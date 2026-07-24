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کد خبر: ۳۳۴۶۸۸
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
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واکنش بازیگر سینما به بمباران شلمچه:

یزید زمان به زائران کربلا حمله کرد

آزیتا ترکاشوند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به بمباران پایانه مرزی شلمچه توسط ارتش تروریست آمریکا واکنش نشان داد.
آزیتا ترکاشوند بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان در قبال بمباران پایانه مرزی شلمچه توسط ارتش تروریست آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بعد از جنایت جنگی آمریکا در مدرسه میناب و لامرد/خوابگاه سربازان، این‌بار زامبی‌ها به مرز شلمچه حمله کردند به زائرین کربلا.» 
این هنرمند، همچنین تصریح کرد که تاریخ در حال تکرار است و یزید زمان، بار دیگر به زائرین کربلا حمله کرده است.

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