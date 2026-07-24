افشاگری یک بازیگر درباره حمایت ‌هالیوود از متجاوزان

«لنا هیدی»، بازیگر بریتانیایی، در گفت‌وگویی تازه از فضای حاکم بر‌ هالیوود و تجربه شخصی خود در جریان تصویر‌برداری سریال «بازی تاج‌وتخت» انتقاد کرد. او با اشاره به تجربه‌های خود از رفتارهای نامناسب در صنعت سینما، از «حمایت عجیب» ‌هالیوود از مردان آزارگر انتقاد کرد و گفت قدرت و نفوذ برخی افراد باعث شده سال‌ها از پاسخگویی مصون

بمانند.

هیدی در این مصاحبه تاکید کرده است: «اینکه صنعت سینما از مردان شکارچی محافظت می‌کند، در حالی که بازیگران زن برای ادامه کار و تأمین معاش ناچار به تحمل چنین شرایطی هستند، واقعاً خشمگینم می‌کند. گاهی فقط یک نفر می‌تواند تمام تجربه یک پروژه را تلخ کند، اما به‌دلیل قدرتش اجازه دارد به کارش ادامه دهد.»

این بازیگر یادآور شد که در سال ۲۰۱۷ نیز‌ هاروی واینستین، تهیه‌کننده سرشناس ‌هالیوود، را به رفتار نامناسب متهم کرده بود. او گفت تازه پس از آغاز جنبش «می ‌توو» بود که بسیاری دریافتند چنین رفتارهایی تا چه اندازه در صنعت سینما فراگیر است. به گفته هیدی، نسل جدید بازیگران زن آگاه‌تر از گذشته عمل می‌کنند و حاضر نیستند شرایطی را بپذیرند که پیش‌تر در ‌هالیوود عادی تلقی می‌شد.