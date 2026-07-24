تنها راه دفاع شرافتمندانه است نه تسلیم بیشرفانه
امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اینکه در برابر دشمن راهی جز ایستادگی وجود ندارد، گفت: راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده است، نه تسلیم بیشرفانه.
آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت کرد و با اشاره به یکی دیگر از نامهای قیامت، گفت: یکی از نامهای قیامت در قرآن کریم «یومآزفه» است. خداوند در آیه ۱۸ سوره غافر میفرماید: «وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ». «آزفه» به معنای بسیار نزدیک است؛ یعنی قیامت از آنچه انسان تصور میکند، نزدیکتر است.
امام جمعه موقت تهران نخستین جلوه تشییع عظیم امام شهید را «رزمایش جهان اسلام» دانست و گفت: تشییع باشکوه در تهران، قم، مشهد، نجف و دیگر شهرها، یک مانور بزرگ امت اسلامی بود. بر اساس آمارهای اعلامشده، حدود
۳۰ میلیون نفر در ایران و ۱۰ میلیون نفر در نجف در این مراسم حضور داشتند و اگر محدودیت حضور بانوان در برخی مراسم عراق وجود نداشت، قطعاً این آمار بیش از این بود. وی دومین پیام این مراسم را نمایش پیروزی ملت ایران عنوان کرد و افزود: مردمی که ۴۰ روز جنگ را تحمل کردند و پس از آن نیز شاهد جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جبهه مقاومت بودند، نه خسته شدند و نه میدان را ترک کردند، بلکه با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، اقتدار و استقامتشان را به نمایش گذاشتند.
آیتالله خاتمی سومین جلوه این مراسم را محبوبیت کمنظیر امام شهید دانست و گفت: در تاریخ کمتر سابقه دارد که برای شخصیتی شش بار نماز میت اقامه شود. در تهران، قم، مشهد، نجف، کربلا و بار دیگر در یکی از این شهرها بر پیکر ایشان نماز اقامه شد که این موضوع بیانگر جایگاه ممتاز و محبوبیت ویژه ایشان است.
امام جمعه موقت تهران افزود: همه مراجع تقلید به نوعی در این مراسم حضور و مشارکت داشتند؛ برخی پیام صادر کردند، برخی مجالس ترحیم و فاتحه برگزار کردند و برخی نیز شخصاً بر پیکر شهدا نماز اقامه کردند که این موضوع، جلوهای از وحدت حوزههای علمیه و جایگاه والای امام شهید بود.
آیتالله خاتمی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: پیامهای مقام معظم رهبری همواره پخته، عمیق و ضروری است. ایشان در پیام اخیر خود بر یکی از اصولیترین مسائل این برهه یعنی اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصهها برای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران تأکید کردند.
وی افزود: این مسئله بسیار مهم است، اما مسئله مهمتر این است که وحدت، محور میخواهد و محور وحدت، ولیفقیه است.
امام جمعه موقت تهران با دعوت از مردم برای حضور در مراسم اربعین، بیان داشت: شرکت در این حرکت عظیم، تعظیم شعائر الهی است؛ چرا که خداوند در آیه ۳۲ سوره حج میفرماید: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».آیتالله خاتمی با اشاره به شرایط امسال، افزود: توصیه میکنم هم در راهپیمایی اربعین حضور داشته باشید و هم حضورهای شبانه و اجتماعی خود را حفظ کنید؛ این دو را میتوان در کنار هم جمع کرد.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه در برابر دشمن راهی جز ایستادگی وجود ندارد، گفت: راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده است، نه تسلیم بیشرفانه.