بی اطلاعی نماینده مجلس از بدیهیات امنیت ملی!

همزمان با خشم و عصبانیت مقامات دولت تروریست آمریکا از حاکمیت مقتدرانه ایران بر تنگه هرمز، یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری تأمل برانگیز، مدعی شده است که باید با رفتاری صلح‌جویانه، تنگه هرمز را باز کنیم!

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اخیرا در یک برنامه اینترنتی، در اظهارنظری عجیب و تأمل‌برانگیز گفته است: «باید رفتارمان انسان‌دوستانه، بشردوستانه و صلح‌جویانه باشد و به همین علت هم تنگه هرمز را باز کنیم.»

در این باره گفتنی است، حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز‌، حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بین‌الملل با صراحت به آن تصریح شده است و به قبل یا بعد از جنگ ربطی ندارد. توضیح آن که در مواد 14 تا 23 از کنوانسیون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 از کنوانسیون 1982 جامائیکا که به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد تاکید شده است که کشورهای ساحلی آبراه‌های دریایی می‌توانند بر عبور و مرور شناورها در تنگه‌های تحت حاکمیت خود نظارت داشته‌ و‌ از عبور کشتی‌هایی که با منافع ملی آنها در تعارض است جلوگیری کنند.

تاکنون جمهوری اسلامی ایران از این حق قانونی خود استفاده نکرده بود و حال آن که اگر جنگ اخیر هم اتفاق نیفتاده بود‌، استفاده از این حق قانونی برای جمهوری اسلامی محفوظ بود و می‌توانست علاوه‌ بر درآمد سالانه چند ده میلیارد دلاری از حق ترانزیت شناورها، به عنوان اهرمی قدرتمند برای مقابله با تحریم‌های دشمن نیز به کار گرفته شود.

حال جای سؤال است که این نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی نیز می‌باشد، چطور از این مسئله بدیهی بی‌اطلاع است؟! حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز، حق قانونی ماست و پافشاری بر این حق، دقیقا عین انسان‌دوستی و بشردوستی است. به عبارت دیگر، حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز، همان صیانت از امنیت و منافع ملی است.

لازم و ضروری است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره این اظهارنظر خلاف منافع ملی و مغایر با امنیت ملی ورود کرده و با این قبیل موضع‌گیری‌های تأسف برانگیز برخورد لازم صورت گیرد. اما نکته مهم‌تر اینجاست که این قبیل افراد چطور صلاحیت نمایندگی مجلس را کسب کرده‌اند؟! نماینده‌ای که با الفبای امنیت ملی و منافع ملی بیگانه است، صلاحیت نمایندگی مردم عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی را ندارد.