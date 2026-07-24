سوت و کف و هورای رسانههای معاند برای یک مستند مشکوک
انتشار یک مستند مشکوک در فضای مجازی، آن هم با تابلوی حوزه هنری، دلسوزان انقلاب و مردم متدین کشورمان را آزرده و نگران کرده است.
اظهارات تأمل برانگیز یک فعال رسانهای در برنامهای به ظاهر مستند و در گفتوگو با وزیر امور خارجه کشورمان، ذوقزدگی رسانههای معاند را درپی داشته است.
این فعال رسانهای در این برنامه در جایگاه مجری نشسته و در بخشی از اظهارات بدون سند، مدعی است که در کودتای دی ماه سال گذشته، شهر مشهد سقوط کرد!
«علی زینیوند» سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای مجری این برنامه اینترنتی گفت: «سقوط مشهد در اغتشاشات دیماه 1404 پارسال را کاملا تکذیب میکنم... آن شب آقای مؤمنی، پورجمشیدیان و بنده در وزارت کشور بودیم و مرتب با استاندار خراسانرضوی که در استانداری بودند صحبت میکردیم... درگیری در مشهد زیاد بود اما به هیچ عنوان سقوط شهر را نداشتیم.»
مجری این برنامه اینترنتی در بخش دیگری از اظهارات تأمل برانگیز خود، با این ادعا که اسرائیل از موقعیت مکانی تونلهای امنیتی ایران مطلع است، مکان تونلهای امنیتی ایران در شهر تهران را افشا میکند. این اظهارات تأسفبرانگیز، سوت و کف و هورای رسانههای معاند را در پی داشته است.
نکته تأمل برانگیز ماجرا اینجاست که این مستند با حمایت حوزه هنری تولید میشود. مدیران محترم حوزه هنری باید پاسخ بدهند که چرا چنین برنامه مشکوکی ذیل این سازمان انقلابی تهیه و تولید میشود؟!
علاوه بر این، انتظار از نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی این است که با این قبیل برنامههای مشکوک برخوردی جدی داشته باشند و از «امنیت روانی جامعه» محافظت کنند.