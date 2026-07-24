دیدار نخستوزیر عراق با رؤسای سه قوه و ادای احترام به امام شهید و شهیدان سلیمانی و ابومهدی
مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای ارتقای سطح روابط، چهار موافقتنامه و یادداشتتفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.
«علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق یکشنبه ۲۸ تیر ماه جاری پس از پایان سفر پنج روزه به واشنگتن، برای تسلیت به تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به مناسبت درگذشت پدرش عازم دوحه شد و در چارچوب یک سفر منطقهای شامل ایران، ترکیه و سوریه روز پنجشنبه (1 مرداد 1405) وارد تهران شد.
سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران ظهر روز پنجشنبه برای مراسم استقبال از نخستوزیر عراق به فرودگاه بینالمللی مهرآباد رفتند.
دیدار با پزشکیان و تأکید بر تحکیم روابط راهبردی
و گشودن افقهای جدید همکاری
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور بعدازظهر روز پنجشنبه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بهصورت رسمی از علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق که در صدر هیئتی عالیرتبه به تهران سفر کرده است، استقبال کرد.
در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ساندیدن از یگان تشریفات، معارفه اعضای هیئت رسمی انجام شد.
در دیدار دوجانبه، طرفین با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند بهعنوان پشتوانهای برای گسترش همکاریهای راهبردی تأکید کردند. رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر عراق همچنین با اشاره به توافقات مشترک میان دو کشور، تسریع در اجرای کامل این توافقات را گامی مهم در مسیر ارتقای روابط و تأمین منافع متقابل دانستند و بر لزوم فعالسازی ظرفیتهای مشترک در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاریهای منطقهای تأکید کردند.
دو طرف با تأکید بر اهمیت همگرایی و هماهنگی مستمر، گشودن افقهای جدید همکاری را ضرورتی راهبردی برای آینده روابط تهران و بغداد ارزیابی کرده و تصریح کردند که توسعه مناسبات همهجانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تأمین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقهای نیز نقشآفرین خواهد بود.
قالیباف در دیدار با زیدی: رژیم صهیونیستی
دشمن شماره یک کشورهای اسلامی است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه با علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق در تهران دیدار و گفتوگو کرد.
نخستوزیر عراق و رئیسمجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار که در بهارستان برگزار شد با حضور در یادمان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای، شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کردند.
رئیسمجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن خیرمقدم به نخستوزیر عراق و هیئت همراه وی، از ملت و دولت عراق برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرهای عراق تشکر کرد و افزود: پیشاپیش از ملت و دولت عراق که برای مهماننوازی از زائران اربعین سنگ تمام گذاشته و میگذارند، تشکر میکنم.
قالیباف در ادامه با تأکید بر پیشینه روابط تهران-بغداد، عنوان کرد: همکاریهای بین ایران و عراق بر ثبات منطقه و حوزه کشورهای اسلامی، بسیار مؤثر است و ایران و عراق با همکاری یکدیگر میتوانند بسیاری از مشکلات منطقه را حل و فصل کنند.
رئیسمجلس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بدون شک دشمن همه کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: همکاری ایران و عراق در جهت حفظ وحدت کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی که دشمن شماره یک مسلمانان است، قطعا مؤثر است.
دیدار نخستوزیر عراق با رئیس قوه قضائیه
علیالزیدی نخستوزیر عراق در جریان دیدارها و نشستهای خود با مقامات کشورمان، با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در این دیدار ضمن قدردانی از ملت و دولت عراق برای حضور پرشکوه در مراسم تشییع امام شهید، خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) و همچنین فراهم آوردن مقدمات زیارت اربعین، گفت: از مجموع حاکمیت عراق بهسبب مراعات اصل حُسن همجواری و همسایگی و تحکیم پیوند عمیق بین ایران و عراق، قدردانی و امتنان داریم.
وی با تشریح وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه، خاطرنشان کرد: ایران اگرچه تحت تجاوز و دشمنی استکبار به سرکردگی آمریکا و مزدور منطقهایاش رژیم صهیونیستی قرار دارد، لکن با عزت و اقتدار و برپایه مصلحت ملت و امت، مسیر خود را با قدرت به پیش میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با اشاره به سابقه طولانی آمریکا در دشمنی با ملت ایران، اظهار داشت: آمریکا طی ۴۷ سال اخیر انواع و اقسام دشمنیها را علیه ملت ایران روا داشته است، از جنگ تبلیغاتی و روانی تا تروریسم اقتصادی و دسایس امنیتی و نظامی. طی یک سال و نیم اخیر نیز دشمنی و تجاوز آمریکا علیه ملت ایران، به اوج رسید. با این همه، ملت و نظام ایران، با تمام توان و استقامت، در برابر متجاوزین خبیث، غدّار و کودککش ایستاده است و مسیر عزت و اقتدار خود را با سربلندی پیش میرود و به هیچوجه در برابر متجاوز، سر خم نمیکند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیمناپذیر است، بیان داشت: برای آمریکا و رئیسجمهورش تنها یک راه در مقابل ملت ایران وجود دارد و آن این است که از زیادهخواهی و قلدری دست بردارد و هرگز در توهم تسلیم ملت ایران نباشد.
محسنی اژهای، روابط ایران با همسایگان را دوستانه و عمیق دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمنی و خصومتی با همسایگان خود ندارد و آنها را دوست میانگارد. ما همواره به همسایگان خود کمک و مساعدت داشتهایم و از این به بعد نیز یاور آنان در زمان گرفتاری و مشکلات خواهیم بود.
وی عنوان کرد: ایران در حوزه مبارزه با فساد تجارب ارزندهای دارد و ما آمادگی صددرصدی داریم این تجارب را به کشور دوست و برادر عراق منتقل کنیم. ما خواستار توسعه مراودات همهجانبه با کشور عراق در همه حوزهها خصوصاً حوزههای قضائی و حقوقی هستیم.
گفتنی است، در این دیدار، نخستوزیر عراق از توسعه مناسبات دو کشور ایران و عراق در حوزههای مختلف به ویژه حوزههای حقوقی و قضائی استقبال کرد.
علی فالح الزیدی نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه و میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف و کربلای معلی، گفت: فقدان رهبر ایران و سایر مراجع بزرگ اسلام را نباید صرفاً به عنوان فقدان یک فرد تلقی کنیم چرا که علما و مراجع بزرگ، در حکم منارههای اسلام هستند.
وی افزود: مردم عراق امروز به خاطر حُب و عشق به امام حسین علیهالسلام، یاریگر مظلومان و ضد ظالمان هستند.
نخستوزیر عراق با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مکتب عقیدتی است که ملت ایران نسبت به آن پایبند هستند، گفت: امروز کشور ایران متعلق به یک شخص خاص نیست بلکه متعلق به فکر و اندیشه این ملت است.
امضای تفاهمنامه مشترک بین رئیسجمهور ایران
و نخستوزیر عراق
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، روز (پنجشنبه ۱ مرداد) 4 تفاهمنامه مشترک امضا کردند.
تکذیب گزارش «نیویورک تایمز»
از سوی دفتر نخستوزیر عراق
خبر دیگر اینکه، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیری عراق در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره تمایل بغداد به میانجیگری بین تهران و واشنگتن، با صدور بیانیهای تأکید کرد که ادعاهای مطرح شده در این گزارش، کاملا بیاساس است و ارتباطی با واقعیت ندارد.
در گزارش نیویورک تایمز ادعا شده بود که «علی الزیدی» نخستوزیر عراق در سفر به تهران، پیشنهاد آتشبس جدید ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده است.
این روزنامه آمریکایی حتی مدعی شده بود که پیشنهاد ترامپ از سوی تهران رد شده است.