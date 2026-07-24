نمایش جنگهای ایران و روم در یک سریال تلویزیونی
تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی» گفت: برنامهریزی برای آغاز پخش این مجموعه در زمستان از رسانه ملی انجام شده و تلاش ما این است که این وعده را عملی کنیم.
حسین طاهری، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی» با اشاره به اینکه بخش ایران این مجموعه در مراحل پایانی قرار دارد و یکی از مهمترین بخشهای باقی مانده، فیلمبرداری سکانسهای بزرگ جنگی است گفت: طبق برنامهریزیای که انجام شده است انشاءالله «سلمان فارسی» از زمستان امسال از رسانه ملی پخش خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که فصل ایران این مجموعه با روایتی از تولد حضرت سلمان آغاز و به دوران کودکی، تربیت، بزرگسالی و دیگر ابعاد شخصیتی ایشان ختم میشود گفت: این مجموعه علاوه بر پرداختن به دوران زندگی سلمان فارسی، به شکوه تاریخی ایران، ساختار اجتماعی، فرهنگی آن زمان و تقابل دو قدرت بزرگ ایران و روم باستان را نیز به تصویر میکشد.
تهیهکننده «سلمان فارسی» همچنين با اشاره به اینکه اگر بخواهیم عنوان دیگری برای این مجموعه انتخاب کنیم، میتوان آن را «در جستوجوی حقیقت» نامید گفت: چراکه محور اصلی داستان این مجموعه، مسیر پرسشگری، شناخت، ایمان و تحول درونی سلمان فارسی
است.
طاهری با بیان اینکه فصل حجاز مجموعه «سلمان فارسی» دارای ویژگیهای منحصر بهفردی است خاطرنشان کرد: نگاه« داوود میرباقری (کارگردان)» به صدراسلام از زوایه شخصیت سلمان فارسی، نگاهی خردمندانه و تمدنی است و شباهتی به نگاه مصطفی عقاد ندارد و این مجموعه تلاش دارد که تصویری عمیقتر از تاریخ اسلام ارائه دهد، تصویری که تنها بر جنگها و رخدادهای سیاسی متمرکز نیست بلکه دانش، اندیشه، ایمان و مسیر رشد یک شخصیت بزرگ تاریخی را دنبال میکند.
تهیهکننده این مجموعه همچنین با عنوان این مطلب که نگاه گروه تولید مجموعه «سلمان فارسی» از ابتدا ساخت اثری در قالب ایران بزرگ و استانداردهای جهانی بوده است گفت: سلمان تنها یک مجموعه تلویزیونی نیست بلکه پروژهای فراملی، فرهنگی و تمدنی است که به پرسشهای تاریخی نسل جوان درباره ایران، اسلام و ارتباط این دو پاسخ میدهد.
وی افزود: ایران باید سهم بیشتری در صنعت سینما و تلویزیون منطقه داشته باشد و تولید آثاری مانند «سلمان فارسی» میتواند الگویی برای ساخت پروژههای بزرگتر در آینده باشد.