داده‌اند. تصور تغییر مسیر تهران فقط با افزایش لفاظی واشنگتن، درک نادرست از شیوه تصمیم‌گیری در ایران است. ایران نه در انتظار توافقی به هر قیمت است و نه برای مذاکره التماس می‌کند.

نشریه آتلانتیک، روایت ترامپ از جنگ با ایران را ترکیبی از آرزو، اغراق و دروغ است دانست: مردم آمریکا به حقیقت درباره جنگ ایران نیاز دارند. رئیس‌جمهور و پنتاگون درباره آنچه در بیش از ۲۰ هفته درگیری رخ داده، صادقانه صحبت نمی‌کنند. برای نزدیک به پنج ماه، او و کابینه‌اش مردم آمریکا را درباره جنگ در ایران گمراه کرده‌اند. وقتی رئیس‌جمهور درباره جنگ اظهارات می‌کند، پر از خیال‌پردازی، اغراق و دروغ‌های آشکار است. پس از بیش از ۲۰ هفته، مردم ایالات متحده کاملاًً نمی‌دانند نیروهای آمریکایی چه پیشرفتی دارند یا اهداف رئیس‌جمهور چیست. این عمدی است. آنها حاضر نیستند اعتراف کنند که جنگی را با یکی از سرسخت‌ترین دشمنان آمریکا آغاز کرده‌اند و اکنون در حال باختن آن هستند. ترامپ حداقل ۳۰ بار ادعاهای پیروزی در جنگ را مطرح کرده است!

آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا فاش شد

اندیشکده «امریکن اینترپرایز» در ارزیابی روند جنگ تأکید کرد: حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، تنها موازنه نظامی خاورمیانه را تحت‌تأثیر قرار نداده، بلکه ضعف ساختاری شبکه پایگاه‌ها و راهبرد سنتی جنگی واشنگتن را آشکار کرده است. اتکای سنتی ارتش آمریکا به پایگاه‌های بزرگ و پلتفرم‌های عظیمی مانند ناوهای هواپیمابر در عصر نبردهای موشکی و پهپادی، نقطه‌ضعفی به‌شدت خطرناک است. اگرچه تأسیسات آمریکا در خلیج‌فارس هدف حملات مداوم قرار گرفته‌اند، خطرات ناشی از چنین رویکردی در صورت وقوع جنگ احتمالی با چین، به‌مراتب فاجعه‌بارتر خواهد بود.

قمار ترامپ با باک خالی

«قمار ترامپ با باک خالی، فروپاشی ذخائر نفتی جهان و تاختن به سمت یک شوک بزرگ نفتی» عنوان یادداشت جدید نشریه فارین پالیسی است: فروپاشی تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران، بازارهای جهانی نفت را در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار داده است. ثبات قیمت‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۶ ناشی از مقاومت بازار نبود، بلکه حاصل بلعیده شدن ذخائر انباشته در دهه‌های گذشته بود. انسداد مجدد هرمز و محاصره دریایی عربستان توسط حوثی‌ها، شریان‌های حیاتی باقیمانده را قطع کرده است. پیش‌تر، تغییر مسیر پنج میلیون بشکه نفت از طریق پایانه‌های دریای سرخ سعودی و صادرات امارات از فجیره، مانع فروپاشی کامل شد. اما اکنون ظرفیت جایگزین سعودی‌ها کاملاًً پر شده و تحریم‌های دریایی حوثی‌ها معادلات را مرگبار کرده است. لایه پنهان این بحران در بازار نفت خام نیست، بلکه در کمبود فاجعه‌بار گازوئیل و سوخت جت نهفته است. شکاف قیمتی میان نفت خام و فرآورده‌های نهائی به بالاترین رکورد چهار ساله رسیده است.

33 درصد نفت دنیا در تنگنای هرمز و باب‌المندب

وبسایت آمریکایی «رادیو فردا» هم در اهمیت تنگه باب‌المندب می‌نویسد: حوثی‌های شیعه یمن که مورد حمایت ایران هستند، تهدید به بستن تنگه باب‌المندب کرده‌اند، به دو نفتکش حامل نفت عربستان حمله کرده و موجب تغییر مسیر چند کشتی دیگر شده‌اند. این اقدامات موجب افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار شده و دریانوری در این منطقه را با چالشی کم‌سابقه رو‌به‌رو کرده است. قیمت بیمه کشتی‌هایی که قصد عبور از باب‌المندب را دارند در یکی دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و مجبورند یک تا سه درصد از بهای محموله خود را به عنوان هزینه بیمه بپردازند. این هزینه برای کشتی‌های بزرگ گاهی به

۲۰ میلیون دلار برای هر بار عبور از باب‌المندب می‌رسد.

باب‌المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است که

۱۲ درصد نفت و 8 درصد گاز مایع مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب‌المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ ۴۰ روزه، ۲۰ درصد نفت و ۲۵ درصد گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد، عملاً تامین یک‌سوم از نیازهای روزانه جهان به منابع انرژی را مختل کرده است. پس از جنگ ۴۰ روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان روزانه چهار میلیون بشکه نفت خود را از این گذرگاه صادر می‌کرد.

از صادرات نفت تا ترانزیت کالا

رادیو فردا می‌افزاید: باب‌المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفتکش‌هاست بلکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به‌شمار می‌رود. حدود یک چهارم از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می‌شوند از این گذرگاه عبور می‌کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات خودرو، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب‌المندب امکان‌پذیر است. اگر حوثی‌ها مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت. و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه‌های بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.

از توهم تسلیم ایران تا کابوس دو جبهه‌ای پنتاگون

خبرگزاری رویترز تصریح کرد: جنگی که برای تسلیم تهران آغاز شده بود، به کابوس دو جبهه‌ای پنتاگون بدل شده است؛ محاصره دریایی عربستان و فلج شدن ماشین جنگی ترامپ.

رویترز می‌نویسد: تهدید یمنی‌ها مبنی بر اعمال محاصره دریایی همه‌جانبه علیه بنادر عربستان، شعله‌های جنگ را بی‌سابقه گسترش داده و ارتش آمریکا را در آستانه بحران استراتژیک قرار داده است. ممانعت از بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در بنادر سعودی، پتانسیل مسدود کردن 7 درصد دیگر از عرضه جهانی نفت را در پی دارد. گشودن یک جبهه جدید برای ماشین جنگی آمریکا که اکنون تمام تمرکز خود را بر توقف حملات تهران معطوف کرده، به هیچ وجه ساده نخواهد بود. جنگی که در ابتدا به عنوان یک کمپین بمباران برای تسلیم سریع ایران طراحی شده بود، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دردسر سیاسی و نظامی پیچیده برای کاخ سفید است. رویارویی مستقیم با مبارزان سرسخت، به معنای دوپاره شدن منابع قدرتمند اما محدود پنتاگون در میان دو جبهه فعال است. رهگیری و انهدام مستمر پرتابه‌ها، به شدت باعث تحلیل رفتن ذخایر استراتژیک مهمات و رهگیرهای پدافند هوائی آمریکا خواهد شد.

جنگ فرسایشی برای ناوگان پنتاگون

رویترز خاطر نشان کرد: با وجود ادعاهای سخنگوی پنتاگون مبنی بر در اختیار داشتن زرادخانه‌ای عمیق و آمادگی کامل، تاریخچه مقاومت یمنی‌ها واقعیتی متفاوت را دیکته می‌کند. کمپین‌های نظامی سال گذشته، ثابت کرد حتی سنگین‌ترین قدرت آتش نیز نمی‌تواند توانایی این گروه را در فلج کردن ترافیک باب‌المندب نابود کند. درگیری همزمان در دو کارزار بزرگ، محدودیت‌های لجستیکی ارتش ایالات متحده را عیان کرده است. بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیمای نظامی در خاورمیانه مستقر هستند که بسیار طولانی‌تر از استانداردهای معمول در دریا باقی مانده‌اند. این استقرار فرسایشی، علاوه‌بر خستگی مفرط نیروها، نیاز مبرم شناورها به تعمیر و نگهداری اساسی را تشدید کرده است. گشودن یک جبهه تازه در مجاورت یمن، نیازمند بازتوزیع گسترده منابع هوائی و دریایی است و دارایی‌های اطلاعاتی حیاتی را نیز منحرف خواهد کرد.