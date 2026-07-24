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کد خبر: ۳۳۴۶۹۰
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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مجری سابق بی‌بی‌سی: انگلیسی‌ها شرورترین مردم تاریخ هستند

جمیلا جمیل، بازیگر و مجری سابق بی‌بی‌سی، با انتقاد تند از استعمار بریتانیا عنوان کرد این کشور تنها ۴۳ تریلیون پوند به هند بدهکار است؛ او همچنین از «جنگ نژادی» در بریتانیا و نقش برگزیت در به‌وجود آمدن شرایط کنونی آمریکا سخن گفت.
«جمیلا جمیل»، مجری و بازیگر که در لندن متولد شده و اصالتی پاکستانی- هندی دارد، در گفت‌وگویی عنوان کرد: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند بریتانیایی‌ها خیلی مهربان‌اند، که واقعاً عجیب است؛ چون بریتانیایی‌ها حقیقتاً شرورترین مردم تاریخ هستند.
جمیل که پیش‌تر مجری بی‌بی‌سی بود و اکنون در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کند، افزود: بریتانیا مثل‌تانوس‌(یکی از قدرتمندترین ابرشرورهای دنیای مارول) است؛ ما تقریباً تمام دنیا را استعمار کردیم. او ادامه داد: بریتانیا فقط به هند، ۴۳ تریلیون پوند بدهکار است.
جمیل در ادامه گفت که اکنون در بریتانیا نوعی «جنگ نژادی» در جریان است. بر اساس آمار سالانه وزارت کشور بریتانیا، تعداد جرایم ناشی از نفرت نژادی هر سال حدود شش درصد افزایش یافته است. او گفت: بریتانیا نابود شده است. همین حالا هم واقعاً یک جنگ نژادی در آنجا جریان 
دارد.

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