روایت ترامپ از جنگ ایران ترکیبی از آرزو، اغراق و دروغ است
نشریه «آتلانتیک» با انتشار یک مقاله تند و تیز،
راهبرد ترامپ درباره جنگ ایران را به باد انتقاد گرفت و کاخ سفید و پنتاگون را به دروغپردازی و فریب افکار عمومی در این زمینه متهم کرد.
مجله آمریکایی «آتلانتیک» طی یادداشتی انتقادی با عنوان «مردم آمریکا به حقیقت درباره جنگ ایران نیاز دارند»، دولت دونالد ترامپ و پنتاگون را به پنهانکاری، ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کردن افکار عمومی درباره روند جنگ با ایران متهم کرده است.
به نوشته این نشریه، با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز جنگ، دولت آمریکا هنوز تصویر روشنی از اهداف، روند عملیات، میزان موفقیتها و حتی تلفات واقعی جنگ ارائه نکرده است. نویسنده معتقد است اظهارات ترامپ درباره این جنگ، ترکیبی از «آرزوپردازی، اغراق و دروغ آشکار» بوده و رئیسجمهور تنها یک بار به طور رسمی درباره جنگ سخنرانی کرده که آن هم فاقد جزئیات و اطلاعات قابل اتکا بوده است.
در حالی که بیش از ۲۰ هفته از درگیریها گذشته، دستکم ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و صدها نفر زخمی شدهاند، اما مردم آمریکا همچنان نمیدانند دقیقاً چه اتفاقی در میدان نبرد در حال وقوع است.
دروغ و ابهام، راهبرد ترامپ در جنگ ایران است
مقاله تأکید میکند که این ابهام تصادفی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کاخ سفید است. به اعتقاد تام نیکلاس نویسنده این مقاله، ترامپ و اطرافیانش حاضر نیستند بپذیرند که جنگی را آغاز کردهاند که نه تنها پایان نیافته، بلکه آمریکا در آن با مشکلات جدی روبهرو شده است. به همین دلیل، از نگاه آتلانتیک، پنهانکاری برای دولت کمهزینهتر از پذیرش شکست یا بنبست است. یکی از محورهای اصلی مقاله، انتقاد از تغییر مداوم روایتهای ترامپ درباره اهداف جنگ است. نویسنده یادآوری میکند که رئیسجمهور آمریکا بارها اعلام کرده بود جنگ «تقریباً تمام شده» یا «پیروزی بزرگی» به دست آمده است. ترامپ همچنین بارها مدعی شد ارتش ایران «کاملاً نابود شده» و دیگر توان رزمی ندارد، اما ادامه حملات ایران این ادعاها را زیر سؤال برده است.
بزرگترین اشتباه محاسباتی ترامپ؟
آتلانتیک معتقد است بزرگترین اشتباه ترامپ، ورود به جنگ با این فرض بوده که «حکومت ایران به سرعت سقوط خواهد کرد.» به نوشته مقاله، او پس از گفتوگو با بنیامین نتانیاهو و برخی مقامهای اسرائیلی، به این جمعبندی رسید که تغییر نظام در ایران ظرف مدت کوتاهی امکانپذیر است. حتی گفته میشود وزیر خارجه آمریکا نیز به ترامپ هشدار داده بود که این ارزیابی بیش از حد خوشبینانه است. اما پس از آنکه مشخص شد تغییر حکومت در ایران محقق نخواهد شد، دولت آمریکا به تدریج اهداف جنگ را تغییر داد. هدف اولیه یعنی «تغییر رژیم» به حاشیه رفت و ترامپ بعدها حتی ادعا کرد که هرگز چنین هدفی نداشته است؛ ادعایی که نویسنده آن را با سخنان اولیه رئیسجمهور در تناقض میداند.
مقاله سپس به مجموعهای از اظهارات مقامهای آمریکایی درباره «پیروزی کامل» اشاره میکند. ترامپ در مصاحبهای گفته بود آمریکا به «پیروزی صددرصدی» رسیده است و پیت هگزث، وزیر جنگ، نیز عملیات نظامی را «یک پیروزی تاریخی و قاطع» توصیف کرده و مدعی شده بود توان رزمی ایران برای سالها از بین رفته است.
ادعای نابودی توان نظامی ایران هیچ پشتوانهای ندارد
آتلانتیک این ادعاها را فاقد پشتوانه واقعی میداند و تأکید میکند که توان نظامی ایران هرچند آسیب دیده، اما نابود نشده است. به همین دلیل نیز ایران همچنان قادر به انجام حملات موشکی و پهپادی و ادامه عملیات نظامی بوده است. نویسنده به سخنان ماریا بارتیرومو، مجری شبکه فاکس بیزنس، اشاره میکند که با طرح این پرسش که «اگر ارتش ایران نابود شده، پس چگونه هنوز حمله میکند؟» عملاً تناقض موجود در روایت دولت را برجسته کرده است.
از نگاه مقاله، تنها سه احتمال وجود دارد: یا ترامپ واقعاً از وضعیت جنگ اطلاع دقیقی ندارد، یا مشاوران نظامی حقیقت را از او پنهان کردهاند، یا اینکه رئیسجمهور آگاهانه افکار عمومی را گمراه میکند.
آتلانتیک همچنین به ادعاهای مکرر ترامپ درباره نزدیک بودن توافق با ایران اشاره میکند. به نوشته مقاله، ترامپ دهها بار گفته بود تهران به شدت خواهان توافق است و برای مذاکره «التماس» میکند، اما ادامه حملات ایران نشان داده که این ارزیابی نیز با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.
نشستهای خبری هگزث و دن کین ناگهان متوقف شد
بخش دیگری از گزارش به عملکرد پنتاگون اختصاص دارد. نویسنده میگوید وزارت دفاع آمریکا که باید به طور شفاف مردم را در جریان جزئیات جنگ قرار دهد، عملاً سکوت اختیار کرده است. از اوایل ماه مه تاکنون هیچ نشست خبری مهمی درباره روند جنگ برگزار نشده و حتی آمار دقیق کشتهها و مجروحان آمریکایی نیز به صورت منظم منتشر نمیشود.
آتلانتیک این وضعیت را با جنگهای گذشته آمریکا مقایسه میکند؛ زمانی که خبرنگاران در کنار نیروهای نظامی حضور داشتند، نشستهای خبری روزانه برگزار میشد و مقامهای نظامی به پرسشهای رسانهها پاسخ میدادند. اما اکنون، به گفته نویسنده، دسترسی خبرنگاران محدود شده و هر رسانهای که درباره آمار تلفات یا روند جنگ سؤال کند، با حملات لفظی مقامهای دولت روبهرو میشود.
مقاله به گزارش نیویورکتایمز درباره اختلاف در آمار کشتهشدگان آمریکایی نیز اشاره میکند و مینویسد حتی زمانی که خبرنگاران صحت این گزارش را تأیید کردند، سخنگویان پنتاگون به جای پاسخگویی، رسانهها را به جانبداری سیاسی متهم کردند.
تهدید به حملات بیشتر با وجود کمبود تسلیحات!
در پایان، آتلانتیک هشدار میدهد که دولت آمریکا در حالی ایران را به حملات گستردهتر تهدید میکند که خود با کمبود مهمات و تجهیزات روبهرو شده است. به نقل از یک مقام آمریکایی، ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده برای ادامه طولانیمدت عملیات کافی نیست و حتی ممکن است کاخ سفید از ابعاد این مشکل اطلاع کامل نداشته
باشد.
به گزارش تسنیم، نویسنده در جمعبندی تأکید میکند که مقامهای آمریکایی، از جمله ترامپ و وزیر دفاع، از واقعیتهای جنگ آگاه هستند و وظیفه دارند به جای شعارهای تبلیغاتی و روایتهای متناقض، تصویر واقعی جنگ را با مردم آمریکا در میان بگذارند؛ زیرا جامعه آمریکا حق دارد بداند این جنگ چرا آغاز شد، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و چشمانداز پایان آن چیست.