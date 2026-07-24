برخورد قانونی با دزدی شبکههای ماهوارهای از سکوهای داخلی
در پی انتشار گزارشهایی از پخش غیر مجاز آثار اختصاصی سکوهای دارای مجوز در شبکههای ماهوارهای فارسیزبان، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» با حضور نمایندگان سکوهای صوت و تصویر فراگیر، نشست تخصصی بررسی ابعاد این موضوع و راهکارهای صيانت از حقوق مالکان محتوا را برگزار کرد.
حاضران در این نشست تاکید کردند استمرار این روند علاوهبر نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار، موجب تضعیف مزیت رقابتی سکوهای داخلی، کاهش بازگشت سرمایه تولیدکنندگان محتوا و آسيب به توسعه بازار رسمی صوت و تصویر فراگیر در کشور خواهد شد.
در پایان هم ساترا با تاکید بر حمایت از حقوق قانونی سکوهای دارای مجوز اعلام کرد موضوع پخش غیر مجاز آثار را در چارچوب وظایف تنظیمگری خود از طریق ظرفیتهای حقوقی، قانونی و بینالمللی، پیگیری خواهد کرد.
بر اساس رویهها و تجارب بینالمللی، صيانت از حقوق مالکان محتوا و پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری در چنین مواردی امکانپذیر و قابل مطالبه است.